मतदार याद्या अपडेट झाल्या पाहिजे, पण राजकारण करू नये- केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ

मतदार याद्या अपडेट असल्या पाहिजेत. याद्या दुरुस्त करून अपडेट झाल्या पाहिजेत, अशी आमची भूमिका आहे, पण यावर राजकारण करू नये, असं यावेळी मुरलीधर मोहोळ म्हणाले.

Union Minister of State Muralidhar Mohol
केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ (Source- ETV Bharat)
Published : November 27, 2025 at 1:27 PM IST

पुणे: आगामी महापालिकेच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीला सुरुवात झाली असून, पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रभागनिहाय आणि मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी जाहीर करण्यात आली असून, या निवडणुकीसाठी एकूण मतदारांची संख्या 35 लाख 51 हजार 469 आहे. त्यात दुबार मतदारांची नावे तब्बल 3 लाख 446 असून, विरोधकांकडून यावर आक्षेप घेतला जात आहे. याबाबत भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ म्हणाले की, दुबार मतदार असल्यास आणि त्यावर भूमिका घेतली जात असल्यास त्याचं स्वागत आहे. फक्त त्याचं राजकारण करू नये. प्रत्येक निवडणुकीत हीच स्थिती असायची आमचंदेखील हेच मत आहे. मतदार याद्या या अपडेट असल्या पाहिजेत. याद्या या दुरुस्त करून अपडेट झाल्या पाहिजेत, अशी आमची भूमिका आहे, पण यावर राजकारण करू नये, असं यावेळी मुरलीधर मोहोळ म्हणाले.

मतदार याद्या या अपडेट झाल्या पाहिजेत : केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ पुणे दौऱ्यावर होते, यावेळी त्यांना याबाबत विचारलं असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं. ते पुढे म्हणाले की, मतदार याद्यांमध्ये जे काही दुरुस्ती करायला पाहिजे ते करण्यात आलं पाहिजे. आमच्या पक्षाची देखील हीच भूमिका आहे की मतदार याद्या या अपडेट झाल्या पाहिजेत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने पुण्यात मोठ्या प्रमाणावर विकासकामं सुरू आहेत. आता वॉर्ड फोडण्यापलिकडे विरोधकांनी पुढे जायला पाहिजे. विरोधकांनी निवडणुकीच्या आधीच हरण्याची मानसिकता तयार केली असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलंय.

महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुका वेळेत होणार : राज्यात होत असलेल्या नगरपंचायत आणि नगरपालिका निवडणुकीबाबत कोर्टात सुनावणी होणार आहे. याबाबत मोहोळ यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुका वेळेत होतील, असं वाटतंय. न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत जे सुरू आहे ते 28 तारखेला कळलेच, पण ज्या ठिकाणी 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण पोहोचले आहे, त्या ठिकाणी प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकते. बाकी मात्र जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका निवडणुका वेळेत होतील, असं वाटत असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलंय.

