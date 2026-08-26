Amravati Hospital Fire : "आम्हाला पुरस्कार नको, सेवेत कायम करा", कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेदना ऐकून वडेट्टीवारांचा सरकारवर निशाणा
अमरावती जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील आगीत बालकांचे प्राण वाचवणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी पुरस्काराऐवजी सेवेत कायम करण्याची आग्रही मागणी केलीय. विजय वडेट्टीवार यांनी व्यवस्थेवर रोष व्यक्त केला आहे.
Published : August 26, 2026 at 2:13 PM IST
अमरावती : जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील नवजात शिशू अतिदक्षता विभागाला लागलेल्या आगीत बालकांचा होरपळून मृत्यू झाला. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे गटनेते विजय वडेट्टीवार यांनी बुधवारी रुग्णालयाला भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. या दुर्घटनेच्या वेळी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून बालकांना आगीतून सुखरूप बाहेर काढणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची वडेट्टीवार यांनी भेट घेतली आणि त्यांच्या व्यथा ऐकून घेतल्या."आम्हाला पुरस्कार नको, सेवेत कायम करा," अशी आग्रही मागणी या कर्मचाऱ्यांनी वडेट्टीवार यांच्याकडे केली. स्वतःचा जीव पणाला लावून कर्तव्य बजावणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना महिन्याला केवळ आठ हजार रुपये मानधन मिळत असल्याचं समोर आलं आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचं सांगत वडेट्टीवार यांनी कंत्राटी पद्धतीवरून राज्य सरकार आणि कंत्राटदार व्यवस्थेवर तीव्र संताप व्यक्त केला.
आगीच्या घटनेच्या वेळी नवजात बालकांना वाचवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचं विजय वडेट्टीवार यांनी कौतुक केलं. मात्र, या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या समस्यांचा पाढाच त्यांच्यासमोर वाचला. अनेक वर्षांपासून रुग्णालयात प्रामाणिकपणे काम करूनही आपल्याला सेवेत कायम केलं जात नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. "आम्हाला कोणताही विशेष पुरस्कार नको, तर आमचे प्रमोशन करून आम्हाला कायमस्वरूपी नोकरी द्या," अशी आग्रही भावना कर्मचाऱ्यांनी वडेट्टीवार यांच्याकडे व्यक्त केली. यातील काही कर्मचारी तब्बल 17 वर्षांपासून अविरत काम करत आहेत; मात्र असं असूनही त्यांच्या खात्यात दरमहा केवळ आठ हजार रुपये मानधन जमा होत असल्याची धक्कादायक माहिती यावेळी समोर आली.
25 हजारांचा खर्च हातात केवळ आठ हजार : कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत गंभीर आरोप करताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, काही कर्मचाऱ्यांच्या नावावर शासकीय तिजोरीतून सुमारे 22 ते 25 हजार रुपये काढले जातात; मात्र प्रत्यक्षात त्यांच्या हातात केवळ आठ हजार रुपयेच दिले जातात. या कर्मचाऱ्यांकडून अतिरिक्त काम आणि ओव्हरटाईम करून घेतला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. "तुम्ही 17 वर्षांपासून काम करत आहात आणि तरीही खात्यात फक्त आठ हजार रुपये जमा होतात, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे," असं वडेट्टीवार यांनी कर्मचाऱ्यांना सांगितलं. "तुम्हाला तुमच्या हक्काचं पूर्ण मानधन मिळालंच पाहिजे, हीच आमची भूमिका असेल," अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
राष्ट्रीय आरोग्य मिशनमधील कर्मचाऱ्यांचाही प्रश्न : रुग्णालयातील काही कर्मचारी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत कार्यरत आहेत, तर काही कर्मचारी खासगी कंत्राटदारांमार्फत काम करत आहेत. त्यामुळे एकाच स्वरूपाचं काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि सेवाशर्तींमध्ये मोठी तफावत असल्याचं समोर आलं आहे. शासनाकडून अनेक वर्षांपासून नियमित पदांची भरती झालेली नाही. परिणामी, संपूर्ण आरोग्य यंत्रणेचा मोठा भार या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर पडत आहे. अशा परिस्थितीतही या कर्मचाऱ्यांना अत्यंत अल्प मानधनावर दीर्घकाळ काम करावं लागत असल्याची व्यथा यावेळी प्रकर्षानं समोर आली.
आरोग्य विभागाचा संपूर्ण डोलारा कंत्राटी व्यवस्थेवर : आरोग्य विभागातील मनुष्यबळाच्या तुटवड्यावरून विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. "आरोग्य विभागाचा संपूर्ण डोलारा केवळ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर उभा आहे," असं सांगत त्यांनी कंत्राटदार व्यवस्थेवरही मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या रकमेतील मोठा हिस्सा कंत्राटदारांच्या घशात जात असल्याचा आरोप स्वतः कर्मचाऱ्यांनीच केला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण भ्रष्ट व्यवस्थेची सखोल चौकशी करण्याची गरज असल्याचं वडेट्टीवार यांनी सूचित केले. तसंच, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या श्रमाचा योग्य मोबदला मिळणं आणि दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्यांना नोकरीत स्थैर्य मिळणं अत्यंत आवश्यक असल्याचंही त्यांनी ठामपणे सांगितलं.
आगीतून बालकांना वाचवणाऱ्यांचं कौतुक : सोमवारी पहाटे नवजात शिशू अतिदक्षता विभागाला भीषण आग लागली. त्यावेळी या विभागात दाखल असलेल्या निष्पाप बालकांना वाचवण्यासाठी रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी तातडीनं धाव घेतली. आगीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीत स्वतःचा जीव धोक्यात घालून बालकांना सुरक्षित बाहेर काढणाऱ्या या देवदूत ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांचं विजय वडेट्टीवार यांनी विशेष कौतुक केले. याप्रसंगी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी आमदार डॉ. सुनील देशमुख, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बबलू देशमुख, माजी महापौर विलास इंगोले आणि मिलिंद चिमटे प्रामुख्यानं उपस्थित होते.
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