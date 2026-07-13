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पालखी मार्गावर ट्रक घुसलाच कसा?; मृत वारकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना तातडीने विमा द्या : विकास लवांडे

वारीदरम्यान अपघातग्रस्त वारकऱ्यांसाठी विमा योजना जाहीर करण्यात आली होती. मात्र, गेल्यावर्षी अपघातग्रस्त झालेल्या अनेकांना अद्याप विम्याची रक्कम मिळालेली नाही, असं विकास लवांडे यांनी म्हटलं आहे.

Vikas Lawande
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रवक्ते विकास लवांडे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 13, 2026 at 11:57 AM IST

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पुणे : आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर सासवड-जेजुरी मार्गावर झालेल्या भीषण अपघातावर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. हा अपघात प्रशासनाच्या बेफिकिरीचा परिणाम असून, मृत आणि जखमी वारकऱ्यांना जाहीर केलेला अपघात विमा तातडीने मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

लवांडे म्हणाले, "पालखी मार्गावर भरधाव ट्रक कसा आला, हा गंभीर प्रश्न आहे. वारकऱ्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी शासन आणि पोलीस प्रशासनाची असताना अशी दुर्घटना घडणं अत्यंत दुर्दैवी आहे. या बेफिकीर व्यवस्थेचा आम्ही निषेध करतो."

मृत वारकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना तातडीने विमा द्या : विकास लवांडे (ETV Bharat)

वारकऱ्यांसाठी विमा योजना जाहीर, पण रक्कम मिळाली नाही : ते पुढे म्हणाले, "वारीदरम्यान अपघातग्रस्त वारकऱ्यांसाठी विमा योजना जाहीर करण्यात आली होती. मात्र, गेल्या वर्षी अपघातग्रस्त झालेल्या अनेकांना अद्याप विम्याची रक्कम मिळालेली नाही. त्यामुळे यंदाच्या अपघातात मृत्यू झालेल्या वारकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आणि जखमींना विम्याचा लाभ तातडीने देण्यात यावा."

बेलसर टोलनाक्याजवळ अपघात : दरम्यान, आज सोमवारी सकाळी सासवड-जेजुरी मार्गावरील बेलसर टोलनाक्याजवळ ट्रकच्या धडकेत तीन महिला वारकऱ्यांचा मृत्यू झाला, तर चार महिला गंभीर जखमी झाल्या आहेत. जखमींवर जेजुरी येथील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, नांदेड जिल्ह्यातील लोहा येथील रंगनाथ महाराज पोखरबिशीकर यांच्या दिंडीतील एका ट्रकची सांगली जिल्ह्यातील कासबेडीगराज येथील दिंडीतील सात वारकरी महिलांना धडक बसली. या धडकेत 3 महिलांचा जागीच मृत्यू झाला, तर 4 महिला गंभीर जखमी झाल्या. जखमी महिलांना तातडीने जेजुरी येथील आयसीयू रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

जेजुरी येथील अपघातात मयत झालेल्यांची नावं : या भीषण अपघातात माधवी राजेंद्र सलगरे (रा. मालगाव, जि. सांगली), जयश्री शंकर भोसले (रा. कसबे दिग्रज, जि. सांगली) आणि नंदा बाबुराव पवार (रा. कवलापूर) या तीन महिला वारकऱ्यांचा जागीच मृत्यू झाला.

  • जखमींची नावं : तर, निवृत्ती उमाजी जगताप, मंगल विलास पाटील, शैलजा दिनकर जगताप आणि नारायण महादू पडवळ हे गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर जेजुरी येथील शासकीय तसेच खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

जखमींची उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी घेतली भेट : दरम्यान, अपघातात जखमी झालेल्या वारकरी महिलांची उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी जेजुरी ग्रामीण रुग्णालयात जाऊन भेट घेतली. यावेळी त्यांनी जखमींच्या प्रकृतीची माहिती घेत उपचारात कोणतीही कमतरता राहू नये, अशा सूचना संबंधित प्रशासनाला दिल्या.

सुनेत्रा पवार म्हणाल्या, "सासवड-जेजुरी मार्गावर आज घडलेली दुर्घटना अत्यंत वेदनादायी आणि मन हेलावून टाकणारी आहे. या अपघातात मृत्यू झालेल्या तीन वारकरी भगिनींना मी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करते. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात मी सहभागी आहे."

जखमींच्या उपचाराबाबत त्यांनी जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना आवश्यक त्या सूचना दिल्या आहेत. जखमींच्या उपचारात कोणतीही कमतरता राहणार नाही आणि शासन त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसेच, "पंढरपूरच्या वारीसाठी निघालेल्या वारकऱ्यांची सुरक्षितता ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे वाहनचालकांनी रस्त्यावरून पायी चालणाऱ्या वारकऱ्यांची विशेष काळजी घ्यावी," असं आवाहनही त्यांनी केलं. जखमी वारकरी भगिनी लवकर बऱ्या व्हाव्यात, अशी प्रार्थना त्यांनी विठ्ठलाच्या चरणी केली.

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विकास लवांडे जेजुरी अपघात
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