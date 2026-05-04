राहुरी पोटनिवडणुकीची आज मतमोजणी, निकालाकडे सर्वांचे लक्ष

राहुरी पोटनिवडणुकीची आज मतमोजणी होत आहे. 27 फेऱ्यांमध्ये मतमोजणी पूर्ण होणार आहे. प्रत्येक टेबलवर अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

मतमोजणीसाठी टेबल तयार
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 4, 2026 at 7:32 AM IST

शिर्डी - राहुरी विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीची मतमोजणी आज पार पडणार असून संपूर्ण राज्याचे लक्ष या निकालाकडे लागले आहे. मतमोजणीची प्रक्रिया राहुरी शहरातील धुमाळ महाविद्यालय येथे सकाळपासून सुरू होणार आहे. यासाठी प्रशासनाने सर्व आवश्यक तयारी पूर्ण केली असून मतमोजणी सुरळीत आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पडण्यासाठी विशेष नियोजन करण्यात आलं आहे.



या मतमोजणीसाठी एकूण 20 टेबलांची व्यवस्था करण्यात आली असून 27 फेऱ्यांमध्ये मतमोजणी पूर्ण होणार आहे. प्रत्येक टेबलवर अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसंच उमेदवारांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहून संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणार आहेत. या पोटनिवडणुकीत मतदारांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला असून सुमारे 56 टक्के मतदान झालं आहे. एकूण 1 लाख 87 हजार 463 मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला आहे. त्यामुळे निकालाबाबत उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.



निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रमुख राजकीय पक्षांनी जोरदार प्रचार केला होता. सध्या भाजपाचे उमेदवार अक्षय कर्डिले यांचं पारडं जड मानलं जात असलं तरी अंतिम निकाल काय लागणार याबाबत स्पष्टता आज दुपारी 12 पर्यंत मिळणार आहे. सकाळपासूनच मतमोजणीच्या फेऱ्यांनुसार चित्र स्पष्ट होत जाईल आणि दुपारी सुमारे 12 वाजेपर्यंत विजयी उमेदवाराचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, मतमोजणी केंद्रावर कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला असून केवळ अधिकृत व्यक्तींनाच प्रवेश दिला जाणार आहे. कोणतीही गैरप्रकाराची घटना घडू नये यासाठी प्रशासन सतर्क आहे. एकंदरीत राहुरी पोटनिवडणुकीचा निकाल स्थानिक राजकारणासाठी महत्त्वाचा ठरणार असून आजचा दिवस राजकीय दृष्ट्या निर्णायक ठरणार आहे.

COUNTING FOR THE RAHURI BY ELECTION


