उत्तर पुणे जिल्ह्यात 26 जिल्हा परिषद आणि 52 पंचायत समिती जागांसाठी मतदान; सुनेत्रा पवारांनी बजावला मतदानाचा हक्क

राज्यात शनिवारी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी मतदान होतय. त्यासाठी पोलिसांनी कडक बंदोबस्त लावलाय तसंच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी मतदानाचा हक्क बजावला.

PUNE ZP PANCHAYAT SAMITI ELECTION
पुण्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी मतदान सुरू (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 7, 2026 at 10:01 AM IST

मावळ (पुणे) : उत्तर पुणे जिल्ह्यात शनिवारी शोकाकुल वातावरणात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळं संपूर्ण राज्यात शोककळा पसरली असताना निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यात येत आहे. लोकशाहीची प्रक्रिया अखंड सुरू राहावी, यासाठी प्रशासनानं सर्व तयारी पूर्ण केली आहे. शांततामय वातावरणात मतदान होण्यासाठी प्रशासनाकडून विशेष खबरदारी घेण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी कुटुंबीयांसोबत मतदान केलं.

माध्यमांशी बोलताना तळेगावचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक कन्हैया थोरात (ETV Bharat Reporter)

उमेदवारांचं भवितव्य मतपेटीत बंद होणार : उत्तर पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, आंबेगाव, खेड आणि मावळ या तालुक्यांमध्ये सकाळपासूनच मतदान केंद्रांवर मतदारांनी हजेरी लावली आहे. या चारही तालुक्यांमध्ये एकूण 26 जिल्हा परिषद आणि 52 पंचायत समितीच्या जागांसाठी शनिवारी मतदान होत आहे. या निवडणुकीत विविध पक्षांचं तसंच अपक्ष उमेदवारांचं भवितव्य मतपेटीत बंद होणार आहे.

मतदान प्रक्रियेवर प्रशासनाची नजर : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळं राज्यावर शोककळा पसरलीय. यानंतर विविध राजकीय पक्षांनी आपला प्रचार थांबवला. निवडणुकीचा प्रचार उमेदवार आणि कार्यकर्ते करत होते. काही ठिकाणी दिवंगत नेते अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण करून मतदान केंद्रांवर शांततेत मतदान होत आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू नये यासाठी प्रत्येक मतदान केंद्रावर पोलिसांचा चोख बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय. संवेदनशील ठिकाणी अतिरिक्त पोलीस पथकं, द्रुतगती प्रतिसाद पथक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची विशेष नजर ठेवण्यात आली आहे. मतदान प्रक्रिया कोणत्याही अडथळ्याविना पार पडावी यासाठी प्रशासन सतर्क असून सतत आढावा घेतला जात आहे.

लोकशाहीची प्रक्रिया शांततेत आणि पारदर्शकतेनं पार पडेल : मतदानादरम्यान कोणताही अनुचित किंवा अनैतिक प्रकार घडल्यास त्यावर तत्काळ कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल. विशेषतः पैसे वाटप, धमकी देणं किंवा मतदारांवर दबाव टाकण्यासारख्या प्रकारांवर करडी नजर ठेवण्यात आली आहे. असे कोणतेही प्रकार आढळून आल्यास संबंधितांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येईल. मतदारांनीही शिस्तबद्ध पद्धतीनं मतदान करावं आणि लोकशाही प्रक्रियेत आपला सहभाग नोंदवावा, असं आवाहन प्रशासनाच्या वतीनं करण्यात आलं आहे. शोकमय वातावरण असलं तरी लोकशाहीची ही प्रक्रिया शांततेत आणि पारदर्शकतेनं पार पडेल", असा विश्वास तळेगावचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक कन्हैया थोरात यांनी व्यक्त केला.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी बजावला मतदानाचा हक्क : राज्यात जाहीर झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी शनिवारी मतदान होत आहे. या मतदानासाठी प्रशासन सज्ज झालं असून पुणे जिल्ह्यातील 13 तालुक्यांमध्ये 3,605 मतदान केंद्रावर एकूण 24,205 कर्मचारी यांची नियुक्ती केली आहे. सकाळपासून मोठ्या उत्साहात नागरिक मतदानासाठी बाहेर पडत आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी कुटुंबीयांसह मतदानाचा हक्क बजावला. काटेवाडीतील प्राथमिक शाळेत सुनेत्रा पवार यांच्यासह पार्थ पवार, शर्मिला पवार, श्रीनिवास पवार यांनी मतदानाचा हक्क बजावला.

