आ विलास भुमरे यांच्या मुलाचं मतदान प्रकरण; निवडणूक प्रक्रियेतील तीन अधिकारी निलंबित

आ विकास भुमरे यांनी मुलासोबत मतदान केल्या प्रकरणी तीन निवडणूक अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. आ विलास भुमरे यांच्यावर कारवाई करण्यात आलेली नाही.
Published : February 9, 2026 at 7:14 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - पाचाड येथे शिवसेना आ विकास भुमरे यांनी मुलाला सोबत घेऊन मतदान केल्या प्रकरणी तीन निवडणूक अधिकारी आणि कर्मचारी यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. रविवारी सायंकाळी प्रशासनानं त्याबाबत लेखी पत्र काढलं आहे. मात्र आ विलास भुमरे यांच्यावर अद्याप कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही हे विशेष. चोर सोडून संन्याशाला फाशी दिली का? असे प्रश्न यावेळी विचारण्यात येत आहेत. नियमांचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी कारवाई नंतर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना याचा अहवाल सादर केल्यावर पुढील कारवाई केली जाईल असं या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.
शनिवारी घडला होता प्रकार - जिल्हापरिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीचं मतदान शनिवारी पार पडलं. यावेळी ग्रामीण भागातील नेत्यांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. पाचोड येथे पैठणचे शिवसेना आ विलास भुमरे यांनी आपल्या कुटुंबीयांसह मतदान करत असताना आपल्या दोन लहान मुलांना या प्रक्रियेत सहभाग करून घेतलं. स्वतःसह मुलांच्या बोटाला शाई लावून मतदान कक्षात त्यांच्यासह प्रवेश करून मतदान केलं. लहान मुलांना अशा पद्धतीनं घेऊन जाणं कायद्यानं गुन्हा असताना ही कृती घडली. आ विलास भुमरे यांनी मुलांचा हट्ट पुरवत असताना निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांना अटकाव करणं आवश्यक होतं. मात्र तसं न करता त्यांच्या या कृतीला साथ दिली. त्यामुळे, ही कारवाई करण्यात आली असल्याचं या पत्रातून समोर आलं.
निवडणूक अधिकाऱ्यांवर कारवाई - पैठण मतदारसंघाचे आमदार विलास भुमरे यांनी आपल्या अल्पवयीन मुलांच्या बोटांना शाई लावल्याचा प्रकार काल उघडकीस आला होता. या गंभीर प्रकाराची दखल घेत जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी कडक कारवाई केली आहे. पाचोड येथील मतदान केंद्रावर घडलेल्या या प्रकरणी केंद्र प्रमुख दिलीप नरवडे यांच्यासह मतदान अधिकारी संगीता केदार, होमगार्ड रेणुका बोंबले यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. निवडणूक कामात हलगर्जीपणा केल्याचं कारण देत जिल्हाधिकाऱ्यांनी रविवारी सायंकाळी निलंबनाचे आदेश काढले आहेत. मात्र आ विलास भुमरे यांच्यावर काय कारवाई होणार याबाबत अद्याप स्पष्टता देण्यात आलेली नाही.
