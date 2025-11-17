ETV Bharat / state

राणे वडिलधारी म्हणत विशाल परबाकडून वादावर पडदा, नेमकं पडद्यामागे घडतंय काय?

पक्षाचा शब्द खाली पडू दिला जाणार नाही असे सांगत सावंतवाडी नगरपरिषदमध्ये निश्चित आमचा उमेदवार निवडून येईल, असा विश्वास भाजपाचे युवा नेते विशाल परबांनी व्यक्त केलाय.

Vishal Parab cover up of the controversy by calling Narayan Rane a father
राणे वडिलधारी म्हणत विशाल परबाकडून वादावर पडदा (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 17, 2025 at 2:03 PM IST

1 Min Read
सिंधुदुर्ग : भारतीय जनता पक्षामध्ये शिस्तीला अत्यंत महत्त्व आहे. पक्षाने दिलेला उमेदवार सामान्य कुटुंबातील असो वा राजघराण्यातील, भाजपामध्ये शिस्तीला महत्त्व असून, पक्षाचा शब्द खाली पडू दिला जाणार नाही, असे सांगत सावंतवाडी नगरपरिषदमध्ये निश्चित आमचा उमेदवार निवडून येईल, असा ठाम विश्वास भाजपाचे युवा नेते विशाल परब यांनी व्यक्त केलाय. तसेच खासदार नारायण राणे यांच्या टीकेवर त्यांनी कोणतेही भाष्य न करता ते वडिलधारी असल्याचे म्हणत विषयावर पडदा टाकला आहे.

जगात, देशात, राज्यात आणि कोकणात भाजपा नंबर वन : सावंतवाडी येथील नगरपरिषद निवडणुकीत भाजपाचे युवा नेते विशाल परब यांच्या नेतृत्वाखाली रविवारी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आलेत, त्यावेळी ते आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार श्रद्धा सावंत भोसले, संदीप गावडे, लखमसावंत भोसले, मनोज नाईक, सुधीर आडिवरेकर, वेदिका परब आदी उपस्थित होते. विशाल परब म्हणाले की, आम्ही सावंतवाडीच्या विकासासाठी मेहनत घेणारे आहोत. नगराध्यक्ष तसेच नगरसेवकपदासाठी भाजपाने एकूण 15 जणांचे अर्ज दाखल केले आहेत. जगात, देशात, राज्यात आणि कोकणात भाजपा नंबर वन होती, आहे आणि ती राहणार, अनेक वर्षांपासून विरोधी मंडळी सत्तेवर होती, परंतु आता माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला आणि उमेदवारांना सावंतवाडीकर आशीर्वाद देतील. भाजपाचा विजय होईल, असा ठाम विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला आहे.

हॉस्पिटल आणि रोजगाराचा प्रश्न घेऊन निवडणुकीला सामोरे जाणार : सावंतवाडीचा विकास आणि शहराचा कायापालट करण्यासाठी आम्ही लढणार आहोत. हॉस्पिटल आणि रोजगाराचा प्रश्न घेऊन आम्ही निवडणुकीला सामोरे जात आहोत. त्यामुळे या समस्या सोडविण्यासाठी सावंतवाडीमध्ये भाजपाची सत्ता असणे आवश्यक आहे. येथील जनता सुज्ञ आणि सुशिक्षित आहे. ते आमच्या सुज्ञ व सुशिक्षित उमेदवारांना निश्चितच विजयी करतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मी स्वतः घरोघरी जाऊन लोकांना विनंती करणार आहे आणि निकाल आमच्या बाजूनेच लागेल, असेही त्यांनी सांगितले.

