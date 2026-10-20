दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर सराफा बाजारात ग्राहकांची लगबग; जळगावसह पुण्यात सोन्याचा भाव घसरला
दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर जळगाव आणि पुणेसह महाराष्ट्रातील विविध सराफ बाजारांमध्ये सोने-चांदी खरेदीसाठी (Gold and Silver) ग्राहकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली.
Published : October 20, 2026 at 5:48 PM IST
जळगाव/पुणे : साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर सोने-चांदी खरेदीसाठी (Gold and Silver) जळगाव आणि पुण्यातील सराफा बाजारात ग्राहकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. परंपरा, शुभशकुन आणि गुंतवणुकीच्या दृष्टीनं महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या या सणानिमित्त सकाळपासूनच सराफा दुकानांमध्ये ग्राहकांची लगबग सुरू होती. विशेष म्हणजे, गेल्या आठवडाभरात सोन्याच्या दरात सुमारे 4 हजार 500 रुपये, तर चांदीच्या दरात तब्बल 10 हजार रुपयांची घसरण झाल्यानं ग्राहकांना खरेदीसाठी काहीसा दिलासा मिळाला. त्यामुळं दसऱ्याचा शुभमुहूर्त साधत नागरिकांनी दागिने आणि मौल्यवान धातू खरेदी करण्यासाठी बाजारपेठेत गर्दी केलीय.
शुभमुहूर्त साधण्यासाठी सकाळपासूनच लगबग : दसरा म्हणजे विजय, आनंद, समृद्धी आणि नव्या सुरुवातीचा सण. भारतीय संस्कृतीत साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या विजयादशमीला विशेष धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व आहे. या दिवशी सोने खरेदी करणं शुभ मानलं जातं. त्यामुळं अनेक कुटुंबांमध्ये दसऱ्याच्या मुहूर्तावर सोने-चांदी खरेदी करण्याची परंपरा आजही कायम आहे. याच पार्श्वभूमीवर जळगावच्या सुवर्णनगरीतील सराफा बाजारात ग्राहकांची मोठी वर्दळ पाहायला मिळाली. सकाळपासूनच नागरिकांनी सराफा दुकानांकडं धाव घेत आपल्या पसंतीच्या दागिन्यांची खरेदी केली. काही ग्राहकांनी पारंपरिक दागिन्यांना पसंती दिली, तर काहींनी भविष्यातील गुंतवणुकीच्या दृष्टीनं सोने आणि चांदी खरेदी करण्यावर भर दिला.
सोन्याच्या दरात 4,500 रुपयांची घसरण! : गेल्या काही काळापासून सोने-चांदीच्या किमतींमध्ये सातत्यानं चढ-उतार होत असल्यानं ग्राहकांचं लक्ष बाजारातील दरांकडं लागलं आहे. अशातच गेल्या आठवडाभरात सोन्याच्या दरात सुमारे 4 हजार 500 रुपयांची घसरण झाल्यानं खरेदीदारांना काहीसा दिलासा मिळाला. सोन्याचे दर कमी झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर दसऱ्याचा शुभमुहूर्त साधत दागिने खरेदी करण्याकडं ग्राहकांचा कल दिसून आला. जळगावच्या सराफा बाजारातील सुवर्ण व्यवसायिक आकाश भंगाळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोन्याचा दर जीएसटीसह सुमारे 1 लाख 51 हजार रुपयांच्या आसपास असल्याचं सांगितलं. मात्र, सोन्याची शुद्धता, दागिन्यांवरील घडणावळ आणि लागू कर यांनुसार प्रत्यक्ष खरेदीचा दर बदलू शकतात.
चांदीही 10 हजार रुपयांनी स्वस्त; ग्राहकांना दिलासा : सोन्याबरोबरच चांदीच्या दरातही मोठी घसरण झाल्याचं चित्र आहे. गेल्या आठवडाभरात चांदीचे दर तब्बल 10 हजार रुपयांनी कमी झाल्यानं चांदी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांनाही दिलासा मिळाला. जळगावच्या बाजारपेठेत चांदीचा दर जीएसटीसह सुमारे 2 लाख 20 हजार रुपयांच्या आसपास असल्याची माहिती देण्यात आली. चांदीचे दागिने, पूजेच्या वस्तू, भेटवस्तू आणि गुंतवणुकीसाठी चांदी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी दरातील ही घसरण महत्त्वाची ठरली. दसऱ्याच्या निमित्ताने चांदीच्या वस्तू खरेदी करण्यासाठीही ग्राहकांनी सराफा दुकानांमध्ये गर्दी केली.
