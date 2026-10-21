गंगापूररोड परिसरात हजारो नागरिकांच्या उपस्थितीत 60 फुटी रावणाचे दहन
रावणाच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचं दहन गंगापूररोड परिसरात करण्यात आलं. हा पुतळा दहन झाल्यानंतर नागरिकांनी जय श्रीरामच्या घोषणा केल्या आहेत.
Published : October 21, 2026 at 7:22 AM IST
नाशिक- गंगापूर रोड भागातील तुळजाभवानी माता मंदिर परिसरातील शिवसत्य मैदानावर 60 फुटी रावणाचा दहन करण्यात आलं. यावेळी हजारो नागरिक उपस्थित होते. रावणाची 10 तोंडे माणसाच्या आतील क्रोध, काम, लोभ, मोह, मद, अहंकार, मत्सर,आळस, चोरी आणि अन्याय या दहा दुर्गुणांचे प्रतीक मानली जातात. रावण दहन करणे म्हणजे आपल्या मनातील हे सर्व दुर्गुण नष्ट करण्याची प्रतिज्ञा घेणे होय, अशी मान्यता आहे.
रामायणानुसार रावण हा मुनी विश्वेश्वर आणि कैकसी यांच्या चार मुलांपैकी मोठा मुलगा होता. त्याला सहा शास्त्रे आणि चार वेदांचेही ज्ञान होते. मात्र, सीतेचं अपहरण केल्यानं त्याच्या अवगुणामुळे भारतात दसऱ्याच्या दिवशी अनेक ठिकाणी प्रतिकात्मक रावणाचे दहन केले जाते. अनितीवर नीतीचा विजय आणि असत्यावर सत्याचा विजय असं म्हणत रावणाच्या प्रतीकात्मक पुतळ्याचं दहन केलं जातं. रावण दहनाचा अर्थ केवळ एका पुतळ्याचं दहन करणं इतकाच मर्यादित अर्थ नाही. मानवी जीवनात वाढणारा अहंकार, राग, मत्सर आणि अन्याय यांसारख्या प्रवृत्तींवर मात करण्याची आठवण या परंपरेतून करून दिली जाते. नाशिकमध्येदेखील नाशिकरोड, गांधीनगर, पंचवटी, गंगापूर रोड सातपूर, सिडको भागात रावण दहन करण्यात आलं. अशात गंगापूर रोड भागातील श्री तुळजाभवानी माता मंदिर परिसरातील शिवसत्य मैदानावर ढोल ताशांच्या गजरात आणि फटाक्यांच्या आतिषबाजीत 60 फुटी प्रतीकात्मक रावणाच्या पुतळ्याचं दहन करण्यात आलं. यावेळी परिसरातील हजारो नागरिक उपस्थित होते. रावणाचे दहन होताच नागरिकांनी जय श्रीरामाच्या घोषणा दिल्यानं परिसर दुमदुमून गेला होता. यावेळी अनेक जणांनी आपल्या मोबाईलमध्ये हा सोहळा कैद केला. यावेळी तुळजाभवानी मित्र मंडळाच्या वतीनं नाटिकेच्या माध्यमातून नागरिकांना व्यसनमुक्तीचा संदेश देण्यात आला.
वाईट प्रवृत्तींचा त्याग करावा- रावण दहनाचा संदेश म्हणजे न्याय, सत्य आणि चांगल्या विचारांचा मार्ग स्वीकारणे. दुसऱ्यांशी वागताना प्रामाणिकपणा जपणे, चुकीच्या गोष्टींना विरोध करणे आणि स्वतःमधील नकारात्मक सवयी बदलण्याचा प्रयत्न करणे हा व्यापक संदेश यातून दिला जातो. म्हणूनच रावण दहनाच्या परंपरेला महत्व प्राप्त झाले आहे. तसेच विजयादशमीच्या दिवशी
प्रत्येकानं वाईट प्रवृत्तींचा त्याग करून सकारात्मक विचारांसह नव्या सुरुवातीचा संकल्प केला पाहिजे, असं पुजारी प्रतीक शुक्ल यांनी म्हटलं आहे.