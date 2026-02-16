पोलीस कोठडीतून थेट महापालिकेत येत विलास पाटलांनी भरला महापौर पदासाठी अर्ज; पत्नी आणि मुलगाही रिंगणात!

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 16, 2026 at 8:15 PM IST

ठाणे : भिवंडी–निजामपूर महापौर पदासाठी 5 नगरसेवक असलेल्या कोणार्क विकास आघाडीचे प्रमुख माजी महापौर विलास पाटील यांनी पोलीस कोठडीतून येत महापालिका सचिवाच्या दालनात महापौर पदासाठी अर्ज दाखल केला. विशेष म्हणजे विलास पाटील यांच्यासह त्यांच्या पत्नी आणि मुलागाही महापौर पदाच्या रिंगणात आहेत. यामुळे यंदाही विलास पाटील हे राष्ट्रीय पक्षाचे मनसुबे उधळणार असल्याचं दिसून येत आहे.

यावेळी महापौर पदासाठी भाजपाचे तीन, शिवसेनेचे दोन,काँग्रेसचा एक तर कोणार्क विकास आघाडीचे तीन तसेच भिवंडी विकास आघाडीचा एक असे एकूण दहा उमेदवारांचे अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. तर उपमहापौर पदासाठी शिवसेनेचा एक, भाजपानं एक, काँग्रेसनं एक समाजवादीनं एक, कोणार्कनं एक, भिवंडी विकास आघाडीनं दोन असे एकूण सात उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. यावेळी भिवंडी–निजामपूर महापालिका आवारात मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.


महापौर पदासाठी यांनी केलेत अर्ज- महापौर पदासाठी भाजपकडून नारायण चौधरी यांनी आपले दोन उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. भाजपाच्या स्नेहा पाटील यांनीदेखील महापौर पदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. शिवसेनेकडून बाळाराम चौधरी आणि सुचिता म्हात्रे या दोघांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. काँग्रेसकडून तारिक मोमीन तर कोणार्क विकास आघाडीकडून माजी महापौर विलास पाटील, प्रतिभा पाटील आणि मयुरेश पाटील या तिघांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. भिवंडी विकास आघाडीचे जावेद दळवी यांनीदेखील आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे.

उपमहापौर पदासाठी यांनी केलेत अर्ज- उपमहापौर पदासाठी शिवसेनेकडून अस्मिता नाईक, काँग्रेसकडून तारिक मोमीन, भाजपाकडून सुहास नकाते, समाजवादीकडून अरीब शेख, कोणार्ककडून मयुरेश पाटील, तर भिवंडी विकास आघाडीचे जावेद दळवी यांनी दोन अर्ज दाखल केले आहेत. उमेदवारी अर्ज दाखल करताना शिवसेनेचे नेते प्रकाश पाटील, आमदार शांताराम मोरे, भाजपाचे शहराध्यक्ष रवी सावंत, गट नेते संतोष शेट्टी, नगरसेवक सुमित पाटील, काँग्रेस शहराध्यक्ष माजी आमदार रशीद ताहीर मोमीन, समाजवादीचे आमदार रईस शेख यांच्यासह नगरसेवक आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.


माजी महापौर पाटील यांच्या अटकेनंतर राजकारणाला कलाटणी- भिवंडीतील कोणार्क विकास आघाडीचे माजी महापौर विलास आर. पाटील यांना एक कोटी रुपयांच्या आर्थिक फसवणूक प्रकरणी ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकानं शुक्रवारी रात्रीच्या सुमारास अटक केल्यानं राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ होती. शनिवारी सुट्टीच्या न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयानं विलास पाटील यांना चार दिवसांची पोलीस कोठडी ठोठावली आहे. विलास पाटील यांच्या अटकेनंतर भिवंडी पालिका महापौर पदाच्या निवडणुकीच्या राजकीय नाट्याला कलाटणी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

विलास पाटील यांना मानले जाते किंगमेकर- भिवंडी निजामपूर महानगरपालिका निवडणुकीनंतर विलास पाटील आणि भाजपा आमदार महेश चौघुले यांच्या गटात छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात 18 जानेवारी रोजी हाणामारी आणि राडा झाला होता. या प्रकरणात विलास पाटील फरार होते. त्यांना 7 फेब्रुवारी रोजी अटकपूर्व जामीन मंजूर झाला होता. विलास पाटील हे भिवंडी महानगरपालिका राजकारणात नेहमी किंग मेकरच्या भूमिकेत राहिले आहेत. सध्याही त्यांनी महापौर पदाच्या निवडणुकीसाठी शिवसेनेसोबत जवळीक वाढलेली असून सदस्यांची जमवाजमव सुरू केली.

20 फेब्रुवारीला महापौर पदासाठी मतदान- दरम्यान, संख्याबळ पाहता 90 नगरसेवक असलेल्या पालिकेत 30 नगरसेवक कॉग्रेस, 12 राष्ट्रवादी शरद पवार , 12 शिवसेना , भाजपा 23, समाजवादी 6, कोणार्क विकास आघाडी 5, आणि भिवंडी विकास आघडी 3 असे पक्षीय बलाबल आहेत. सत्तेसाठी 47 नगरसेवकांची गरज असून काँग्रेसनं स्थापन केलेल्या सेक्युलर फ्रंटमधून समाजवादी बाहेर पडली. तर युतीचीही ताटातूट झाली. त्यामुळ नेमका कोण -कोण्याच्या पारड्यात मतदान करेल? हे 20 फेब्रुवारीलाच समोर येणार आहे. तर आज महापौर आणि उपमहापौर पदाच्या निवडणुकीतून राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षानं माघार घेतल्यानं महपौर पदाची निवडणुक रंगतदार होणार आहे.

