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आरोपी सापडत नसल्याने भलत्यालाच अटक, लोणावळा पोलिसांवर गंभीर आरोप; विकास लवांडेंनी प्रकार आणला समोर

गुन्ह्यातील आरोपी सापडत नसल्याने भलत्याच व्यक्तीला अटक केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांनी लोणावळा पोलिसांवर केला आहे.

Vikas Lavande allegations Lonavala police
घटनेबद्दल माहिती देताना इक्बाल जाफरी (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 28, 2026 at 8:27 AM IST

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पुणे - एखाद्या प्रकरणात आरोपी सापडत नसेल तर त्याजागी पोलीस दुसऱया व्यक्तीलाच अटक करत असल्याचं आपण चित्रपटांमध्ये पाहिलं आहे. मात्र, हा सीन लोणावळा पोलिसांनी खरा ठरवला आहे. लोणावळ्यात चित्रपटांचे सीन शूट केले जात असले तरी हा सीन मात्र एकदम खराखुरा आहे. नेमकं काय झालं? जाणून घ्या...

विकास लवांडे यांचा आरोप - लोणावळ्यातील एका फसवणुकीच्या गुन्ह्यात एक आरोपी पोलिसांना सापडत नव्हता. अशावेळी पोलिसांनी चक्क 66 वर्षीय इक्बाल मुमताज अली जाफरी यांना अटक करुन थेट जेलची हवा खायला पाठवली. जाफरी हे मूळ काश्मीरचे रहिवासी असून, गेल्या 20 वर्षापासून ते लोणावळ्यात कामानिमित्ताने राहतात. या प्रकरणी राष्ट्रवादी कॉग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांनी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली आहे.

काय आहे नेमका प्रकार? - पुण्यातील वाघोली पोलिसांनी एका प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांना अटक केली होती. ते येरवडा येथील जेलमध्ये पाच दिवस होते. त्यावेळी त्यांची भेट इक्बाल जाफरी यांच्याशी झाली. जाफरी यांनी लवांडे यांना सांगितलं की, लोणावळ्यात एका फसवणुकीच्या प्रकरणात शेखर पटेल हा आरोपी पोलिसांना पाहिजे असताना त्याला न पकडता मला अटक केली आणि या जेलमध्ये आणलं. लवांडे हे जेलमधून बाहेर आल्यावर ॲड मिलिंद पवार यांच्या मदतीनं त्यांनी जाफरी यांचा जामीन केला व त्यांना जेलमधून बाहेर आणलं. सोमवारी पत्रकार परिषद घेत लोणावळा पोलिसांवर गंभीर आरोप केले आहेत.

याबाबत विकास लवांडे म्हणाले, "मी येरवडा कारागृहात असताना इक्बाल जाफरी यांनी त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाबाबत माहिती दिली. तेव्हा मी त्यांना शब्द दिला की, मी बाहेर आल्यावर तुम्हाला बाहेर काढेन. यानंतर मी जेलमधून बाहेर आल्यावर माहिती घेतली. यात पुणे जिल्ह्यातील लोणावळा शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा रजिस्टर क्रमांक 34/2026 मधील आरोपी क्रमांक 8 म्हणून शेखर पटेल या व्यक्तीचा उल्लेख असून, तक्रारदार व साक्षीदारांच्या जबाबांमध्येही बनावट सही करणारी व्यक्ती म्हणून शेखर पटेल याचे नाव असताना पोलिसांना संबंधित आरोपीचा शोध लागला नसतानाही कोणतीही खातरजमा न करता 66 वर्षीय इक्बाल जाफरी या वृद्ध व्यक्तीस अटक करण्यात आली. त्यालाच शेखर पटेल असल्याचे गृहीत धरण्यात आलं."

दोषींवर कारवाई करावी - "अटक झाल्यानंतरही त्यांनी न्यायालयात मी शेखर पटेल नाही, असं स्पष्ट सांगितलं होतं. तरी त्यांना पोलीस कोठडी आणि त्यानंतर न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात आले. काहीही गुन्हा केला नसताना 66 वर्षीय वृद्ध व्यक्तीला चुकीच्या ओळखीवरून अटक करून तब्बल 88 दिवस कारागृहात ठेवण्यात आलं. आत्ता ते बाहेर आले असून, या प्रकरणात जे कोणी पोलीस अधिकारी दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी," अशी मागणी लवांडे यांनी केली.

याबाबत इक्बाल जाफरी म्हणाले, "मी मूळचा काश्मीर येथील असून, 20 वर्षापूर्वी मी घरच्यांशी भांडण करून लोणावळ्यात आलो. येथे राहून कमर्शियल आर्टिस्ट म्हणून काम सुरू केलं. अनेक देव- देवता, महापुरुष यांचे चित्र बनवले आहेत. तसेच एका 'आयएनएस'मध्येही चित्र बनवले आहे. एके दिवशी मी लोणावळा येथील शिवाजी चौक येथे उभा असताना एक व्यक्ती माझ्याजवळ आला आणि त्याने सांगितलं की, चला माझ्याबरोबर आणि मी त्यांच्याबरोबर गेलो. त्याने मला पोलीस चौकी येथे आणलं. काहीवेळ बसल्यावर ज्याला भेटण्यासाठी आलो असताना तो भेटला नाही. त्या व्यक्तीने माझा नंबर घेतला आणि दुसऱ्या दिवशी मला पोलीस स्टेशन येथे बोलवण्यात आले. काही पेपर्सवर माझ्या सह्या घेण्यात आल्या. त्यानंतर रात्री उशिरापर्यंत मला असंच बसवून ठेवण्यात आलं. नंतर रात्री उशिरा मला वडगाव येथील पोलीस कोठडीत ठेवण्यात आलं.

"दुसऱ्या दिवशी न्यायालयात हजर करून माझी रवानगी येरवडा कारागृहात झाली. तेव्हा मला शेखर पटेल उर्फ इक्बाल जाफरी या नावानं हाक दिली तेव्हा मी सांगितलं की, मी इक्बाल जाफरी आहे. तेव्हा पोलिसांनी सांगितले की, तुम्ही शेखर पटेल उर्फ इक्बाल जाफरी आहात. त्यावेळी मला कळलं की मला शेखर पटेल म्हणून अटक करण्यात आली. येथे माझं कुणीही नसल्याने मला कोणालाही भेटता आलं नाही. मात्र, कारागृहात विकास लवांडे यांची भेट झाल्यानंतर त्यांना मी हे प्रकरण सांगितलं. त्यांनी मला जेलबाहेर काढलं," असा धक्कादायक घटनाक्रम इक्बाल जाफरी यांनी सांगितलं.

लोणावळा पोलिसांची प्रतिक्रिया - याबाबत लोणावळा पोलिसांची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता पोलिसांनी माहिती दिली, "या संदर्भात आम्ही त्यांना (इक्बाल जाफरी) मंगळवारी पोलीस स्टेशन येथे बोलावलं असून, त्यांचं काय म्हणणं आहे ते आम्ही जाणून घेणार आहोत. यानंतर आम्ही आमची बाजू मांडणार आहोत."

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TAGGED:

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