दरातील घसरण आणि सणाचा मुहूर्त; खरेदीची दुहेरी संधी : सणासुदीच्या काळात सोने-चांदी खरेदीला विशेष महत्त्व असते. दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर खरेदी केल्यानं घरात सुख, समृद्धी आणि भरभराट येते, अशी अनेकांची श्रद्धा आहे. त्यामुळं दर वाढलेले असोत किंवा कमी झालेले, शुभमुहूर्तावर खरेदी करण्याची परंपरा अनेक कुटुंबे जपतात. यंदा मात्र दसऱ्याचा शुभमुहूर्त आणि आठवडाभरातील दरातील घसरण यामुळं ग्राहकांना खरेदीची दुहेरी संधी मिळाली. काही ग्राहकांनी आगामी सणांसाठी दागिन्यांची खरेदी केली, तर काहींनी कुटुंबातील सदस्यांसाठी सोने-चांदी घेण्याला पसंती दिली.
सुवर्णनगरीत उत्साहाचं वातावरण : जळगावची ओळख सुवर्णनगरी म्हणून असल्यानं येथील सराफा बाजाराकडं जिल्ह्यातील अनेक ग्राहकांचं लक्ष असतं. दसऱ्यासारख्या महत्त्वाच्या सणाच्या दिवशी बाजारपेठेत होणारी गर्दी केवळ खरेदी-विक्रीपुरती मर्यादित नसून, ती परंपरा आणि भावनिक नात्यांशीही जोडलेली आहे. सोन्याच्या किंमतीतील चढ-उतार, चांदीच्या दरातील घसरण आणि शुभमुहूर्तावर खरेदी करण्याची नागरिकांची इच्छा यामुळं जळगावच्या सराफा बाजारात उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळालं. दसऱ्याच्या निमित्तानं बाजारपेठेत झालेली ग्राहकांची गर्दी सराफा व्यावसायिकांसाठीही महत्त्वाची ठरली. एकीकडं मौल्यवान धातूंच्या दरातील चढ-उतारांकडं ग्राहकांचं लक्ष, तर दुसरीकडं दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर खरेदी करण्याची परंपरा! अशा दुहेरी समीकरणामुळं जळगावच्या सुवर्णनगरीत सोने-चांदी खरेदीसाठी ग्राहकांची लगबग पाहायला मिळाली. दरातील घसरणीने ग्राहकांना दिलासा दिला असला, तरी पुढील काळात सोन्या-चांदीचे दर कोणते वळण घेतात, याकडं आता खरेदीदारांचं लक्ष लागलं आहे.
पुण्यातही सोने खरेदीसाठी नागरिकांची गर्दी : साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या विजयादशमीला सोने-चांदी, विविध वस्तू तसेच वाहनांची मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली जाते. यंदा राज्यात दुष्काळाचं सावट असतानाही पुणे शहरातील विविध सराफा दुकानांमध्ये सोने खरेदीसाठी नागरिकांची गर्दी पाहायला मिळाली. विजयादशमीला सोने खरेदी करणं शुभ मानलं जात असल्यानं नागरिकांनी सकाळपासूनच सराफा दुकानांमध्ये हजेरी लावली. सोन्याच्या दरातील घसरणीमुळं खरेदीदारांचा उत्साह आणखी वाढल्याचं चित्र दिसून आलं.
पुण्यात सोन्याच्या दरात 700 रुपयांची घसरण : याबाबत रांका ज्वेलर्सचे मालक तथा ज्वेलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष फत्तेचंद रांका म्हणाले की, साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या विजयादशमीला सोने-चांदी खरेदी करणं शुभ मानलं जातं. या दिवशी सोने खरेदी करून घरी आणणं म्हणजे साक्षात लक्ष्मी घरी आणल्याची नागरिकांची श्रद्धा आहे. त्यामुळं सोन्याच्या दरवाढीचा फारसा विचार न करता नागरिक या दिवशी सोने खरेदीला प्राधान्य देतात. काल 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रतितोळा 1 लाख 46 हजार रुपये होता. त्यात आज 700 रुपयांची घसरण होऊन तो 1 लाख 45 हजार 300 रुपयांवर आला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याच्या दरात घसरण होत असून, हे दर दिवाळीपर्यंत अशाच पातळीवर राहण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. दसऱ्याच्या मुहूर्तावर सोने खरेदीला नागरिकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचंही रांका यांनी सांगितलं.
दुष्काळाचा परिणाम दिवाळीत जाणवण्याची शक्यता : यंदा राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असून शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. असं असतानाही दसऱ्याच्या मुहूर्तावर सोने खरेदीला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र, दुष्काळाचा परिणाम सध्या बाजारपेठेत जाणवत नसला, तरी आगामी दिवाळीत त्याचा फटका व्यापाऱ्यांना बसण्याची शक्यता असल्याचं फत्तेचंद रांका यांनी सांगितलं. ते पुढे म्हणाले की, शेतकऱ्यांना शक्य तेवढी मदत करण्याची गरज आहे.
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