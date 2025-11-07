‘दि एशियाटिक सोसायटी’च्या निवडणुकीतही 'व्होट चोरी'?; दोन्ही पॅनलकडून एकमेकांवर गंभीर आरोप
सुमारे 221 वर्षांची समृद्ध वैचारिक परंपरा लाभलेल्या 'दि एशियाटिक सोसायटी'च्या निवडणुकीसाठी उद्या मतदान होऊ घातले आहे. मात्र, त्याआधी 'मतचोरी'च्या आरोपांना धार चढली आहे.
Published : November 7, 2025 at 2:59 PM IST
मुंबई : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मतचोरी झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून केला जात असताना, आता मुंबईतील 'दि एशियाटिक सोसायटी'च्या निवडणुकीतही 'व्होट चोरी' झाल्याचा आरोप होऊ लागल्यामुळं चर्चांना उधाण आलं आहे. सुमारे 221 वर्षांची समृद्ध वैचारिक परंपरा लाभलेल्या 'दि एशियाटिक सोसायटी'च्या निवडणुकीसाठी उद्या (8 नोव्हेंबर) मतदान होऊ घातले आहे. मात्र, त्याआधी 'मतचोरी'च्या आरोपांना धार चढली आहे. भाजपा समर्थित डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे यांच्या पॅनलने काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षावर नव्या सदस्यांची बोगस नोंदणी करून निवडणूक चोरण्याचा थेट आरोप केला आहे. तर माजी खासदार कुमार केतकर यांच्या पॅनलनेही सहस्त्रबुद्धे गटावर मुख्यमंत्री कार्यालय आणि तरुण भारतच्या कार्यालयातून मोठ्या प्रमाणात सदस्य नोंदणी केल्याचा प्रतिआरोप केला आहे. यातच उच्च न्यायालयानं धर्मादाय उपायुक्तांचा निर्णय गुरुवारी (6 नोव्हेंबर) रद्द केल्यामुळं निवडणुकीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
उच्च न्यायालयाकडून धर्मादाय उपायुक्तांचा निर्णय रद्द : 'दि एशियाटिक सोसायटी'च्या 8 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुकीपूर्वी मोठा ट्विस्ट आला आहे. उच्च न्यायालयानं धर्मादाय उपायुक्तांचा 27 सप्टेंबरपर्यंतच्या सदस्य नोंदणीला मतदानाचा अधिकार देणारा निर्णय गुरुवारी (6 नोव्हेंबर) रद्द केला. यामुळं जवळपास 1 हजार 330 नवीन सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यावर डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे यांच्या पॅनलने आक्षेप घेत, चेंडू व्यवस्थापनाच्या कोर्टात टोलावला आहे. आज त्यासंदर्भात ऑनलाईन बैठक बोलावण्यात आली असून, त्यात निवडणुकीचे भवितव्य ठरणार आहे.
प्रकरण काय?
- निवडणुकीच्या तोंडावर 'दि एशियाटिक सोसायटी'त मार्च 2025 नंतर 1 हजार 685 नवीन सदस्यांची नोंदणी झाली. डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे यांच्या पॅनेलच्या दोन सदस्यांनी या नोंदण्या बेकायदेशीर असल्याचा दावा करीत धर्मादाय उपायुक्तांकडे धाव घेतली. उपायुक्तांनी 27 सप्टेंबरपर्यंतचे आणि छाननी समितीने 3 ऑक्टोबरला मंजूर केलेले अर्जदार मतदानास पात्र ठरविणारा निर्णय दिला. यामुळं 3 ऑक्टोबरनंतर नोंदणी केलेले सुमारे 1 हजार 330 सदस्य मतदानापासून वंचित राहणार होते.
- अध्यक्षपदाचे उमेदवार व ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर यांच्या पॅनेलने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 15 ऑक्टोबर असताना 3 ऑक्टोबरपर्यंतची मर्यादा का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
- न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संभाजी शिंदे यांच्या खंडपीठानं धर्मादाय उपायुक्तांचा निर्णय "अधिकार क्षेत्राचे उल्लंघन" व "नियमबाह्य हस्तक्षेप" असल्याचं ठरवत रद्दबातल केला. निवडणूक कार्यक्रम 3 ऑक्टोबरला जाहीर झाला असताना उपायुक्तांनी 27 सप्टेंबरची मर्यादा का घातली? सदस्यत्व नोंदणीचा निर्णय सोसायटी व्यवस्थापन समितीला घेण्याचा अधिकार आहे, मग हा वाद उपायुक्तांकडे कसा पोहोचला? अशी प्रश्नांची सरबत्तीत करत न्यायालयानं 'दि एशियाटिक सोसायटी'च्या वतीनं वरिष्ठ वकील गिरीश गोडबोल यांचा युक्तिवाद फेटाळला आणि उपायुक्तांचा आदेश रद्द केला.
