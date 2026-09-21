जव्हार घाटाजवळ नाशिकच्या ट्रेकर्सवर प्राणघातक हल्ला; तीन संशयित ताब्यात
नाशिक शहरातील नामांकित ट्रेकर्सच्या ग्रुपवर अनोळखी टोळक्यानं सशस्त्र हल्ला केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही धक्कादायक घटना जव्हार घाटाजवळ आंबोई गावाजवळ रविवारी घडली.
Published : September 21, 2026 at 3:53 PM IST
नाशिक : निसर्गाचा आनंद घेण्यासाठी गेलेल्या नाशिक शहरातील नामांकित ट्रेकर्सच्या ग्रुपवर अनोळखी टोळक्यानं सशस्त्र हल्ला केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही धक्कादायक घटना जव्हार घाटाजवळ आंबोई गावाजवळ रविवारी घडली. गावातील गावगुंडांनी ट्रेकर्सचं वाहन अडवून खंडणीची मागणी केली. पैसे न दिल्यानं बस चालकावर हल्ला केला. "या प्रकरणी त्र्यंबकेश्वर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तीन संशयितांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे," अशी माहिती पोलीस निरीक्षक प्रीतम चौधरी यांनी दिली.
गावगुंडांचा ट्रेकर्सचा ग्रुपवर हल्ला : नाशिक शहरातून सह्याद्री मित्र संमेलन संस्थेच्या वतीनं आंबा डोंगररावरील ट्रेक आयोजित करण्यात आला होता. यासाठी रविवारी सकाळी 20 ट्रेकर्सचा ग्रुपनं त्र्यंबकेश्वरच्या दिशेनं मिनी बसमधून प्रवास सुरू केला. सकाळी आठ वाजेच्या सुमारास अंबोई गावाकडं जाताना त्यांच्या बसचा दुचाकीनं दोघांनी पाठलाग सुरू केला. वाटेत बस रोखल्यानंतर त्यांनी चालकाला शिवीगाळ करत बळजबरीनं खाली खेचण्याचा प्रयत्न सुरू केला. यावेळी त्यांना बसमधील काही ट्रेकर्स महिला, पुरुषांनी समजवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांनी कोणाचंही न ऐकता दुचाकीला कट का मारला? हप्त्यानं गाडी घेतली आहे, नुकसान झालं ते भरून द्या, असं सांगून वाद घालण्यास सुरुवात केली. मात्र दुचाकीला कुठलाही धक्का लागलेला नव्हता किंवा नुकसान सुद्धा झालेलं नव्हतं, असा दावा ट्रेकर्स ग्रुपनं केला आहे. यावेळी दुचाकीस्वारानं फोन करून त्याच्या आणखी चार साथीदारांना बोलून घेत बस चालकाला मारहाण करू लागले. यावेळी गावगुंडांनी पैसे घेतल्याशिवाय जाऊ देणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा घेतला, असा आरोप ट्रेकर्सनं केला.
गावगुंडांनी केलं पलायन : बसमध्ये सरकारी पदावरील नाशिकचे अधिकारी असल्याचं गावगुंडांच्या लक्षात आलं. सर्वच ट्रेकर्स हे नाशिकचे असल्याचं समजल्यावर हल्लेखोर गावगुंडांनी दुचाकीनं घटनास्थळावरून पलायन केलं. त्र्यंबकेश्वर पोलिसांना माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत परिसरात शोध घेऊन तीन संशयितांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं आहे. यावेळी गावकऱ्यांची मोठी गर्दी त्र्यंबकेश्वर पोलीस ठाण्यात जमा झाली होती.
चालकाला केली मारहाण : "त्र्यंबकेश्वर येथील आंबोई गावाच्या रस्त्यावर दुचाकीस्वरांनी आमच्या बसचा पाठला केला. जोराजोरानं हॉर्न वाजून ओव्हरटेक करत बस रोखली. दोघंजण खाली उतरले आणि त्यांनी चालकाला शिवीगाळ करत मारहाण करण्यास सुरुवात केली. त्यापैकी एकानं फोन करून आणखी चार साथीदारांना बोलावून घेत जोरदार राडा घातला. यावेळी ते कोणाचंही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते," असं डॉ मानसी नांदूरकर यांनी सांगितलं.
गावगुंडांची दहशत वेळीच रोखा : "नाशिक जिल्हा गड किल्ल्यांचा निसर्ग संपन्न जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. इगतपुरी, पेठ, त्र्यंबकेश्वर, सुरगाणा, कळवण बागलाण, चांदवड या तालुक्यांमध्ये पर्यटकांचा, गिर्यारोहकांचा नेहमी राबता असतो. अशा प्रकारच्या घटना वारंवार जिल्ह्यात घडत असून हे असुरक्षित वातावरणाचं ध्योतक आहे. गावगुंडांची वाढणारी दहशत वेळीच रोखणं गरजेचं आहे. पर्यटकांच्या सुरक्षेचा गांभीर्यानं विचार व्हायला हवा," असं सह्याद्री मित्र संमेलनाचे संजय अमृतकर यांनी म्हटलं आहे.
तीन संशयित ताब्यात : "बस चालकाच्या तक्रारीवरून आम्ही त्र्यंबकेश्वर पोलीस ठाण्यात मारहाराणीचा गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात आम्ही तीन संशयितांना ताब्यात घेतलं आहे. इतर आरोपींचा शोध सुरू आहे," अशी माहिती त्र्यंबकेश्वर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक प्रीतम चौधरी यांनी दिली आहे.
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