तब्बल साडे आठ तास व्हीएसआर कंपनीचे मालक व्ही. के. सिंग आणि रोहित सिंग यांची चौकशी सुरू

अपघाताचा तपास सीआयडीकडे देण्यात आला असून, आज व्हीएसआर कंपनीचे मालक व्ही. के. सिंग आणि रोहित सिंग यांची या अपघाताबाबत तब्बल साडेआठ तास चौकशी करण्यात आलीय.

Ajit Pawar accident case
अजित पवार अपघात प्रकरण (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 6, 2026 at 5:19 PM IST

1 Min Read
पुणे : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातानंतर सातत्याने आमदार रोहित पवार या अपघाताबाबत प्रश्न उपस्थित करत आहेत. या अपघाताचा तपास हा सीआयडीकडे देण्यात आला असून, आज व्हीएसआर कंपनीचे मालक व्ही. के. सिंग आणि रोहित सिंग यांची या अपघाताबाबत तब्बल साडेआठ तास चौकशी करण्यात आली आहे.

रोहित पवारांनी कंपनीतल्या त्रुटी समोर आणल्या : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातात झालेली घटना हा घातपात असल्याचे आरोप होत आहेत. आमदार रोहित पवार यांनी या कंपनीतल्या त्रुटी समोर आणल्या असून, या व्हीएसआर कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्याबाबत बारामती पोलीस ठाण्या बाहेर आंदोलन केलं, तर सीआयडी कार्यालयात येऊन त्यांनी याबाबत जबाब नोंदविला. तसेच या अपघाताबाबत व्हीएसआर कंपनीबाबत अजित पवार यांचे पुत्र जय पवार हे देखील आता आवाज उठवत आहेत.

विमान अपघाताबाबत सीआयडीकडून तपास सुरू : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं बारामती येथे झालेल्या विमान अपघाताबाबत सीआयडीकडून तपास सुरू असून, अपघाताच्या पाहिल्याच दिवशी सीआयडीकडे याचा तपास देण्यात आला होता. हा विमान अपघात आहे की घातपात? की यात हलगर्जीपणा झाला आहे का की काही गुन्हेगारी कृत्य घडले आहे का? या तिन्ही गोष्टींचा तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग करीत आहे. असं असताना सीआयडीकडून आज रोहित सिंग आणि व्ही. के. सिंग यांना चौकशीसाठी बोलवण्यात आलंय. सकाळी साडे अकरापासून ते संध्याकाळपर्यंत त्यांची चौकशी करण्यात आली असून, नेमकं कोणत्या मुद्द्यांवर चौकशी करण्यात आली याबाबत सीआयडीकडून गुप्तता पाळण्यात आलीय.

