राष्ट्रवादी काँग्रेस लाचारांचा पक्ष झाला आहे, विजय वडेट्टीवार यांची टीका; अर्थखात्यासाठी भीक मागितल्यासारखी मागणी
राष्ट्रवादी काँग्रेस हा लाचारांचा पक्ष झाला असून, भीक मागितल्यासारखं खातं मागितलं जात असल्याची बोचरी टीका काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
Published : November 2, 2026 at 2:43 PM IST
नागपूर : राष्ट्रवादी काँग्रेसला पुन्हा अर्थखाते मिळावे, यासाठी पक्षाकडून प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत झालेल्या भेटीवर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी जोरदार टीका केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा लाचारांचा पक्ष झाला असून, भीक मागितल्यासारखं खातं मागितलं जात असल्याची बोचरी टीका त्यांनी केली.
अर्थखात्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून अनेकदा मागणी करण्यात आली आहे. मध्यंतरी रोजगार खातं आणि इतर खात्यांचीही ऑफर देण्यात आल्याचं आपण ऐकलं आहे. अशी लाचारी यापूर्वी कधी पाहिली नाही, असं वडेट्टीवार म्हणाले. हायकमांडच्या मागणीशिवाय कोणीही खातं मागत नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
तुकाराम मुंढे प्रकरणावरून सरकारला सवाल :
पुण्यातील कंपनीच्या संदर्भात तुकाराम मुंढे यांनी घेतलेला निर्णय मंत्र्यांनी बदलल्याची माहिती ऐकिवात असल्याचं वडेट्टीवार म्हणाले. पक्षातील व्यक्तीला मदत करण्यासाठी हा निर्णय बदलण्यात आल्याची भूमिका असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
राजकीय संबंध असलेल्या व्यक्तींवर कारवाई होणार नाही का? राजकीय व्यक्ती नसेल तरच कारवाई केली जाणार का? राजकीय दबाव आणि हस्तक्षेपामुळे निर्णय बदलले जात असतील, तर या कारवाईकडे कोणत्या दृष्टीने पाहायचे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तुकाराम मुंढे ज्या पद्धतीने भूमिका घेत आहेत आणि अशा प्रकरणांमध्ये कारवाई करत आहेत, त्यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करावा. मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती उठवून ज्या ठिकाणी गोंधळ असेल, तिथं कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणीही विजय वडेट्टीवारांनी केली.
.... हा तर वेड्यांचा बाजार- वडेट्टीवार :
अभिनेत्री दिया मिर्झानं केलेल्या ट्विटवरून बोलातना वडेट्टीवार म्हणाले की, "वेड्यांचा बाजार सुरू आहे. संविधानाची शपथ घेतली जाते आणि दुसरीकडे हिंदू-मुस्लिम यांच्यात फूट पाडण्यासाठी दुकानं उघडली जात आहेत. अशा प्रकारच्या गोष्टी चालत नाहीत, त्यामुळेच अशा प्रकारचे धंदे केले जात आहेत".
खरं तर, बीएमसीने सोशल मीडियावर दिया मिर्झाचा एक व्हिडिओ शेअर केला, ज्यामध्ये तिने फटाक्यांच्या वापराबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्याचे आवाहन केलं होतं. मात्र, हा व्हिडिओ प्रसिद्ध झाल्यानंतर अनेक सोशल मीडिया अकाउंट्सवरून दिया मिर्झाबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली. भाजपाच्या अमित साटम यांनीही दिया मिर्झाविरोधात ट्विट केलं होतं.
'भाजपाच्या नेत्यांनी अशा कॉम्प्युटर बाबांच्या पाया पडावे' :
काल एका मंत्र्याने कॉम्प्युटर बाबांच्या पाया पडल्याचे पाहायला मिळाले. रोज टीव्हीवर वेगवेगळे बाबा पाहायला मिळत आहेत. आता साडेपाचशे बाबा तयार झाले आहेत. हा प्रकार आता थांबवला पाहिजे. भाजपाच्या नेत्यांनी अशा बाबांच्या पाया पडावे, त्यांचे आशीर्वाद घ्यावेत. मात्र दुसरीकडे काल 6 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. बोगस बाबांच्या कृपेनं शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार आहेत का?
राज्यात बोगस बाबा निर्माण झाले आहेत. भारत हा विज्ञानवादी देश आहे. मात्र, भोंदूगिरी करणाऱ्या बाबांना समर्थन दिलं जात आहे. मंत्रीच कॉम्प्युटर बाबांच्या पाया पडत असतील, तर सामान्य लोक काय करतील? पुरोगामी महाराष्ट्रात नेमकं काय सुरू आहे? बोगस बाबांना पुढे करून स्वतःची राजकीय पोळी भाजण्याचे काम सुरू आहे. अशा प्रकारांना प्रोत्साहन देऊन महाराष्ट्राचा विकास होणार आहे का? महाराष्ट्र सुधारणार कसा?
'शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांची मदत कधी मिळणार?' :
शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झालेले नाहीत. मदतीसाठी अनेक अटी आणि शर्ती लावण्यात आल्या आहेत. त्यात 33 टक्के उत्पादन घटल्याची अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात किती शेतकऱ्यांपर्यंत ही मदत पोहोचणार आहे? राज्यात दररोज शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. याला सरकार जबाबदार आहे. केवळ घोषणा केल्या जात आहेत. दिवाळीसारखा सण आला, तरी शेतकऱ्यांच्या मुलांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
शेतकरी आत्महत्या करत असताना ध्वजारोहणासाठी एवढा खर्च?
नाशिक येथील कुंभमेळ्याच्या ध्वजारोहण कार्यक्रमात झालेल्या खर्चावरूनही वडेट्टीवारंनी राज्य सरकारवर टीका केली. "मला हिंदूविरोधी म्हणा किंवा कुंभमेळाविरोधी म्हणा. मात्र शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, ते हिंदू नाहीत का? बोलताना थोडे भान ठेवले पाहिजे. आत्महत्या करणारा शेतकरी हिंदू नाही का? मग कोणासाठी धर्म जोपासत आहात? शेतकरी आत्महत्या करत असताना तुम्ही नौटंकी आणि नाटक करण्यात व्यस्त आहात. शेतकऱ्यांना मदत करण्याची गरज आहे.
ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमावर तब्बल 16 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे महाराष्ट्राला लुटलं जात आहे. धर्माच्या नावाखाली महाराष्ट्राची लूट सुरू आहे. हेच 16 कोटी रुपये जिल्ह्यांच्या विकासासाठी दिले असते, तर त्या ठिकाणी विकासाची काही कामं झाली असती".