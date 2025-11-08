शिक्षक-पदवीधर मतदार संघांच्या निवडणुकांसाठी मतदार नोंदणी सुरू, 30 डिसेंबरला अंतिम याद्या प्रसिद्ध होणार!
शिक्षक आणि पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकांसाठी मतदार नोंदणी सुरु करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगानं माहिती दिली आहे.
Published : November 8, 2025 at 2:29 PM IST
मुंबई : राज्यात नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीचे बिगुल वाजलं आहे. या निवडणुकीच्या तारखेची घोषणा राज्य निवडणूक आयोगानं केली आहे. अशातच आता दुसरीकडे शिक्षक आणि पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकांसाठी मतदार नोंदणी सुरु करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगानं माहिती दिली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगानं जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार पुणे, नागपूर व औरंगाबाद विभागातील पदवीधर मतदार संघ तसंच पुणे व अमरावती विभागातील शिक्षक मतदार संघांच्या द्विवार्षिक निवडणुकांसाठी मतदार याद्या नव्यानं तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
दावे व हरकती सादर करण्याची संधी : दरम्यान, 6 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत पात्र पदवीधर आणि शिक्षकांकडून अनुक्रमे प्रपत्र 18 व 19 मध्ये प्राप्त झालेल्या अर्जांवर संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी पात्रता-अपात्रतेचा निर्णय घेतील. त्यानुसार 25 नोव्हेंबर 2025 रोजी प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात येतील, अशी माहिती निवडणूक आयोगानं दिली आहे. यानंतर 25 नोव्हेंबर ते 10 डिसेंबर 2025 या कालावधीत नागरिकांना या यादीविषयी दावे व हरकती सादर करण्याची संधी मिळेल. तसंच, 6 नोव्हेंबरनंतरही पदवीधर आणि शिक्षकांना प्रपत्र 18 व 19 द्वारे मतदार नोंदणी करण्याची मुभा असेल. 10 डिसेंबर 2025 पर्यंत प्राप्त झालेल्या अर्जांवर विचार करून 30 डिसेंबर 2025 रोजी अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत.
ऑनलाईन नोंदणीची सुविधा : मतदार नोंदणीसाठी आवश्यक पात्रता निकष, आवश्यक कागदपत्रे व संबंधित माहिती या संकेतस्थळावरील "Manual" या विभागात पाहता येईल. त्यामुळं अद्याप अर्ज सादर न केलेल्या पात्र पदवीधर व शिक्षकांनी तत्काळ आपली नोंदणी करून घ्यावी, असं मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयानं सांगितलं आहे. तसंच शिक्षक आणि पदवीधर मतदार संघांसाठी ऑनलाईन नोंदणीची सुविधा देखील उपलब्ध आहे. त्यामुळं इच्छुक उमेदवारांनी https://mahaelection.gov.in/Citizen/Login या संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज सादर करावेत, असं आवाहन निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आलं आहे.
