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'भोंदूबाबांना घरी बोलावून धार्मिक विधी केले', गिरीजा राऊत यांचा आरोप; फिरोज बाबा अटकेत

माजी खासदार विनायक राऊत यांच्या अडचणीत वाढ झाली. त्यांची सून गिरीजा राऊत यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.

Vinayak Raut, Gitesh Raut and Girija Raut
विनायक राऊत, गितेश राऊत आणि गिरीजा राऊत (File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 12, 2026 at 7:22 PM IST

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ठाणे : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे माजी खासदार विनायक राऊत, त्यांचा मुलगा गितेश राऊत आणि कुटुंबातील इतर अशा सात सदस्यांविरोधात त्यांची सून गिरीजा राऊत यांनी गंभीर आरोप करत कापूरबावडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्यासह भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमांन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला असून, फिरोज बाबा नावाच्या व्यक्तीला पोलिसांनी अटक केली आहे.


2017 साली झाला होता दोघांचा विवाह : गिरीजा राऊत यांच्या तक्रारीनुसार, 2016 मध्ये विवाह जुळविणाऱ्या संस्थेमार्फत त्यांचा आणि गितेश राऊत यांचा परिचय झाला. त्यानंतर डिसेंबर 2017 मध्ये दोघांचा विवाह झाला. विवाहापूर्वी मुंबईत बंगला असल्याची माहिती देण्यात आली होती, मात्र ती खोटी आहे. तसेच विवाहानंतर पतीने वैवाहिक संबंध ठेवण्यास टाळाटाळ केली आणि याबाबत जाब विचारल्यावर शिवीगाळ, मारहाण तसेच मानसिक छळ करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.

2018 पासून कोणतेही शारीरिक संबंध नव्हते : मूल होण्यासाठी विविध अघोरी विधी करण्यात आले. गोमूत्र पिण्यास भाग पाडण्यात आले. डोक्यावरील केस उपटण्यात आले. विविध औषधे व संशयास्पद पेये देण्यात आली. तसेच जिवंत कोंबडीसह विविध विधी करण्यात आले. या सर्व प्रकारांमुळं सातत्यानं मानसिक त्रास सहन करावा लागल्याचं गिरीजा राऊत यांनी म्हटलं आहे. 2018 पासून त्यांच्यात आणि पतीमध्ये कोणतेही शारीरिक संबंध नव्हते. गणपतीनंतर मूल होण्यासाठी प्रयत्न करू, असं सांगितलं. मात्र, अनेक भोंदूबाबांना घरी बोलावून विविध धार्मिक कर्म केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

तक्रार करण्यामागे न्याय मिळवण्याचीच भूमिका : गिरीजा राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, राजकीय प्रभावापेक्षा मानसिक दबाव अधिक होता. विनायक राऊत हे त्यांच्या सोबत राहत नव्हते. ते वेगळ्या ठिकाणी राहत असून नवरात्रीच्या पहिल्या आणि शेवटच्या दिवशीच घरी येत असत. माझं आयुष्य सामान्य नव्हतं. मला सात वर्षे या वातावरणात राहावं लागलं. जर आर्थिक फायदा मिळवायचा असता, तर मी यापूर्वीच तक्रार केली असती. आता तक्रार करण्यामागे न्याय मिळवण्याचीच भूमिका आहे. दरम्यान, कापूरबावडी पोलिसांनी 10 जून रोजी गुन्हा दाखल केल्यानंतर फिरोज बाबाला अटक केली असून इतर आरोपींच्या भूमिकेचाही तपास सुरू आहे.



सात जणांविरोधात गुन्हा दाखल : "गितेश राऊत आणि कुटुंबीय अशा सात जणांविरोधात महाराष्ट्र नरबळी व अंधश्रद्धा प्रतिबंधक कायद्यासह विविध गंभीर आणि अजामीनपात्र कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पीडितेवर दीर्घकाळ मानसिक अत्याचार करण्यात आल्याचा आरोप असून, या प्रकरणातील सर्व आरोपींना अटक करून सखोल चौकशी व्हावी," अशी मागणी गिरीजा राऊतचे वकील ॲड. सागर कदम यांनी केली.

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