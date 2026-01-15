प्रेरणादायी! मतदानाचा हक्क बजावण्याकरिता दुबईहून पिंपरीत कुटुंब दाखल
मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी थेट दुबईवरून पिंपरी चिंचवड शहरात एक संपूर्ण कुटुंब दाखल झालं आहे. खास मतदानासाठी विदेशातून आल्यानं त्यांचं कौतुक होत आहे.
Published : January 15, 2026 at 5:45 PM IST
पिंपरी चिंचवड (पुणे) : पिंपरी चिंचवड शहरातील सार्वत्रिक निवडणूक लक्षात घेता, लोकशाहीप्रती असलेली निष्ठा आणि मतदानाच्या हक्काबाबतची जाणीव पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. दुबईहून मतदानासाठी आलेल्या तडके कुटुंबाची ही भूमिका अनेक मतदारांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. मतदान म्हणजे केवळ हक्क नाही, तर जबाबदारी आहे. हेच या घटनेतून पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं आहे.
माध्यमांशी बोलताना विवेक तडके म्हणाले की, “पिंपरी चिंचवड शहराचा विकास गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. रस्ते, शिक्षण, पायाभूत सुविधा, उद्योगधंदे यामध्ये शहरानं झपाट्यानं प्रगती केली आहे. हा विकास असाच पुढे सुरू राहण्यासाठी सक्षम, प्रामाणिक आणि लोकहिताचे काम करणारे उमेदवार निवडून देणं गरजेचं आहे. लोकशाही मजबूत करायची असेल, तर मतदान हाच सर्वात प्रभावी मार्ग आहे.”
मतदानाला येण्याकरिता दीड ते दोन लाख रुपयांचा खर्च - ते पुढे म्हणाले की, "कासरवाडी येथील महानगरपालिकेच्या शाळेत शिक्षण घेतलेली एक विद्यार्थिनी आज १०० टक्के शिष्यवृत्तीवर जर्मनीमध्ये उच्च शिक्षणासाठी गेली आहे. ही गोष्ट शहरातील शैक्षणिक प्रगती आणि महापालिकेच्या शाळांची गुणवत्ता दर्शवणारी आहे. अशा विकासकामांसमोर माझा दुबईहून प्रवास काहीच नाही,” असेही त्यांनी ठामपणे सांगितलं. विवेक तडके यांनी स्पष्ट केले की, " या निवडणुकीसाठी दुबईहून भारतात येताना सुमारे दीड ते दोन लाख रुपयांचा खर्च झाला आहे. यासाठी नोकरीतून सुट्टी घ्यावी लागली. मुलांच्या शाळेलाही सुट्टी काढावी लागली. त्याचा थोडाफार परिणाम नोकरीवरही होणार आहे. मात्र, मतदानापेक्षा मोठे काहीच नाही. भारतीय संविधानानं दिलेला हा मौल्यवान हक्क आहे. तो बजावणे हे आपले कर्तव्य आहे.” शेवटी त्यांनी पिंपरी चिंचवडमधील सर्व नागरिकांना आवाहन करत म्हटले की, “कोणीही मतदानापासून दूर राहू नये. मतदान करून योग्य उमेदवार निवडा. लोकशाहीचे हात बळकट करा. आपल्या एका मतातून शहराचा आणि देशाचा भविष्यकाळ घडतो.”
मतदारांना अर्धा तास करावी लागली प्रतीक्षा- पिंपरी -पिंपरी-चिंचवड शहरातील नवी सांगवी परिसरात सुरू असलेल्या मतदान प्रक्रियेदरम्यान ईव्हीएम अचानक बंद पडल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. प्रभाग क्रमांक ३१ मधील शांती देवी भुजा हायस्कूल येथे असलेल्या मतदान केंद्र क्रमांक ३२ वर हा प्रकार घडला. सकाळच्या सत्रात मतदान सुरळीत सुरू असतानाच अचानक ईव्हीएम मशीननं काम करणे बंद केले. त्यामुळे मतदान प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प झाली. ईव्हीएम बंद पडताच मतदानासाठी रांगेत उभ्या असलेल्या मतदारांमध्ये संभ्रम आणि नाराजीचं वातावरण निर्माण झाले. अनेक मतदारांना तब्बल अर्धा तास प्रतीक्षा करावी लागली. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि दिव्यांग मतदारांना याचा मोठा त्रास सहन करावा लागला. काही मतदारांनी नाराजी व्यक्त करत निवडणूक यंत्रणेच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
शांतता राखण्याचं आवाहन- घटनेची माहिती मिळताच निवडणूक विभागाचे कर्मचारी आणि तांत्रिक पथक तातडीनं मतदान केंद्रावर दाखल झाले. अखेर सुमारे ३० मिनिटांच्या प्रयत्नानंतर ईव्हीएम मशीन पुन्हा सुरू करण्यात आल्यानंतर मतदान प्रक्रिया पूर्ववत सुरू झाली. मशीन सुरू झाल्यानंतर मतदारांनी सुटकेचा श्वास घेतला. निवडणूक विभागाकडून ही तांत्रिक बिघाडाची बाब असल्याचं सांगण्यात आलं. मतदानाच्या दिवशी अशा प्रकारच्या घटना घडल्यास मतदारांचा विश्वास डळमळीत होऊ शकतो, अशी प्रतिक्रिया नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. भविष्यात अशा तांत्रिक अडचणी टाळण्यासाठी अतिरिक्त खबरदारी घेण्याची मागणीही मतदारांनी केली आहे. प्रशासनानं मतदारांना शांतता राखण्याचं आवाहन केलं आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील या घटनेमुळे ईव्हीएमच्या कार्यक्षमतेबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.