चंद्रपूर काँग्रेसमध्ये तोडगा निघाला; विजय वडेट्टीवार म्हणाले, 'पक्षासाठी दोन पावलं..,'
चंद्रपूर महानगरपालिकेबाबत काँग्रेसमध्ये घडलेल्या गोंधळनंतर पक्षश्रेष्ठींची तातडीची बैठक झाली. या बैठकीनंतर तोडगा निघाला आहे.
Published : January 24, 2026 at 4:52 PM IST
नागपूर : चंद्रपूर महानगरपालिका निवडणूकमध्ये काँग्रेस बहुमताच्या अगदी जवळ असूनही सत्ता स्थापन करण्यात अनेक अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळं प्रदेशाध्यक्षांना हस्तक्षेप करावा लागला. काँग्रेस आमदार विजय वडेट्टीवार व खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्यातील शीत युद्धामुळं महापौरपद कुणाच्या गटाला जाणार यावर एकमत होत नव्हतं. परंतु आता काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ हे स्वतःच वाद सोडवण्यासाठी उतरल्यामुळं विजय वडेट्टीवार यांनी आपली तलवार म्यान केली आहे.
तीन नेत्यांच्या वाटणीला तीन पद : चंद्रपूर महानगरपालिकेबाबत काँग्रेसमध्ये घडलेल्या गोंधळनंतर पक्षश्रेष्ठींची तातडीची बैठक झाली. या बैठकीनंतर तोडगा निघाला आहे. गटनेता हे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ठरवणार असून महापौर खासदार प्रतिभा धानोरकर आणि स्टँडिग कमिटीबाबत काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार निर्णय घेणार असा निर्णय झाला आहे.
समर्थन देणाऱ्या पक्षाला उपमहापौरपद : चंद्रपुरातील काँग्रेस नगरसेवकांचा गट स्थापन करण्याच्या हालचालीनंतर मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता. याबाबत महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रभारी रमेश चेन्निथला, प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, खासदार प्रतिभा धानोरकर आणि काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत चंद्रपूरच्या परिस्थितीबाबत सविस्तर चर्चा झाली. चंद्रपूर महापालिकेमध्ये महापौर पदाची जबाबदारी चंद्रपूरच्या खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी घेतली असून चंद्रपुरात जे पक्ष समर्थन देतील त्यांना उपमहापौर देण्याबाबत निर्णय झाला आहे.
पक्षासाठी दोन पावले मागं घेतली : "गेली पंचवीस वर्ष काँग्रेस पक्षासाठी काम करत असताना पक्षासाठी जे योग्य तो निर्णय घेणारच. पक्षाचा नेता म्हणून संयमी भूमिका घ्यावी लागते. जर कुणी टीका टिप्पणी केली, शिव्या दिल्या तरी आपलं काम करावं लागतं. यावेळी देखील पक्षासाठीच मी दोन पावलं मागं घेतलेत, असं काँग्रेस वडेट्टीवार यांनी नागपुरात माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.
नगरसेवकांना दिली जात आहेत आमिष : "चंद्रपुरमध्ये उद्भवलेल्या स्थितीत भाजपानं सत्ता स्थापनेसाठीच्या हालचाली सुरू केल्या असून नगरसेवकांना विविध प्रलोभनं दिली जात आहेत. नगरसेवकांना 1 कोटी रुपये आणि पद देण्याचं आमिष दाखवली जात आहेत. काँग्रेस आणि भाजपाला सत्तास्थापन करण्यासाठी इतरांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता आहे. अशा वेळी पद आणि पैसा यामुळं जादू होणार की? अपक्ष बळी पडणार? हा प्रश्न आहे, असं विजय वडेट्टीवार म्हणाले.
भाजपाकडं पॉवरफूल वॉशिंग मशीन : "महाराष्ट्र सदन घोटाळाप्रकरणी ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांना आता क्लिनचीट मिळाली आहे. भाजपा बरोबर गेल्यावर सगळ्यांवरचे आरोप धुवून निघतात. भाजपाकडं पॉवरफूल मशीन असल्यानं जे त्यांच्याकडं जातात ते स्वच्छ होऊन बाहेर निघतात. छगन भुजबळ हे अडीच वर्ष तुरुंगात गेले. त्याची भरपाई कशी होणार? ज्यांनी त्यांच्यावर आरोप केले, त्याचं काय? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी यावेळी उपस्थित केला.
