दुहेरी हत्याकांडाने विरार हादरलं, लग्नाला नकार दिल्याच्या रागातून तरुणानं प्रेयसीसह तिच्या आईला संपवलं
दुहेरी हत्याकांडाने विरार हादरलं आहे. लग्नाला नकार दिल्याच्या रागातून एका तरुणानं प्रेयसीसह तिच्या आईची हत्या केली आहे.
Published : April 30, 2026 at 8:03 PM IST
वसई : बुधवारी सकाळी विरार पश्चिम गणपती मंदिर परिसराजवळील एका इमारतीत एका तरुणाने प्रेयसीची आणि तिच्या आईची निर्घृणपणे हत्या केली. या घटनेमुळं परिसरात एकच खळबळ उडाली असून स्थानिकांमध्ये घबराट पसरली आहे.
कशी घडली घटना? : मिळालेल्या माहितीनुसार, नालासोपारा पूर्व मोरेगावात राहात असलेला शिवम उपाध्याय ( वय 27) यांचे एका 24 वर्षीय तरूणीसोबत प्रेमसंबंध होते. तो लग्नाची मागणी करण्यासाठी प्रेयसीच्या फ्लॅटमध्ये गेला होता. तिथं त्याची प्रेयसी आणि तिची आई उपस्थित होत्या. आईनं लग्नाला विरोध केल्यावर तिघांमध्ये जोरदार वाद झाला. वाद विकोपाला गेला आणि आरोपी शिवमने पूर्वनियोजित कटाचा भाग म्हणून फ्लॅटचा दरवाजा आतून बंद केला आणि आई आणि मुलीची निर्घृणपणे हत्या केली. या हल्ल्यात दोघींचा जागीच दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेनंतर आरोपीने स्वतःचा गळा कापून स्वतःलाही जखमी केल्याची महिती, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रकाश कावळे यांनी दिली.
दोन्ही मृतदेहांचा केला पंचनामा : घटनेदरम्यान फ्लॅटमध्ये जोरदार झटापट झाली, ज्यामुळं खिडकीची काचही फुटली. गोंधळ ऐकून जवळच्या लोकांनी तत्काळ पोलिसांना माहिती दिली. घटनास्थळी पोहोचलेल्या बोळींज पोलिसांनी परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात घेऊन अग्निशमन दलाच्या पथकाला बोलावलं. अग्निशमन दलाच्या जवानांच्या मदतीनं खिडकीतून फ्लॅटचा दरवाजा उघडण्यात आला. पोलिसांनी दोन्ही मृतदेहांचा पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला, तर जखमी आरोपीला तत्काळ जवळच्या संजीवनी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याचं, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रकाश कावळे यांनी सांगितलं.
"लग्नाच्या वादातून हे हत्याकांड घडल्याचं प्राथमिक तपासात दिसत आहे. घटनास्थळाचा पंचनामा केला असून, आरोपीवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. बोळींज पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत." - प्रकाश कावळे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, बोळींज पोलीस ठाणे
एकतर्फी प्रेमातून केली हत्या : मागील दोन वर्षांपासून आरोपी शिवमचे प्रेमसंबंध होते. या नात्याला लग्नाचं स्वरूप देण्यासाठी आरोपी 29 एप्रिल रोजी रात्री प्रेयसीच्या घरी गेला होता. मात्र, या विवाहाला प्रेयसीच्या आईनं नकार दिला. याच रागातून संतप्त झालेल्या आरोपीनं आज दुपारी धारदार शस्त्राने प्रेयसी व तिच्या आईवर सपासप वार करत त्यांची हत्या केली. त्यानंतर स्वतःच्या गळ्यावरही त्यांने वार करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्या. घरातून आरडाओरडा ऐकून शेजाऱ्यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली आणि पोलिसांना माहिती दिली. घटनेची माहिती मिळताच बोळींज पोलीस ठाण्याचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. या प्रकरणी दुहेरी हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे. प्राथमिक तपासात एकतर्फी प्रेमातून हा हल्ला झाल्याची शक्यता पोलिसांकडून वर्तवण्यात आली आहे.
