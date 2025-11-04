ETV Bharat / state

उद्योजक विजय सेठी यांचे दातृत्व; आर्थिक अडचणीत असलेल्या तनपुरे कारखान्याला दिली एक कोटींची मदत

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील तनपुरे सहकारी साखर कारखाना आर्थिक अडचणीत आहे. या कारखान्याला अडचणीतून बाहेर काढण्यासठी भूमिपुत्र पुढे सरसावले आहेत.

Vijay Sethi Donates One Crore
धनादेश देताना विजय सेठी (ETV Bharat)
अहिल्यानगर : जिल्ह्यातील राहुरी येथील तनपुरे सहकारी साखर कारखान्याला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी गावकरी पुढे सरसावले आहेत. साखर कारखान्याला गतवैभव पुन्हा मिळावं, या उद्देशानं विजय सेठी यांनी एक कोटी रुपयांची मदत कारखान्याला दिली आहे. ही मदत देताना विजय सेठी आणि कारखान्याचे अध्यक्ष अरुण तनपुरे भावुक झाले होते.

कारखान्यासाठी भूमिपुत्र सरसावले : एकेकाळी राहुरी तालुक्याचा कामधेनू असलेला तनपुरे सहकारी साखर कारखाना आज कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून संकटात सापडला आहे. अशा स्थितीत हजारो कामगार आणि शेतकऱ्यांचं यामुळे मोठं नुकसान झालं असून साखर कारखान्याला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी जिल्ह्यातील भूमिपुत्र पुढे सरसावले आहेत. उद्योजक विजय सेठी यांचं बालपण साखर कारखान्याचं वैभव बघत गेलं. मात्र, आज साखर कारखान्याची अवस्था बघून आपण काहीतरी मदत केली पाहिजे, या भावनेतून त्यांनी एक कोटी रूपयांचा धनादेश कारखान्याच्या अध्यक्षांकडे सुपूर्द केला आहे. "साखर कारखाना आमची आई असून तिच्यावर उपचार करण्यासाठी ही मदत नव्हे तर आमचं कर्तव्य आहे," असं सांगताना त्यांना अश्रू अनावर झाले होते.

तनपुरे कारखान्याला दिली एक कोटींची मदत (ETV Bharat)

'कारखान्याला गतवैभव मिळावं, आमच्या वडिलांची इच्छा' : उद्योजक विजय सेठी म्हणाले, "राहुरी येथील बाबुराव तनपुरे सहकारी साखर कारखाना हे आमचे कुटुंबीय आहे. आमचं बालपण इथं गेलं या कारखान्याचं गतवैभव आम्ही बघितलं होतं, ते परत मिळावं अशी आमच्या वडिलांची इच्छा होती. म्हणून आज आम्ही एक कोटी रुपयांची मुदत ठेव देत आहोत. आपण या कारखान्याचं गतवैभव परत मिळवून द्या, आम्ही निस्वार्थ तुमच्या बरोबर आहोत", अशी भावनिक साद उद्योजक विजय सेठी यांनी घातली.

'तनपुरे कुटुंबीय आमचे पालक होते' : तसेच, "आमचे वडील येथे कपड्यानिशी आले होते. तनपुरे कुटुंबीय आमचे पालक होते. त्यामुळे येथे आम्ही एक दुकान सुरू करू शकलो. त्यातूनच आम्ही आता परदेशात व्यवसाय करत आहोत. या कारखान्याचं गतवैभव आम्ही बघितलेलं आहे. मात्र सध्या याची अवस्था पाहून खूप दुखः होतं. म्हणून आम्ही भुमिपूत्रानं नुसतं मागितलं नाही पाहिजे, तर दिलं देखील पाहिजे या भावनेतून हा खारीचा वाटा उचलला," असल्याचं सेठी यांनी सांगितलं.

कारखान्याला आणखी मदतीची गरज : राहुरी तालुक्यातील जनतेनं बाजार समितीचे सभापती अरुण तनपुरे यांच्यावर विश्वास ठेवत तनपुरे सहकारी साखर कारखान्याची सत्ता त्यांच्याकडे दिली आहे. सध्यातरी, मंडळाकडून कारखान्याच्या 500 कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत भूमिपुत्र असलेल्या उद्योजक विजय सेठी यांच्याकडून मिळालेली मदत अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे. अरुण तनपुरेंनी यावेळी आपल्या भावना व्यक्त करताना सांगितलं, "अशाच पद्धतीनं जर अनेक हात पुढे आले, तर नक्कीच या साखर कारखान्याचं गतवैभव पुन्हा प्राप्त होईल."



