सावकारी पाश तोडणारी विठ्ठल भिशी! शंभराहून अधिक वारकरी करतात केवळ 950 रुपयांच्या खर्चात 50 लाखाची बचत
1997 साली सुरू झालेल्या या विठ्ठल भिशीची केवळ 950 रूपयांच्या खर्चात 50 लाखांची बचत होते. वारकऱ्यांच्या शेतीच्या अवजारे आणि बी-बियाणे खरेदीसाठी त्यातून हातभार लागतो.
Published : July 24, 2026 at 7:24 PM IST
कोल्हापूर - जगद्गुरू तुकाराम महाराज यांच्या 'जोडोनिया धन उत्तम वेव्हारे' या वचनाचे प्रात्यक्षिक म्हणजे येथे गेल्या 25 वर्षांपासून सुरू असलेली कोल्हापूर जिल्ह्याच्या बस्तवडे गावाची विठ्ठल भिशी. इतके कायदे, नियम असताना देखील सहकारातील स्वाहाकार रोखण्याचे मोठे आव्हान असताना, केवळ विठ्ठल हाच विश्वास, तोच जामीन, कारण अन तारण’ या तत्वावर जणू ही भिशी 28 वर्षांपासून सुरू आहे. 18 हजारापासून सुरू झालेली भिशी आता 50 लाखांवर पोहचली आहे. भिशी म्हणजे एक पठडीबाज संकल्पना आपल्या डोक्यात असते पण ही भिशी खूप वेगळी आहे, ती संप्रदायाचे सत्व आणि नैतिकता देखील कशी जपावी हे शिकवते. 1997 साली सुरू झालेली ही भिशी केवळ 950 रूपयांच्या खर्चात आता 50 लाखांची बचत होत असून सभासद वारकऱ्यांच्या शेतीच्या कामांना अवजारे आणि बी-बियाणे खरेदीसाठीही हातभार लागत आहे.
महाराष्ट्र कर्नाटकाच्या सीमावर्ती भागात बस्तवडे ता. कागल या 2 हजार लोकसंख्येच्या छोट्याशा गावात विठ्ठल भक्तांनी वारकरी भक्ती परंपरा जोपासतानाच अर्थकारणात उभे केलेले कार्य खूप मोठे, अविश्वसनीय आणि अनुकरणीय असेच आहे.
गावातील संतसाहित्याचे अभ्यासक आदर्श मुख्याध्यापक आणि आता 92 वय असणारे हभप पां. रा. पाटील गुरूजी यांनी या विठ्ठल भिशीची स्थापना केली आहे. आजही कोणत्याही कागदपत्र आणि स्टँपशिवाय भिशी कशी चालू शकते, या बचतीतून गरजूंना सावकारी पाशातून कशी मुक्त करू शकते हे दाखवून दिले. प्रत्येक एकादशीला भिशीच्या सभासदांनी मंदिरात येऊन प्रवचन ऐकूनच भिशी भरायची. दुसर्या दिवशी हे साठलेले पैसे कर्ज म्हणून सभासदांना वितरीत केले जातात. असे वितरीत केलेले कर्ज हे 'आश्विन वद्य' एकादशीच्या आत शंभर टक्के वसूल होतेच तेही फिरवाफिरवीशिवाय! या भिशीचे सत्व, नैतिकता आणि स्वयंशिस्त इतकी की गेल्या 25 वर्षात एकही रुपयाचे कर्ज कधी थकलेले नाही. भिशी दरवर्षी फुटते ती कार्तिक शुद्ध एकादशीच्या अगोदर म्हणजे कार्तिक वारीला लोकांना पंढरपूरला जायला पैसे मिळावेत हा उद्देश स्थापनेमागे होता. पण आता त्यापुढे खूप मोठी आर्थिक उलाढाल या भिशीत होते. पहिल्या वर्षी 18 हजार इतकी भिशी होती तर 25 व्या वर्षी ती 50 लाखांवर पोहचली आहे. दरवर्षी पंढरीची वारी करणाऱ्या वारकऱ्यांना याचा फायदा होतो, याचं समाधान असल्याची भावना संस्थापक हभप पां. रा. पाटील गुरूजी यांनी व्यक्त केली.
कर्जदाराने कर्जमागणी करताना साधा 50 पैशाचा कागद घेवून अर्जसुद्धा करायचा नाही. केवळ तोंडी मागणी करायची. कर्जदार, एक सभासद जामीनदार अशा दोन सहींवर एक हजार ते दीड-दोन लाखाचे कर्ज दिले जाते. यासाठी शेअर कटींग किंवा स्टँप कागद नाही की काही तारणही नाही. अशाप्रकारे वर्षाला 40 ते 42 लाख कर्जवाटप होते.
कमी व्यवस्थापन खर्च हेही महत्वाचे वैशिष्ट्य - खूप कमी व्यवस्थापन खर्च हेही महत्वाचे वैशिष्ट्य या भिशीचे आहे. 40 लाखाच्या भिशीच्या व्यवस्थापनाचा खर्च आहे फक्त 950 रूपये. यामध्ये-भिशीरजिस्टर-140 रुपये भिशीपत्रके टायपिंग आणि झेरॉक्स 100 रू., प्रवास खर्च 550 रू, मोबाईल रिचार्ज 141 रू कॅलक्युलेटर सेल 12रुपये तर व्यवस्थापकाचे मानधन वार्षिक 7 रुपये आहे. हा सर्व व्यवहार फक्त एका रजिस्टरमध्येच होतो. यासाठी दुसरी कोणतीही वही नाही.
नाही. सध्या सभासद संख्या 102 इतकी आहे. जातीधर्माच्या पलिकडे जसे खुल्या प्रवर्गातील सभासद आहेत तसे नुरूल्ला पठाण नावाचा मुस्लीम आणि या गावचा नसतानाही अनिल शिंदे हा केशकर्तनालय चालवणारा विठ्ठल भक्तही सभासद आहे.
शेती अवजारे, बी-बियाणे खरेदीसाठी लागतो हातभार - बा विठ्ठलाच्या नावावर चालणाऱ्या या बचत भिशीत सर्वजण आपुलकीने सहभागी होतात, खरंतर ही अभूतपूर्व बचत अनेक वारकऱ्यांना अगदी अडचणीच्या काळात हातभार लावते. वर्षभर चालणाऱ्या अनेक कार्यक्रमात गावातील सर्वधर्मीय वैष्णव सहभागी होतात. या भिशीतून येणाऱ्या पैशातून शेती आणि अवजारे, बी-बियाणे खरेदीसाठी मदत होत असल्याचं हभप अर्जुन भोसले-पाटील यांनी सांगितलं.
सर्व धर्मीय आहेत सभासद - पा. रा. पाटील गुरूजी यांनी सलग पंधरा वर्षे अत्यंत पारदर्शी आणि काटेकोरपणे भिशी चालवली. त्यांनी 15 वर्षे झाल्यावर व्यवस्थापक म्हणून काम बंद केले. आता हीच धुरा त्यांच्यासह भिकाजी आप्पासो पाटील सांभाळत आहेत. संकलनात अर्जुन भोसलेही मदत करतात तर दिवंगत आनंदराव धोंडीराम वाळेकर यांनी पण मोलाचे योगदान दिले आहे. विशेष म्हणजे प्रत्येक व्यवस्थापकाने वार्षिक केवळ 7 रुपये मानधन घेऊन ही सेवा केलीय.
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