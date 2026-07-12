'विनायक राऊतांना तत्काळ अटक करा!' लेकीवर झालेल्या अत्याचारानंतर आई संतप्त, गिरीजाच्या आईची नेमकी मागणी काय?
विनायक राऊत यांनी गिरीजाचा छळ केल्याप्रकरणी राऊत कुटुंबाला अटक करण्याची मागणी करत, मुलाची उणीव लपवण्यासाठी बाबांच्या अमानुष विधींचा आधार घेतल्याचा पूजा पवार यांनी आरोप केला.
Published : July 12, 2026 at 6:35 PM IST
मुंबई : राज्यात भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरण शांत व्हायच्या आधीच पुन्हा नवीन विषय समोर आला आहे. शिवसेना - उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे माजी खासदार विनायक राऊत आणि त्यांच्या कुटुंबावर त्यांची सून गिरीजा राऊत यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. यानंतर राज्यात खळबळ उडाली असून, गिरीजा राऊत यांच्या आईनं माध्यमांशी बोलताना विनायक राऊत यांना अटक करण्याची मागणी केली.
आम्हाला न्याय हवा : गिरीजा राऊत यांची आई पूजा विजय पवार यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली. "आमच्या मुलीवर जे अन्याय-अत्याचार झाले आहेत, त्याबद्दल तिला न्याय आणि पोटगी मिळायला हवी. गिरीजाला विविध बाबांकडं नेलं जायचं आणि तिच्यावर अमानवीय वागणूक लादली जायची. त्यांना (सासरच्यांना) केवळ त्यांच्या मुलाची उणीव लपवायची होती. त्यासाठी त्यांनी या धार्मिक बाबांनी सांगितलेल्या विधींचा आधार घेतला. जेव्हा आम्हाला हे सर्व समजलं, तेव्हा आम्ही त्यांना सांगितलं की, हे चुकीचं आहे आणि योग्य वैद्यकीय उपचार घेण्याचा सल्ला दिला. पण, गितेश राऊत स्वतःच यासाठी तयार नव्हते. त्या औषधांमुळं आणि धार्मिक बाबांच्या विधींमुळं त्यांनी माझ्या मुलीला प्रचंड त्रास दिला. आम्हाला न्याय हवा आहे. या लोकांना शिक्षा झालीच पाहिजे आणि आमच्या मुलीला न्याय मिळाला पाहिजे," अशी मागणी पूजा विजय पवार यांनी केली.
पोलीस खूप सहकार्य करत आहेत : "मी त्यांना सांगितले होते की, हे ठरवून केलेलं लग्न असल्यानं मुलाच्या पालकांचा सहभाग आवश्यक होता. कौटुंबिक मोठ्यांची संमती असेल तरच हे नाते संपवता येऊ शकत होते. म्हणजेच घटस्फोट घेता येऊ शकत होता. पण, ते (गितेश) हे सर्व थेट तिलाच सांगायचा. घरच्यांसमोर त्यानं कधीच काही सांगितलं नाही. त्यांनी पैशांच्या मागणीबद्दल आरोप केले होते. पण ते धादांत खोटे आहे, ते 100 टक्के असत्य आहे. त्यांच्या दृष्टीनं आमची मुलगी म्हणजे केवळ त्यांच्या मर्जीनुसार वापरण्याची एक खेळणी होती. तिला तिच्या माहेरीही जाऊ देत नसे. जर तिला आमच्याशी बोलायचं असेल, तर तिला ते 'स्पीकरफोन'वरच बोलावं लागायचं. कापूरबावडी इथं तक्रार दाखल केल्यानंतर आम्हाला खूप सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. पोलीस खूप सहकार्य करत आहेत. डीसीपींनी (DCP) आम्हाला खात्री दिली आहे की, आम्हाला न्याय मिळेल," असं म्हणत गिरीजा राऊत यांच्या आईनं विनायक राऊत यांनी केलेले सर्व आरोप फेटाळले आहेत.
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