विशाल गोखले माझा मित्र होता आहे आणि राहणार; जैन बोर्डिंग प्रकरणानंतर केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांची स्पष्टोक्ती

विशाल गोखले माझा मित्र होता आहे आणि तो राहणार, असं केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी स्पष्ट केलंय. ते भोई समाजाच्या वतीनं आयोजित भाऊबीज कार्यक्रमावेळी बोलत होते.
Published : October 23, 2025 at 4:39 PM IST
पुणे : मॉडेल कॉलनी परिसरातील पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट अंतर्गत असलेल्या शेठ हिराचंद नेमचंद जैन दिगंबर बोर्डिंगच्या (जैन बोर्डिंग) जागेच्या विक्रीव्यवहार प्रकरणी शिवसेनेचे नेते माजी आमदार रविंद्र धंगेकर यांच्याकडून केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर जोरदार टीका केली जात आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचा गोखले बिल्डर यांची जाहिरात करतानाचा एक व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर धंगेकर यांच्याकडून व्हायरल करण्यात आला आहे. याबाबत आज केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांना विचारलं असता ते म्हणाले की मी या विषयात स्पष्टीकरण दिलेलं आहे. त्यामुळे या विषयात पुन्हा-पुन्हा स्पष्टीकरण देण्याची गरज मला वाटत नाही. मी माझ्या पुणेकरांसाठी ते स्पष्टीकरण दिलेलं आहे. विशाल गोखले माझा मित्र होता आहे आणि तो राहणार आहे यात काही बदल नाही. पाच वर्षांपूर्वीचा एक व्हिडिओ काढला आणि त्यावरून टीका केली, तो काही कालचा व्हिडिओ नाही असं यावेळी मोहोळ म्हणाले.
आज भाऊबीज निमित्त पुण्यातील अग्निशामक केंद्र येथे भोई प्रतिष्ठानच्या वतीने भाऊबीज कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांना याबाबत विचारलं असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं. ते पुढे म्हणाले की, काल दुसरा एक व्हिडिओ आला. त्यात मेन्स एवेन्यूची कोणीतरी जाहिरात करत होता मग हे काय पार्टनर आहेत का त्याचे अशी विचारणा झाली. माझं म्हणणं आहे की या शहराची एक राजकीय संस्कृती आहे, ती खराब होऊ नये. एक माणूस या संस्कृतीची वाट लावून टाकत आहे. सगळ्यांनी सावध राहा असं यावेळी मोहोळ म्हणाले.
निलेश नवलखा बिल्डिर याने एक व्हिडिओ शेअर केला असून ज्यात केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर टीका केली आहे. याबाबत त्यांना विचारलं असता ते म्हणाले की मी त्याची माहिती घेतली. या शहराचा महापौर म्हणून काम करत असताना शहरातले अनेक नागरिक वेगवेगळ्या समस्या घेऊन माझ्याकडे येत असतात. पाच वर्षापूर्वी काय घडलं हे मला आठवत देखील नाही. काल तो व्हिडिओ पाहिल्यावर माझ्या लक्षात आलं. बाणेर बालेवाडी परिसरातील बालवडकर नावाचे काही शेतकरी त्यावेळी माझ्याकडे आले होते. त्यांनी मला सांगितलं की या बिल्डरने खोटी मोजणी करू हा प्लॅन मंजूर केला आहे. त्याच्यामध्ये काहीतरी अनियमितता आहे. काहीतरी चुकीचं घडलं असं त्यांनी मला सांगितलं.
मी जेव्हा प्रशासनाकडून माहिती घेतली तेव्हा त्यापूर्वीच प्रशासनाने यावर स्टे दिलेला होता. मी तर आता महापालिकेत नाही. महापालिका सोडून मला पाच वर्ष झाली. त्यानंतर तीन वर्ष मी लोकप्रतिनिधी सुद्धा होतो. त्यामुळे कोणी उठायचं काहीही आरोप करायचे यामागे चावी देणारा कोणीतरी वेळगा असेल. त्याकडे मी लक्ष देत नाही आणि मला त्यावर बोलायचं पण नाही, असं यावेळी मोहोळ म्हणाले.
शिवसेना अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून कोणतीही कारवाई धंगेकर यांच्यावर होत नाही असं यावेळी मोहोळ यांना विचारलं असता ते म्हणाले की त्यांच्यावर कोणी कारवाई करावी न करावी हा त्यांचा अंतर्गत विषय आहे. ज्यावेळेस हे कळेल की काहीही आधार नसताना पुरावा नसताना हे आरोप सुरू आहेत, तेव्हा त्यांच्या नेतृत्वाला विचार करावा लागेल असं यावेळी मोहोळ म्हणाले. भारतीय जनता पक्षाकडूनच धंगेकर यांना मदत केली जात आहे असं शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. याबाबत मोहोळ यांना विचारलं असता ते म्हणाले की राऊत साहेब रोज काहीतरी बोलत असतात त्यांना किती सिरीयसली घ्यायचं हे तुम्हीचं ठरवा. आगामी महापालिका निवडणुकीत शिवसेना आणि मनसे एकत्र लढणार आहे काय आवाहन असणार याबाबत मोहोळ यांना विचारल असता ते म्हणाले की राज्यस्तरावर आमची महायुती आहे आमचे वरिष्ठ नेते जो आदेश देतील तोच आम्हा सगळ्यांना पाळावा लागेल.
भोई प्रतिष्ठानच्या वतीने भाऊबीज - पुण्यातील अग्निशामक केंद्र येथे भोई प्रतिष्ठानच्या वतीने भाऊबीज कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ तसंच विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी विविध क्षेत्रातील भगिनींनी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यासह अग्निशामक जवानांचे औक्षण करून त्यांच्या कामाविषयीची कृतज्ञता व्यक्त केली अन् त्यांच्या कार्याला सलामही केला. अग्निशमन दलाच्या जवानांसोबत भाऊबीज साजरी करण्याची परंपरा गेल्या तीस वर्षांपासून पुण्यातील भोई प्रतिष्ठानकडून सुरू आहे.
आपल्या कुटुंबापासून दूर असलेले हे जवान वर्षभर आपल्या सेवेत कार्यरत असतात आणि त्यांच्याबरोबर आज भाऊबीज साजरी करून मनाला समाधान मिळत असल्याचं यावेळी भूमाता ब्रिगेडच्या अध्यक्षा तृप्ती देसाई यांनी यावेळी सांगितलं.