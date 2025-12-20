राज्यातील 23 नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींसाठी आज मतदान, तर उद्या लागणाऱ्या निकालाकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष
राज्यातील 23 नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींसह विविध जिल्ह्यांतील एकूण 143 सदस्यपदांसाठी आज मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे.
Published : December 20, 2025 at 7:59 AM IST
मुंबई : राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायंतींच्या निवडणुकीचा दुसरा टप्पा आज शनिवारी (20 डिसेंबर) पार पडणार आहे. आज दुसऱ्या टप्प्यात 23 नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींसाठी मतदान होईल. सकाळी 7:30 वाजल्यापासून मतदानाला सुरुवात होईल. मतदान प्रक्रिया सायंकाळी 5:30 वाजेपर्यंत चालणार आहे.
उद्या मतमोजणी : खरं तर, राज्य निवडणूक आयोगानं नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी जाहीर केला होता. त्यानुसार 2 डिसेंबर रोजी 264 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींसाठी मतदान झालं. मात्र, 23 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुका उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे आता आज राज्यातील 23 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या अध्यक्ष तसेच, विविध नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमधील 143 सदस्यपदांच्या जागांसाठी आज मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. तर उद्या रविवारी (21 डिसेंबर) निकाल लागणार आहे. या निकालाकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष असणार आहे.
या ठिकाणी आज मतदान :
- ठाणे जिल्हा: अंबरनाथ
- अहिल्यानगर जिल्हा : कोपरगाव, देवळाली प्रवरा, पाथर्डी, नेवासा
- पुणे जिल्हा : बारामती, फुरसुंगी-उरुळी देवाची
- सोलापूर जिल्हा : अनगर, मंगळवेढा
- सातारा : महाबळेश्वर, फलटण
- छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा : फुलंब्री,
- नांदेड जिल्हा : मुखेड, धर्माबाद
- लातूर जिल्हा : निलंगा, रेणापूर
- हिंगोली जिल्हा : वसमत
- अमरावती जिल्हा : अंजनगावसूर्जी
- अकोला जिल्हा : बाळापूर
- यवतमाळ जिल्हा : यवतमाळ
- वाशिम जिल्हा : वाशिम
- बुलढाणा जिल्हा : देऊळगावराजा
- वर्धा जिल्हा : देवळी
- चंद्रपूर जिल्हा : घुग्गुस.
राज्यातील महापालिका निवडणुकांसाठी 15 जानेवारीला मतदान होणार : दरम्यान, निवडणूक आयोगानं राज्यातील 29 महापालिका निवडणुकांची घोषणादेखील काही दिवसांपूर्वी केली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, मुंबईसह राज्यातील 29 महानगरपालिकांसाठी पुढील महिन्यात म्हणजेच 15 जानेवारी 2026 रोजी मतदान होणार आहे. तर मतमोजणी 16 जानेवारी 2026 रोजी होणार आहे. काल सोमवारपासून 29 महानगरपालिकांसाठी आचारसंहिता लागू झाली आहे. राज्यातील 29 महानगरपालिकांसाठी 3 कोटी 48 लाख मतदार मतदान करणार आहेत. राज्यातील 27 महानगरपालिकांची मुदत संपली आहे. तर जालना आणि इचलकरंजी या दोन नवीन महानगरपालिका आहेत, त्यांचीही निवडणूक होणार आहे.
