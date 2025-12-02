ETV Bharat / state

नाशिक जिल्ह्यात आज 11 नगरपरिषदांसाठी होतंय मतदान; बोहल्यावर चढण्यापूर्वी नवरा-नवरीनं बजावला मतदानाचा हक्क

नाशिक जिल्ह्यात आज आज 11 नगरपरिषदांसाठी मतदान प्रक्रिया सुरू आहे. तर येवल्यात बोहल्यावर चढण्यापूर्वी नवरा-नवरीनं मतदानाचा हक्क बजावला.

Nashik Voting
नाशिक जिल्ह्यात आज 11 नगरपरिषदांसाठी होतंय मतदान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 2, 2025 at 10:24 AM IST

नाशिक : जिल्ह्यात आज 11 नगरपरिषदांसाठी मतदानाला सुरुवात झाली आहे. 11 नगराध्यक्ष पदांसाठी 56 उमेदवार रिंगणात आहेत. तर नगरसेवक पदासाठी 1058 उमेदवारांमध्ये चुरस रंगणार आहे.आज मतदानानंतर उद्या बुधवारी (3 डिसेंबर) मतमोजणी होणार आहे. तब्बल 8 वर्षानंतर नगरपालिकांना नवा कारभारी मिळणार आहे.

नाशिक जिल्ह्यात 3 लाख 72 हजार 543 मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. भगूर, त्रंबकेश्वर, इगतपुरी, येवला, पिंपळगाव, चांदवड, सटाणा, मनमाड, येवला आणि नांदगाव इथं मतदान प्रक्रिया राबवली जात आहे. दरम्यान ओझर, चांदवड आणि सिन्नर येथील एकूण सात प्रभागात 20 डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. उर्वरित नगरपरिषदांसाठी 416 मतदान केंद्रावर मतदान घेण्यात येत आहे. मतदान आणि मतमोजणीसाठी अडीच हजार अधिकारी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. नगर परिषदेच्या आज मतदान झाल्यावर उद्या सकाळी 10 वाजता तहसील कार्यालयात मतमोजणी होणार आहे.


दुसऱ्या केंद्रावर डुप्लिकेट असा शिका : निवडणूक विभागाने दुबार मतदार असलेली नावं निश्चित करून मधल्या काळात त्या मतदारांकडून कुठल्यातरी एका ठिकाणीच यादीत नाव ठेवण्यासाठी अर्ज भरून घेतले आहेत. उमेदवारांना त्यांचं नाव निश्चित केल्यानंतर दुसऱ्या यादीत डुप्लिकेट असा शिक्का मारण्यात आला आहे. त्यामुळे मतदार दुसऱ्या केंद्रावर गेल्यास त्याला तिथं मतदान करता येणार नाही.

मतदानासाठी पगारी सुट्टी : मतदान क्षेत्रातील तसेच मतदान क्षेत्राबाहेर राहणाऱ्या मतदारांना भरपगारी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. पूर्ण सुट्टी देणं शक्य नाही अशा आस्थापनांना जिल्हाधिकारी तसेच महानगरपालिका आयुक्तांची परवानगी घेणं बंधनकारक आहे. मात्र, त्यातीलही कामगारांना देखील दोन ते तीन तास मतदानासाठी सोडावे लागेल. असे आदेश कामगार उप आयुक्त विकास माळी यांनी दिले आहेत.

Bride and Groom Cast Votes
बोहल्यावर चढण्यापूर्वी नवरा-नवरीनं बजावला मतदानाचा हक्क (ETV Bharat)

वधू-वरानं केलं मतदान : दरम्यान, आज बोहल्यावर चढण्यापूर्वी येवल्यात नवरा-नवरीनं मतदानाचा हक्क बजावला. शुभदा शिंदे असं मतदानाचा हक्क बजावलेल्या नवऱ्या मुलीचं नाव आहे.

