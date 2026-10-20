श्री महालक्ष्मीची दसऱ्याला 16 किलो सोन्याची साडी परिधान; जाणून घ्या, वैशिष्ट्ये
श्री महालक्ष्मी मंदिर सारसबागच्या वतीनं दरवर्षीप्रमाणे यंदाही दसऱ्याला देवीला 16 किलो सोन्याची साडी परिधान करण्यात आली आहे. जाणून घ्या, वैशिष्ट्ये!
Published : October 20, 2026 at 11:36 AM IST
पुणे : पुणे शहरातील सारसबाग येथील श्री महालक्ष्मी मंदिर सारसबागच्या वतीनं दरवर्षीप्रमाणे यंदाही दसऱ्याला देवीला 16 किलो सोन्याची साडी परिधान करण्यात आली आहे. देवीचं हे आकर्षक रूप पाहण्यासाठी आज सकाळपासून मंदिरात मोठ्या प्रमाणावर गर्दी करण्यात आली आहे. ट्रस्टतर्फे वषार्तून दोनदा ही सोन्याची साडी नेसवली जाते. तसेच यंदाचं अजून एक वैशिष्ट्य म्हणजे याबरोबरच देवीला 2 किलोचा रत्नजडित मुकुट घटस्थापनेला देवीला परिधान करण्यात आला. संपूर्ण नवरात्रोत्सवात हा मुकुट देवीला परिधान करण्यात आलं होतं.
आज सर्वत्र मोठ्या उत्साहात दसरा हा सण साजरा होत आहे. पुण्यातील महालक्ष्मी मंदिर येथेदेखील या सोन्याची साडी परिधान केलेल्या देवीच्या दर्शनासाठी मोठ्या प्रमाणावर भाविक दर्शनासाठी येत आहे. सारसबाग येथील श्री महालक्ष्मी मंदिर ट्रस्टकडून दसऱ्याच्या निमित्तानं देवीला सोन्याची साडी परिधान करण्यात आली आहे. ती दक्षिण भारतातील कारागिरांनी ही सोन्याची साडी 17 वर्षापूर्वी साकारली होती. त्यानंतर सातत्यानं मंदिर प्रशासनाच्या माध्यमातून देवीला ही साडी परिधान करण्याची परंपरा आहे.
सोन्याच्या साडीबाबत विश्वस्त ॲड प्रताप परदेशी म्हणाले की, पुरातन काळापासून दसऱ्याच्या दिवशी सोने लुटण्याची परंपरा असून त्या परंपरेनुसार सोन्याच्या साडीत श्री महालक्ष्मी देवीचे दर्शन भाविकांना व्हावे, याकरिता दसरा आणि लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी ही साडी देवीला नेसविण्यात येते. ही साडी हैदराबाद येथील कारागीर यांनी बनविली असून सुमारे ६ महिने ही साडी तयार करण्याचे काम सुरु होते. देवीला एका भक्ताने ही साडी अर्पण केली असून ही साडी तब्बल 16 किलो वजनाची आहे. साडीवर या कारागीर कडून आकर्षक अशी नक्षीकाम करुन ही सोन्याची साडी साकारण्यात आली आहे.तसेच यंदाच्या नवरात्र उत्सवात देवीला 2 किलो सोन्याचं मुकुटदेखील तयार करण्यात आलं आहे. हे रत्नजडित मुकुट घटस्थापनेला देवीला परिधान करण्यात आला असून संपूर्ण नवरात्रोत्सवात हा मुकुट देवीला परिधान करण्यात आलं होतं, असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.