''सत्य हटणार नाही, महाराष्ट्र झुकणार नाही", मराठा साम्राज्य दर्शवणारा नकाशा अभ्यासक्रमात न घेतल्यास छेडणार आंदोलन ; वृषालीराजे भोसलेंचा इशारा
मराठा साम्राज्य दर्शवणारा नकाशा अभ्यासक्रमात न घेतल्यास आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा वृषालीराजे भोसले यांनी दिला. सत्य हटणार नाही, महाराष्ट्र झुकणार नाही, असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.
Published : April 25, 2026 at 12:12 AM IST
सातारा : इयत्ता आठवीच्या अभ्यासक्रमातून मराठा साम्राज्याचा नकाशा वगळल्याच्या निषेधार्थ श्री. छ. वृषालीराजे भोसले यांच्या नेतृत्त्वाखाली शुक्रवारी साताऱ्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला. “नकाशा हटवला तरी सत्य हटणार नाही, इतिहास पुसणार नाही, महाराष्ट्र झुकणार नाही”, अशी घोषणाबाजी यावेळी करण्यात आली. तसेच अभ्यासक्रमात नकाशा पुन्हा समाविष्ट न केल्यास महाराष्ट्रभर आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला. आंदोलकांनी एनसीईआरटीच्या निर्णयाचा निषेध करत इतिहासाशी छेडछाड थांबवण्याची मागणी केली.
मराठा साम्राज्याचा नकाशा आठवीच्या अभ्यासक्रमातून वगळला : राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एनसीईआरटी) मराठा साम्राज्याचा नकाशा आठवीच्या अभ्यासक्रमातून वगळल्याच्या निषेधार्थ मराठ्यांची ऐतिहासिक राजधानी असलेल्या साताऱ्यात शुक्रवारी तीव्र आंदोलन करण्यात आले. श्री. छ. वृषालीराजे भोसले यांच्या नेतृत्त्वाखाली पोवई नाका ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत भव्य मोर्चा काढण्यात आला. आंदोलनात मराठा बांधव, नागरिक, नगरसेवक, शिवप्रतिष्ठानचे धारकरी, मुस्लीम बांधव तसेच विविध संघटनांचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
राजघराणी आणि भाजपा नेत्यांनी नकाशावर घेतला आक्षेप : राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (NCERT) इयत्ता आठवीच्या इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकातून मराठा साम्राज्याचा विस्तार दर्शविणारा नकाशा वगळला आहे. एप्रिल २०२६ मधील अहवालानुसार हिंदी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही आवृत्त्यांतून हा नकाशा काढून टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या नकाशात मराठा साम्राज्याचा विस्तार (अटक ते कटक) दर्शविला होता. राजस्थानमधील काही राजघराणी आणि भाजपा नेत्यांनी या नकाशावर आक्षेप घेतला होता. त्यांच्या मते जैसलमेर आणि राजस्थानचे काही भाग मराठा साम्राज्यात दाखवणे ऐतिहासिकदृष्ट्या चुकीचे आणि दिशाभूल करणारे होते.
सत्य हटणार नाही, इतिहास पुसणार नाही : साताऱ्यातील आंदोलनामध्ये “नकाशा हटवला तरी सत्य हटणार नाही, इतिहास पुसणार नाही, महाराष्ट्र झुकणार नाही” अशा आशयाचे फलक हातात घेऊन शाळकरी विद्यार्थी उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले होते. दरम्यान, नकाशा पाठ्यपुस्तकात पुन्हा समाविष्ट न केल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रात आंदोलन छेडण्यात येईल. तसेच छत्रपती घराण्याच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात येणार असून केंद्र सरकारला १५ दिवसांचा अल्टीमेटम दिला जाणार आहे. हा केवळ अभ्यासक्रमाचा विषय नसून महाराष्ट्राच्या अस्मितेशी निगडित मुद्दा असल्याचे वृषालीराजेंनी सांगितले.
