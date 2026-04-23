आसारामला राम मंदिरात व्हीआयपी ट्रीटमेंट, महिला आरक्षणावरून भाजपावर विजय वडेट्टीवारांचा हल्लाबोल
महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजपावर तीव्र शब्दांत निशाणा साधला.
Published : April 23, 2026 at 8:00 PM IST
अमरावती : बलात्कार प्रकरणातील दोषी आसाराम बापूला (Asaram Bapu) प्यारोलवर असताना, अयोध्येत राम मंदिरात व्हीआयपी वागणूक दिली जाते. बलात्कारी व्यक्तीला महत्त्व देणारा भाजपा हा महिलांच्याबाबत दुटप्पी भूमिका राखणारा पक्ष आहे. केवळ आपल्या फायदाकरिता महिलांच्या आडून राजकारण करण्याचा दूषित प्रकार भाजपा आणि मोदी सरकार करत असल्याचा गंभीर आरोप, महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी केला.
आसाराम प्रकरणावरून सरकारवर टीका : न्यायालयानं बलात्कारासारख्या प्रकरणात दोषी ठरवलेल्या व्यक्तीला अयोध्येत राम मंदिरात विशेष वागणूक देणं ही गंभीर बाब आहे. अशा व्यक्तीला पवित्र स्थळी सन्मानानं फिरवणं ही विकृत मानसिकता असल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केलाय.
महिला आरक्षणावर भाजपाची दुटप्पी भूमिका : महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले की, "2023 मध्ये 106 वी घटनादुरुस्ती करून 33 टक्के महिला आरक्षण मंजूर झाले होते. मात्र, ते प्रत्यक्षात लागू करण्याबाबत सरकार गंभीर नाही. काँग्रेसने यापूर्वीच मागणी केली होती की, हे आरक्षण त्वरित लागू करावं. परंतु सरकारने केवळ राजकीय फायद्यासाठी विलंब केला."
नारी शक्ती वंदन नावावरही आक्षेप : सरकार नारी शक्ती वंदन या नावानं विधेयक सादर केल्याचा उल्लेख करत वडेट्टीवार म्हणाले की, "मूळ विधेयकात अशा शब्दाचा उल्लेख नव्हता. हा शब्द म्हणजे केवळ प्रचारासाठी वापरला असून महिलांच्या हक्काशी त्याचा प्रत्यक्ष संबंध नाही."
महिलांच्या पदराआड लपून लोकशाही संपवण्याचा डाव : महिला आरक्षण लागू करण्याऐवजी सरकारने परिसिमनाच्या नावाखाली मतदारसंघाची फेररचना करण्याचा प्रयत्न केला. 2011 च्या जनगणनेच्याआधारे हे काम केल्याचा उल्लेख करत विजय वडेट्टीवार यांनी नव्या जनगणनेशिवाय अशी प्रक्रिया योग्य नाही असं देखील स्पष्ट केलं. पाच राज्यामध्ये निवडणूक होत असताना असं विशेष अधिवेशन घेण्याची गरज नव्हती. या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक पारित झालं असतं तर या सरकारला आयोगाची रचना करण्यासोबतच त्याचा अध्यक्ष नेमण्याचा अधिकार मिळाला असता. तो अधिकार केवळ राष्ट्रपतींना आहे. मात्र स्वतःच्या अधिकारात या सरकारने मनमानी कारभार चालवला असता. महिलांच्या पदराआड लपून भाजपाला लोकशाही संपायची होती, संविधान संपायचं होतं आणि मनमानी कारभार करून सत्तेत कायम राहायचं होतं. मात्र त्यांचा डाव काँग्रेसने हाणून पाडल्यामुळं त्यांची तडफड होत आहे, असं विजय वडेट्टीवार म्हणाले.
महिलांच्या मतांसाठी राजकारण : महिलांच्या सुरक्षेच्या प्रश्नावर ठोस उपाय योजना न करता केवळ मतांसाठी भावनिक मुद्दे भाजपाकडून पुढे केले जात आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार भाजपा शासित राज्यात महिलांवरील अत्याचार वाढत आहे असं स्पष्ट दिसतंय, असं देखील वडेट्टीवार म्हणाले.
काँग्रेसची भूमिका अगदी स्पष्ट : काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट असून महिलांना समान प्रतिनिधित्व मिळावं हा त्यामागचा उद्देश आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला आरक्षण लागू करण्याचे श्रेय काँग्रेसलाच असल्याचा दावा वडेट्टीवार यांनी केला. महिला आरक्षण विधेयकात ओबीसी आणि इतर मागासवर्गीय महिलांसाठी स्वतंत्र तरतूद नसल्याचा मुद्दा वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. सरकार सर्व घटकांना न्याय देण्यास अपयशी ठरत असल्याचा आरोप देखील त्यांनी केला. खरंतर भाजपा महिला विरोधी धोरण राबवत आहे. महिलांना खऱ्या अर्थानं न्याय देण्याची इच्छा सरकारमध्ये नाही. मनुवादी विचारसरणी असणारे महिलांच्या हक्काचा विचारच करू शकत नाही अशी टीका करत हा संपूर्ण विषय केवळ काँग्रेसला बदनाम करण्यासाठी वापरला जात असल्याचा आरोप विजय वडेट्टीवार यांनी केला.
तर सहा महिने यशोमती ठाकूर यांना मुख्यमंत्री करा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महिला आरक्षण विधेयकासंदर्भात चर्चा करण्याचा खुलं आव्हान दिलं होतं. हे आवाहन काँग्रेसच्या खासदारांनी स्वीकारलं असता फडणवीसांनी माझ्या पात्रतेची व्यक्ती त्यासाठी हवी असं म्हणत पळ काढला. देवेंद्र फडणवीस यांच्या पातळीच्या व्यक्तीसोबत आम्ही या विषयावर चर्चा करण्यास तयार आहोत. त्यासाठी किमान सहा महिने फडणवीसांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा आणि यशोमती ठाकूर यांना मुख्यमंत्री पद द्यावं. त्यानंतर महिला आरक्षण विधेयकासंदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत योग्य चर्चा करता येईल, आम्ही त्यासाठी तयार आहोत असं विजय वडेट्टीवार म्हणाले.
