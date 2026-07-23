राज्य महिला आयोगातील रिक्त पदे तातडीने भरा, राष्ट्रीय महिला आयोगाचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
राज्यात रुपाली चाकणकर यांनी राजीनामा दिल्यापासून राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त आहे. ही महत्त्वाची पदे तातडीनं भरावी अशी मागणी विजया रहाटकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली.
Published : July 23, 2026 at 8:44 PM IST
पुणे : नाशिक येथील भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात राज्य महिला आयोगाच्या तत्कालीन अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्यावर आरोप झाल्यानंतर त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर अद्याप राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. याबाबत राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर (Vijaya Rahatkar) यांनी आज प्रतिक्रिया दिली.
राज्य महिला आयोगाकडं दुर्लक्ष नाही : पुण्यातील यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) येथे राष्ट्रीय महिला आयोगातर्फे महिलांचा पाठलाग (स्टॉकिंग), प्रत्यक्ष तसेच ऑनलाईन छळ या विषयावर विशेष कार्यशाळेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत विजया रहाटकर म्हणाल्या, "राज्य महिला आयोगाचं अध्यक्षपद गेल्या काही दिवसांपासून रिक्त आहे. हे पद तातडीनं भरलं जावं, यासाठी आम्ही मुख्यमंत्री यांना पत्र पाठवलं आहे. लवकरात लवकर नियुक्ती करण्याची विनंती केली आहे. राज्यातील कोणत्याही प्रकरणाकडं राष्ट्रीय महिला आयोग दुर्लक्ष करत नसून सर्व प्रकरणांवर आमचं बारकाईनं लक्ष आहे."
दिल्लीतील आंदोलनावर प्रतिक्रिया : दिल्ली येथे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थिनींवर पोलिसांकडून लाठीचार्ज झाल्याचा आरोप होत आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना विजया रहाटकर म्हणाल्या, "दिल्लीतील प्रकरण अत्यंत संवेदनशील आहे. विद्यार्थ्यांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेणं गरजेचं आहे. सध्या संसद अधिवेशन सुरू असल्यानं त्यांनाही आपली भूमिका मांडण्याची संधी मिळेल. विद्यार्थ्यांना मारहाण झाल्याची तक्रार आहे. तर पोलिसांनाही मारहाण झाल्याची चर्चा आहे. त्यामुळं दोन्ही बाजूंनी संवादातून तोडगा काढणं आवश्यक आहे. प्रशासन आणि पोलिसांनी विद्यार्थ्यांचं म्हणणं संवेदनशीलतेनं ऐकून घ्यावं. दोन्ही बाजूंच्या तक्रारींची गंभीर दखल घ्यावी."
महिलांसाठी करिअर मार्गदर्शन : कार्यक्रमाबाबत माहिती देताना रहाटकर म्हणाल्या की, राष्ट्रीय महिला आयोगातर्फे पुण्यात महिलांचा पाठलाग (स्टॉकिंग), प्रत्यक्ष तसेच ऑनलाईन छळ या विषयावर विशेष कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली. या कार्यशाळेत उपलब्ध कायदेशीर अधिकार कोणते आहेत आणि न घाबरता तक्रार कशी दाखल करावी, याबाबत महिलांना मार्गदर्शन करण्यात आलं. आयोगाच्या 'शी सर्व्हझ' उपक्रमांतर्गत लष्कर, नौदल, वायुदल तसेच बीएसएफ, सीआयएसएफ आणि सीआरपीएफसारख्या निमलष्करी दलांमध्ये महिलांसाठी उपलब्ध रोजगार आणि करिअरच्या संधींबाबत विद्यार्थिनींना माहिती देण्यात आली. संरक्षण क्षेत्रात महिलांसाठी मोठ्या प्रमाणावर संधी निर्माण होत असल्यानं मुलींनी त्याचा लाभ घ्यावा, असं आवाहन त्यांनी केलं.
विवाहपूर्व संवाद व समुपदेशन केंद्र : याशिवाय, पुण्यातील ज्ञान प्रबोधिनी येथे 'तेरे मेरे सपने' या विवाहपूर्व संवाद व समुपदेशन केंद्राची सुरुवात करण्यात येत आहे. विवाहापूर्वी भावी जोडप्यांमध्ये संवाद आणि परस्पर समज वाढवणं हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाने देशभरात अशी 105 केंद्रे सुरू केल्याची माहिती विजया रहाटकर यांनी दिली.
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