दोन खासदार आमनेसामने : 'दि एशियाटिक सोसायटी'च्या या निवडणुकीत 19 जागांसाठी 45 उमेदवार रिंगणात आहेत. भाजपाचे माजी खासदार डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे आणि काँग्रेसचे माजी खासदार कुमार केतकर यांच्यात अध्यक्षपदासाठी सामना आहे. डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे यांच्या पॅनलने सर्व 19 जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत, तर कुमार केतकर यांच्या पॅनलने 12 आणि 14 उमेदवार स्वतंत्रपणे लढत आहेत.
उमेदवार यादी :
- सहस्त्रबुद्धे पॅनल (19) : डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे (अध्यक्ष), रमेश पतंगे, डॉ. संजय देशमुख, डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी, नितीश भारद्वाज, विवेक गणपुले, डॉ. प्राची मोघे, डॉ. मल्हार कुलकर्णी, माधव भांडारी, राजेश बेहरे, व्ही. एम. चक्रवर्ती, प्रमोद बापट, डॉ. माधवी नरसाळे, दत्ता पंचवाघ, अभिजीत मुळ्ये, डॉ. स्नेहा नगरकर, मल्हार गोखले, अमोल जाधव, उमंग काळे.
- केतकर पॅनल (12) : कुमार केतकर (अध्यक्ष), ए.डी. सावंत, अर्जुन डांगळे, दिपक पवार, सुनिल कदम, सी. एम. पॉलसी, भारत गोठोस्कर, इब्राहिम अफगाण, डॉ. कुंदा प्र. नि., नंदिनी आत्मसिद्ध, सुनंदा भोसेकर, स्वाती दाते.
- अपक्ष (14) : अनहिता तारापोरे, अनिल सावंत, अंजली मसरगुप्पी, देवदत्त मालशे, पंकज समेळ, अरुण शंकर, नॉबी परियरम, रेणू पारेख, शर्मिष्ठा मुखर्जी, उषा विजयालक्ष्मी, रामा बिष्णोई, रामचंद्रन व्यंकटेश, सविता सुरी, उर्वशी आस्था.
नोंदणी वाढवण्यासाठी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने पैसे भरले - विनय सहस्त्रबुद्धे : याविषयी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना अध्यक्ष पदाचे उमेदवार विनय सहस्त्रबुद्धे म्हणाले, "जगात कुठंही निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर मतदार नोंदणी होत नाही, ती ग्राह्य धरली जात नाही. पण, या निवडणुकीत तो प्रकार घडला. त्यामुळं आम्ही या निवडणूक प्रक्रियेला आव्हान (व्यवस्थापन समितीकडे) दिलं आहे. आज एशियाटिक लायब्ररीच्या व्यवस्थापनाची ऑनलाइन बैठक आहे, त्यात काय निर्णय होतो ते पाहून पुढील पावलं उचलली जातील. पण ही निवडणूक जिंकण्यासाठी काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षांकडून सर्व प्रकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. कामगार युनियन प्रचाराला लावण्यात आल्या आहेत. मतदार यादीत प्रचंड गोंधळ आहे. आमचा थेट आरोप आहे, की नवे मतदार नोंदवण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या (शरदचंद्र पवार) खात्यातून 1 लाख 81 हजार रुपये भरण्यात आले आहेत. त्याचे पुरावे आमच्याकडे आहेत. ही निवडणूक चोरण्याचा काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेसचा (शरदचंद्र पवार) डाव आहे," असा आरोप त्यांनी केला.
मुख्यमंत्री कार्यालयातून किती मतदार नोंदवले?- कुमार केतकर : दुसरीकडे, अध्यक्ष पदाचे दुसरे उमेदवार कुमार केतकर 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाले की, "त्यांनी काय आरोप केले, हे मला माहिती नाही. पण, मतदार नोंदणीचं म्हणत असतील, तर तरुण भारत वृत्तपत्राचं कार्यालय आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयातून किती मतदार नोंदले गेले, याची माहिती घ्यावी. कामगार युनियन प्रचारात उतरवल्या म्हणता, पण या देशात कामगार युनियन जिवंत आहेत का? माझ्या कामगार युनियन आहेत का?," असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा :