यात्रेची परंपरा आणि भक्तीचा थरार; राहाता येथील गळवंती यात्रेला शेकडो वर्षांची परंपरा

राहाता येथील गळवंती यात्रेला शेकडो वर्षांची परंपरा आहे. यंदाच्या यात्रेत सुमारे 1400 महिला आणि 450 पुरुषांनी गळी लागून नवस फेडला.

राहाता वीरभद्र यात्रेतील गळवंती (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 6, 2026 at 11:44 AM IST

Updated : April 6, 2026 at 12:06 PM IST

अहिल्यानगर- जिल्ह्यातील राहाता येथे दरवर्षी चैत्र महिन्यात भरवली जाणारी वीरभद्र आणि मायंबा यात्रा ही परंपरा श्रद्धा आणि थरार यांचा संगम असते. या यात्रेला शेकडो वर्षांची परंपरा लाभली असून गळवंती ही अनोखी प्रथा या उत्सवाचं मुख्य आकर्षण ठरते. आधुनिक काळातही ही परंपरा तितक्याच भक्तिभावानं जपली जात असल्याचं चित्र यंदाही पाहायला मिळालं.

ग्रामीण भागातील यात्रांना सांस्कृतिक आणि धार्मिक दृष्टिकोनातून मोठं महत्त्व आहे. प्रत्येक गावातील ग्रामदैवताच्या यात्रेत स्थानिकांसह दूरवरून भाविक मोठ्या संख्येनं सहभागी होतात. राहाता येथील वीरभद्र आणि मायंबा यात्रेत अशाच वैशिष्ट्यपूर्ण परंपरांनी सजलेली आहे. दरवर्षी हनुमान जयंतीपासून या यात्रेला प्रारंभ होतो.

मायंबा मंदिरापर्यंत मिरवणूक- सलग दोन दिवस हा उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. यात्रेच्या पहिल्या दिवशी वीरभद्र मंदिरातून देवाच्या मुखवट्याची भव्य मिरवणूक काढली जाते. या मिरवणुकीत डफांच्या तालावर ग्रामस्थ पारंपरिक काठ्यांचा खेळ सादर करतात. मिरवणुकीसाठी खास गाडा तयार केला जातो. या गाड्यावर हत्तीच्या आकाराची प्रतिकृती उभारून त्यावर बगाड बसवला जातो. बगाडाच्या दोन्ही बाजूंना नवस केलेली लहान मुले लटकवली जातात. फटाक्यांच्या आतषबाजीत आणि ढोल-ताशांच्या गजरात ही मिरवणूक मायंबा मंदिरापर्यंत नेली जाते. मंदिरासमोर पोहोचल्यावर नवस केलेले भाविक गळी लागून आपली श्रद्धा व्यक्त करतात.

दुसऱ्या दिवशी मायंबा मंदिरातून मिरवणूक पुन्हा वीरभद्र मंदिराकडे निघते. वीरभद्र महाराजांना नवस केलेले गळवंतीच्या माध्यमातून गळी लागतात. गळी लागण्यापूर्वी भाविक दिवसभर कडक उपवास करतात. हा उपवास गळी लागेपर्यंत पाळला जातो. विशेष म्हणजे या विधीत महिलांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात असतो. यंदाच्या यात्रेत सुमारे 1400 महिला आणि 450 पुरुषांनी गळी लागून नवस फेडला. रात्री 8 वाजल्यापासून गळी लागण्यासाठी क्रमांक देण्यास सुरुवात होते. पहाटे 6 वाजेपर्यंत हा धार्मिक विधी सुरू राहतो. संपूर्ण रात्र भक्तीमय वातावरणात हा सोहळा पार पडतो. गळवंतीची ही परंपरा पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली असून आजही ती तितक्याच श्रद्धेनं पाळली जाते.



गळवंती म्हणजे काय ? गळवंतीमध्ये रथाच्या दोन्ही बाजूंना तराजूसारखी रचना केली जाते. या रचनेवर भाविकांना दोन्ही बाजूंनी लटकवले जाते. खाली उभे असलेले सारथी दोरांच्या सहाय्यानं या भाविकांना ओढत रथाभोवती प्रदक्षिणा घालतात. हा एक थरारक अनुभव मानला जातो. मात्र, यात कोणताही अघोरी किंवा अंधश्रद्धेचा प्रकार नसून तो पूर्णपणे भक्ती आणि श्रद्धेवर आधारित आहे, असा दावा केला जातो.

ग्रामीण संस्कृतीची परंपरा जिवंत- राहाता शहराचे ग्रामदैवत असलेल्या श्री वीरभद्र सार्वजनिक देवालय ट्रस्टतर्फे हा यात्रोत्सव दरवर्षी अत्यंत शिस्तबद्ध आणि उत्साहात आयोजित केला जातो. यात्रेच्या काळात शहरात जत्रेचे स्वरूप येते. विविध धार्मिक कार्यक्रम, भजन-कीर्तन, तसेच पारंपरिक खेळ यांचे आयोजन करण्यात येते. पंचक्रोशीतील नागरिकांसह राज्यभरातून भाविक येथे दर्शनासाठी येतात. वीरभद्र महाराजांवरील श्रद्धा ही राहातावासीयांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. गळवंतीची परंपरा ही केवळ धार्मिक विधी नसून ती भक्तांच्या अतूट विश्वासाचं आणि सांस्कृतिक वारशाचं प्रतीक आहे. या यात्रेमुळे ग्रामीण संस्कृतीची परंपरा जिवंत राहते. नवीन पिढीलाही आपल्या संस्कारांची ओळख होते. श्रद्धा परंपरा आणि थरार यांचा अनोखा संगम असलेली राहाता येथील गळवंती यात्रा आजही भाविकांना आकर्षित करते.

