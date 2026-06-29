'आरएसएसच्या कार्यक्रमात जात मी...'; नागपूर पोलीस आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारताच विश्वास नांगरे पाटील यांनी दिलं स्पष्टीकरण
विश्वास नांगरे पाटील यांनी नागपूर शहर पोलीस आयुक्त पदाचा कार्यभार स्वीकारला आहे.
Published : June 29, 2026 at 3:24 PM IST
नागपूर - राज्यात सर्वाधिक चर्चेत असलेले पोलीस अधिकारी आयपीएस विश्वास नांगरे पाटील यांनी नागपूर शहर पोलीस आयुक्त पदाचा कार्यभार स्वीकारला आहे. मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शहरात कायदा व सुव्यवस्था टिकवण्याचे व शांतता राखण्याचं मोठं आवाहन त्यांच्या समोर आहे. याबाबतची जाणीव असल्याचे ते म्हणाले.
विश्वास नांगरे पाटील हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. त्याचं बक्षीस म्हणून त्यांची नागपूर शहरात बदली केली असल्याचा आरोप करत काँग्रेस पक्षाने टीकेची झोड उठवली आहे. या वादावर नांगरे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली.
संघात जावून मी कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन केले नाही - विश्वास नांगरे पाटील म्हणाले, "मला सगळ्यांचा आदर आहे. मी पोलीस अधिकारी आहे. माझी पूर्ण कटिबद्धता संविधानाशी व मूल्यांशी आहे. नागपुरात दीक्षाभूमी असून डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार माझे मार्गदर्शक आहेत. विविध संघटना व संस्था यांच्या कार्यक्रमामध्ये जाणे आणि तेथील उपस्थित लोकांना भेटणे स्वभाविक आहे. ज्याबद्दल आक्षेप घेतला जात आहे, तो 19 एप्रिलचा कार्यक्रम होता. सानपाडा येथील काही कार्यकर्ते निमंत्रण घेऊन आले होते. त्यामध्ये अनेक मोठे प्रतिष्ठित नागरिक होते."
मी नियमांचं उल्लंघन केले नाही - "त्या कार्यक्रमात जीएसटीच्या संदर्भात मार्गदर्शन देखील झाले. आध्यात्मिक मार्गदर्शन काही तज्ञांनी केले होते. 30 वर्ष मी पोलीस सेवेत आहे. रमजान ईदला जातो. जैन, शीख धर्माच्या कार्यक्रमातही जातो. त्याच अनुषंगाने मी तिथेही गेलो होतो. आम्ही इफ्तार पार्टीलाही जातो. त्याच मालिकेत मी याही कार्यक्रमात गेलो. मानवी कल्याणासाठीच्या सामूहिक प्रार्थना बोलून दाखवल्या. त्या भाषणामध्ये मी ज्ञानेश्वरीतील प्रार्थनाही बोलून दाखवली. अमली पदार्थ सेवनामुळे तरुणाईला होणाऱ्या हानीबद्दल बोललो. शिवाय पोलीस दलातील संधीबद्दलही बोललो. त्यामुळं संघाच्या कार्यक्रमात जावून कुठेच मी माझ्या नोकरीच्या सेवा शर्तीचे उल्लंघन केले नाही. तो क्रार्यक्रम 'वंदे मातरम' राष्ट्रीय गीताला 150 वर्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला 100 वर्ष झाल्याबद्दल होता. मी कुठल्याही नियमांचे उल्लंघन केले आहे, असे वाटत नाही," असे स्पष्टीकरण विश्वास नांगरे पाटील यांनी दिलं.
गुन्हेगारच पोलिसांना घाबरले पाहिजेत - "नागपूर शहर आयुक्त म्हणून मी कार्यभार स्वीकारला आहे. ऑरेंज सिटी आणि टायगर कॅपिटलमध्ये पहिल्यांदाच काम करणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जो विश्वास दाखवला आहे, तो पाहता मोठी जबाबदारी आहे. नागपुरात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे, कोर पोलिसिंग करणे, महिला आणि लहान मुलांना सुरक्षित ठेवणे हे प्राधान्य राहील. खांद्यावर 'IPS' लिहिले आहे. त्यातील 'S' सर्विस म्हणजेच लोकांच्या सेवेसाठी आहे. त्यामुळे फक्त गुन्हेगार हेच पोलिसांना घाबरले पाहिजे. सर्वसामान्य लोकांनी पोलिसांना घाबरता कामा नये," असा विश्वास सर्वसामान्यांना देत गुन्हेगारांना विश्वास नांगरे पाटील यांनी सज्जड दम दिला.
मुख्यमंत्र्यांचे प्राधान्यक्रम माहिती आहेत - "नागपुरात अहोरात्र काम करण्यासाठी मी आलो आहे. महिलांचे संरक्षण आणि तरुणांना अमली पदार्थांपासून लांब ठेवणे याच कामांना प्राधान्य राहील. नागपूर हे व्यावसायिक व औद्योगिक दृष्टीने वाढतं शहर आहे. नागपूरचे प्रश्न वेगळे आहेत. त्या दृष्टीने काम करेन. मुख्यमंत्र्यांनी रोड मॅप दिलेला आहे. शिवाय मी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात पूर्वी मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र आयजी, नाशिक शहर पोलीस आयुक्त म्हणून काम केले आहे. त्यामुळे मला मुख्यमंत्र्यांचे प्राधान्यक्रम माहिती आहेत," असं विश्वास नांगरे पाटील म्हणाले.
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