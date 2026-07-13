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'मुख्यमंत्री दिल्लीत जाणार असल्याच्या चर्चेमुळे दुसरा गट सक्रिय, भाजपात धुसफुस सुरू' - विजय वडेट्टीवार

ओबीसी समाजाला एकत्र करण्याच्या उद्देशानं काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार पुन्हा एकदा मंडल यात्रा काढणार आहेत. माध्यमांशी बोलताना त्यांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न सरकारनं सोडवावेत, अशी मागणी केली.

Vijay Wadettiwar announces Mandal Yatra
काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 13, 2026 at 3:30 PM IST

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Updated : July 13, 2026 at 4:00 PM IST

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नागपूर- "समाजाला एकजूट करणं आणि त्यांचे हक्क मिळवायचे आहेत. शेतकऱ्यांचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अद्यापही कर्जमाफीचा पत्ता नाही. बियाणं न उगवल्यानं शेतकऱ्यांचे हाल होत असून ते चिंतेत आहे. त्यामुळे 3 ऑगस्ट 9 ऑगस्ट काळात मंडल यात्रा काढली जाणार आहे. या यात्रेत शेतकऱ्याचे प्रश्न मांडून जनजागृती करू", असे विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं. यावेळी त्यांनी भाजपावरदेखील टीका केली.

तब्बल 92 लाखांपेक्षाही अधिक लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी कमी झाले आहेत. राज्यात निवडणुका असताना सरसकट बहिणींना पैसे दिले. आता अटी शर्ती लावण्याचे पाप सरकारनं केलं आहे. कर्जमाफी करता शेतकऱ्यांना इन्कम टॅक्सची अट लावली म्हणजे शेतकरी वगळण्याचा डाव दिसतोय. अंगणवाडी सेविका आणि कंत्राटी काम करणारे शेतकरीच आहेत. पोरानं फॉर्म 16 भरला म्हणून यात त्याचे नाव वगळले जात आहे. कर्जमाफीचा शेतकऱ्यांना काहीच फायदा होणार नाही. पुन्हा मतदानाच्या वेळी सत्ताधारी जाईल, त्यावेळी महिला मतदान करताना नक्कीच जाब विचारणार आहेत, असे काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले.

काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार (Source- ETV Bharat Reporter)

यावर्षी एल निनोचा मोठा प्रभाव दिसतोय. कमी पावसात कोणतं बियाणे घ्यावे, यावर सरकारने काम केले पाहिजे होते. पर्याय द्यायला पाहिजे होते. शेतकऱ्यांनी या संकटातून कसे सावरायचे, हे सरकारने सांगावे-काँग्रेस नेते, विजय वडेट्टीवार

Vijay Wadettiwar announces Mandal Yatra
काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार (Source- ETV Bharat Reporter)


एसआरएमध्ये प्रचंड घोटाळा:-- एसआरएमध्ये गोंधळ निर्माण झालाय. चौकशी झाली तर मुंबईत किमान 4 ते 5 लाख कोटींचा घोटाळा बाहेर येईल. पुण्यात टीडीआरचा 5 हजार कोटींचा घोटाळा झाला आहे. सरकारी जागेचा टीडीआर घेतला. मुंबईच्या जुहू या भागात सत्ताधारी पक्षाच्या आशीर्वादानेच एसआरए सुरू आहे. सत्ताधाऱ्यांचा पैसे कमावण्याचा हा धंदा आहे, अशी घणाघाती टीका काँग्रेस नेते वडेट्टीवार यांनी केली.

मुख्यमंत्री दिल्लीत जाणार या चर्चेनं भाजपाचे अनेक नेते सक्रिय झाले आहेत. महाराष्ट्र भाजपात धुसफूस सुरू आहे. मुख्यमंत्री दिल्लीत जाणार असल्याच्या चर्चेमुळे दुसरा गट सक्रिय झाला आहे- काँग्रेसचे आमदार, विजय वडेट्टीवार



शेतकऱ्यांना बियाणे उपलब्ध करून द्यावे:- पावसानं दडी मारल्यामुळे विदर्भात आणि मराठवाडा बेल्टमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. जे लावलं ते उगवलंच नाही. जे उगवलं तेही जाणार आहे, अशीच परिस्थिती निर्माण झालीय. दुबार पेरणीसाठी सरकारनं तातडीने व्यवस्था करावी. तरच शेतकरी वाचेल. प्रचंड कोरडा दुष्काळ असेल. सरकारची यावर चिंतन बैठक नाही, हे दुर्दैव आहे. विधानसभेत बियाणासाठी विचारले. मंत्र्यांनी सांगितलं कारवाई करू. सरकार काय कारवाई करते, याकडे लक्ष आहे. बियाण्यासाठीची बैठक लावून, शेतकरी आणि लोकप्रतिनीधी यांना बोलावून बैठक घ्यावी. निवेदन दिले तर दौरा करू आणि शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहू, असे विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले.

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Last Updated : July 13, 2026 at 4:00 PM IST

TAGGED:

MANDAL YATRA IN VIDARBHA
VIJAY WADETTIWAR ON LADKI BAHIN
SRA SCAM IN PUNE MUMBAI
विजय वडेट्टीवार शेतकरी प्रश्न
VIJAY WADETTIWAR ON FARMERS ISSUE

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