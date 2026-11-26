26/11 च्या रात्री सीएसएमटीवर घुमत होता विष्णू झेंडे यांचा आवाज; 18 वर्षांनंतर सांगितला 'त्या' रात्रीचा अनुभव
26/11 हल्ल्यादरम्यान सीएसएमटी स्थानकावर विष्णू झेंडे (Vishnu Zende) यांनी जिवाची पर्वा न करता मराठी, हिंदी भाषेतून उद्घोषणा करून प्रवाशांना सावध केलं.
Published : November 26, 2026 at 6:08 AM IST
मुंबई : मुंबईवर झालेल्या 26/11 दहशतवादी हल्ल्याला 18 वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या रात्री छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थानकावर झालेल्या हल्ल्यानं मुंबईच्या रेल्वे स्थानकावरील वातावरण क्षणात बदललं. नेहमी प्रवाशांच्या गर्दीनं गजबजलेलं स्थानक अचानक भीती आणि गोंधळाचं ठिकाण बनलं. अशा परिस्थितीत प्रवाशांना सावध करण्यासाठी उद्घोषणा करणारे रेल्वे कर्मचारी विष्णू झेंडे (Vishnu Zende) यांचा आवाज अनेक प्रवाशांसाठी महत्त्वाचा ठरला. ईटीव्ही भारतशी संवादादरम्यान 26/11 च्या त्या रात्री त्यांनी बजावलेल्या कर्तव्याची आठवण आजही त्यांच्या अनुभवातून ऐकताना त्या काळातील भयावह परिस्थिती डोळ्यांसमोर उभी राहते.
प्रवाशांना सावध केलं : 26 नोव्हेंबर 2008 रोजी झेंडे सीएसएमटी स्थानकात उपनगरी रेल्वे विभागात उद्घोषक म्हणून काम करत होते. अचानक मोठा आवाज झाला. काहीतरी गंभीर घडल्याची जाणीव त्यांना झाली. सुरुवातीला स्फोट झाल्याचा संशय आल्यानं त्यांनी आरपीएफ आणि लोहमार्ग पोलिसांना सतर्क करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात आल्यानंतर प्रवाशांना सावध करणं आवश्यक असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. स्थानकातील उद्घोषणा यंत्रणा त्यांच्या हातात होती आणि त्या क्षणी तिचा वापर प्रवाशांना सूचना देण्यासाठी करता येणार होता.
मराठी आणि हिंदी भाषेतून दिली महिती : गोळीबार आणि गोंधळाच्या वातावरणात त्यांनी उद्घोषणा सुरू केल्या. प्रवाशांनी धोक्याच्या दिशेने जाऊ नये आणि सुरक्षित राहावे, अशा सूचना ते मराठी आणि हिंदी भाषेतून देत होते. स्थानकावर नेमकं काय घडत आहे, याची कल्पना अनेक प्रवाशांना नव्हती. त्यामुळं त्यांना सावध करणं आणि परिस्थितीची जाणीव करून देणं महत्त्वाचं होतं. अशा भयावह वातावरणातही त्यांनी उद्घोषणा सुरू ठेवल्या. त्यांच्या आवाजातून प्रवाशांना परिस्थिती समजून घेण्यासाठी आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं निर्णय घेण्यासाठी मदत झाली.
विविध स्तरांवर घेतली दखल : त्या रात्री स्थानकावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसमोर स्वतःची सुरक्षितता आणि प्रवाशांची सुरक्षा या दोन्ही गोष्टींचं मोठं आव्हान होतं. मात्र, झेंडे यांनी प्रवाशांना सावध करण्यासाठी उद्घोषणा सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. जवळपास 15 मिनिटे तो सर्व थरार सीएसएमटी स्थानकात सुरू होता. मात्र ती पंधरा मिनिटे देखील युगांसारखी भासली असं झेंडे यांनी सांगितलं. दहशतवादी प्लॅटफॉर्म नंबर एककडून सीएसएमटी स्थानकातून बाहेर पडल्यानंतर झेंडे आणि त्यांचे सहकारी जिथे स्फोट झाला होता तिथे गेले. त्यावेळी तिथे रक्ताचा सडा पडला होता आणि ते पाहूनच मला अक्षरशः चक्कर आली अशी आठवण त्यांनी सांगितली. देवाची कृपा आणि आईवडिलांचे आशीर्वाद पाठीशी असल्यानं त्या हल्ल्यातून आपण वाचल्याचं विष्णू झेंडे सांगतात. त्या रात्री त्यांनी बजावलेल्या कर्तव्याची दखल पुढे विविध स्तरांवर घेण्यात आली. त्यांच्या धैर्याची रेल्वे प्रशासनासह विविध स्तरांवर दखल घेण्यात आली. त्यांना पुरस्कार आणि आर्थिक सन्मानही मिळाला.
प्रवाशांना सावध करणारा आवाज : या घटनेनंतर झेंडे यांना रेल्वे सेवेत पदोन्नती मिळाली आणि सध्या ते ट्रेन मॅनेजर म्हणून काम करत आहेत. कामाची जबाबदारी बदलली असून रेल्वे सेवेत त्यांचा प्रवास पुढे सुरू राहिला आहे. मात्र 26/11 च्या रात्री सीएसएमटी स्थानकावर प्रवाशांना सावध करणारा त्यांचा आवाज आजही त्या घटनेच्या आठवणींमध्ये कायम आहे.
विष्णू झेंडे यांनी असामान्य धैर्य दाखवलं : 26/11 च्या 18व्या स्मृतिदिनानिमित्त मुंबई त्या रात्रीच्या जखमा आणि धैर्याच्या कहाण्या पुन्हा आठवत आहे. त्या रात्री दहशतीच्या वातावरणातही आपलं कर्तव्य बजावणाऱ्या अनेक सामान्य व्यक्तींनी असामान्य धैर्य दाखवलं. विष्णू झेंडे यांची कहाणीही त्यापैकीच एक आहे. संकटाच्या क्षणी कर्तव्य बजावण्याची जिद्द आणि सजगता किती महत्त्वाची ठरू शकते, याची आठवण त्यांचा अनुभव करून देतो.
हेही वाचा -