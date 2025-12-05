सरकारनं एक वर्षाच्या कामाची श्वेतपत्रिका काढावी, विजय वडेट्टीवार यांची मागणी
नागपूर इथं हिवाळी अधिवेशन घेण्यापेक्षा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेतलं पाहिजे, असं विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
Published : December 5, 2025 at 5:52 PM IST
नागपूर : "महायुती सरकारला सत्तेत येऊन एक वर्ष आज पूर्ण झाले. या एक वर्षात सरकार आपली पाठ थोपटून घेत आहेत. पंचतारांकित हॉटेलमध्ये बसून सरकार आपली उपलब्धी सांगत असले तरी जनतेच्या पदरी मात्र निराशाच आली आहे. त्यामुळं राज्य सरकारनं अधिवेशनात आपल्या कामाची श्वेतपत्रिका काढावी," अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे. ते आज (5 डिसेंबर) नागपुरात बोलत होते.
कामाची श्वेतपत्रिका काढावी : "राज्यात महायुती सरकार आल्यानंतर शेतकरी आत्महत्या वाढलेल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या शेत मालाला हमीभाव मिळत नाही. बियाणं व खत मिळत नाही. मराठवाड्यात अतिवृष्टीमुळं पूर आला. त्यामुळं शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. कुपोषित बालकांची संख्या वाढली. राज्यातील रस्त्यांची चाळण झाली आहे. महिलांवर अत्याचार वाढले आहे. बिल्डर आणि मंत्री संगनमतानं राज्यातील कोट्यवधींच्या जमिनी बळकावल्या जात आहेत. लाडक्या उद्योगपतींना लाभ मिळतो, पण सामान्य जनतेला मात्र, संघर्ष करावा लागत आहे. म्हणून या सरकारनं एक वर्षात केलेल्या कामाची श्वेतपत्रिका काढावी," अशी मागणी विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
बरांज कोळसा खाण प्रकरण उचलणार : "चंद्रपूर येथील बरांज कोळसा खाणीत पूर्णतः नियमांचं उल्लंघन करून अवैध कोळशाचं उत्तखंनन करण्यात येत आहे. लाखोंचा कोळसा खुल्या बाजारात विकला जात आहे. पर्यावरण विभागानं या खाणीला 2023 ला मंजुरी देताना, ज्या अटी आणि शर्ती घातल्या होत्या. त्यांचा भंग केला जात आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन अजूनही करण्यात आलेलं नाही. पर्यावरण मंत्र्यांपासून वन अधिकारी यात सहभागी आहेत. या विरोधात विधानसभेत आम्ही प्रश्न उपस्थित करणार," असं विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितलं.
सरकारला विरोधक नकोत : "महायुती सरकार सत्तेत आले, पण विधानसभा असो की विधानपरिषद या सभागृहात विरोधी पक्षनेत्याची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. हे सरकार लोकशाही आणि संविधानाला मानत नाही. लोकशाही विरोधी पक्ष महत्त्वाचा असतो. पण सरकारला विरोधक नको, म्हणून ही पद रिक्त ठेवण्यात आलं आहे. तसंच, नागपूर इथं हिवाळी अधिवेशन घेण्यापेक्षा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेतलं पाहिजे," असंही यावेळी विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे.
