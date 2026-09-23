'शेतकऱ्यांच्या अश्रूंनी खांदा ओला झाला असेल, संवदेतनशीलतेचं रुपांतर मदतीत झालं पाहिजे'-वडेट्टीवारांचा मुख्यमंत्र्यांना टोला
काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी दुष्काळ स्थिती, आर्थिक पॅकेज, आयआयटी विद्यार्थ्यांची आत्महत्या व पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक यावर मत व्यक्त केलं. ते नागपूरमध्ये माध्यमांशी बोलत होते.
Published : September 23, 2026 at 3:46 PM IST
नागपूर- राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी करत आहेत. मराठवाडा, आणि विदर्भ यासह महाराष्ट्रतील अनेक भागांत पावसाअभावी शेतीचे मोठे नुकसान झालं आहे. मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांच्या बांधावर गेल्यानंतर त्यांच्या व्यथा प्रत्यक्ष समजतील, असा टोला वडेट्टीवार यांनी लगावला. शेतकऱ्यांच्या अश्रूंनी मुख्यमंत्र्यांचा खांदा ओला झाला असेल, मात्र त्या संवेदनशीलतेचे रूपांतर प्रत्यक्ष मदतीत झाले पाहिजे, असे ते म्हणाले.
गेल्या वर्षी जाहीर करण्यात आलेल्या दुष्काळी मदत पॅकेजचा संदर्भ देत विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर निशाणा साधला. 31 हजार 628 कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, त्यातील संपूर्ण निधी अद्याप शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेला नसल्याचा त्यांनी दावा केला. यंदाही केवळ घोषणा न करता तातडीनं पंचनामे करून हेक्टरी 50 हजार रुपयांची मदत आणि कर्जमाफी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेता राज्य सरकारनं विरोधकांना विश्वासात घेऊन विधानसभेचे तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणीही वडेट्टीवार यांनी केली. केंद्र सरकारच्या मदतीची प्रतीक्षा न करता राज्याच्या तिजोरीतून तातडीनं शेतकऱ्यांना मदत द्यावी, अशी वडेट्टीवार यांनी सरकारकडं मागणी केली आहे.
मागील पॅकेजचा निधी कुठे गेला?- गेल्या वर्षी सरकारनं 31 हजार 628 कोटी रुपयांच्या मदत पॅकेजची घोषणा केली होती. त्यावेळी मोठ्या क्षेत्रावर पिकांचे नुकसान झालं होतं. मात्र, या पॅकेजमधील संपूर्ण निधी अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेला नसल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. मागील मदत पॅकेजमध्ये सुमारे 99 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात 15 हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जमा झाली. त्यामुळे घोषित रकमेच्या तुलनेत प्रत्यक्ष मदत कमी केल्याचा दावा त्यांनी केला. यंदाही घोषणा करून प्रत्यक्षात मदत न मिळण्याची पुनरावृत्ती होऊ नये, अशी त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली.
पंचनामे तातडीने करा:- नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करण्याची मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. दुष्काळाची व्याप्ती मोठी असल्यानं सरकारनं प्रशासनाकडून अहवाल मागवून त्यानंतर मदतीची घोषणा करण्याऐवजी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत द्यावी, अशी गरज त्यांनी व्यक्त केली. पावसाअभावी पुढील काळात पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर होऊ शकतो. त्यामुळे डिसेंबरपासून निर्माण होणाऱ्या संभाव्य परिस्थितीचा विचार करून सरकारनं आतापासूनच नियोजन करण्याची गरज आहे, याकडे वडेट्टीवार यांनी लक्ष वेधलं. दुष्काळी मदतीसाठी केंद्र सरकारकडे पाहत बसण्याची आवश्यकता नाही. केंद्राकडून पाहणी, सर्वेक्षण आणि मदतीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत वेळ जाऊ शकतो. त्यामुळे राज्य सरकारनं स्वतःच्या तिजोरीतून तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करावेत, अशी काँग्रेस नेते वडेट्टीवार यांनी केली.
तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी:- दुष्काळाचे संकट गंभीर असल्यानं सरकारनं विरोधकांना विश्वासात घ्यावे. विधानमंडळाचे तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. दुष्काळग्रस्त भागातील परिस्थितीवर सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकत्र चर्चा करून शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय घ्यावा. त्यानंतर सरकारने सर्वंकष पॅकेज जाहीर करावे, असे त्यांनी म्हटलं. काँग्रेसकडूनही दुष्काळग्रस्त भागाचा दौरा करण्यात येणार असल्याची माहिती वडेट्टीवार यांनी दिली. गणेश विसर्जनानंतर प्रदेशाध्यक्षांसह काँग्रेसचे काही आमदार दुष्काळग्रस्त भागात जाऊन परिस्थितीची पाहणी करतील, असे त्यांनी सांगितलं. मात्र, सरकारकडे जिल्हाधिकाऱ्यांचे अहवाल उपलब्ध असताना केवळ पाहणी दौरे करण्यापेक्षा विधानसभेचे अधिवेशन बोलावून तातडीने मदत जाहीर करण्यावर भर द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
विकास प्रकल्पांच्या खर्चावरून सरकारवर टीका:- वाढवण बंदरासाठी होणाऱ्या खर्चाचा तसेच शक्तीपीठ महामार्गाचा संदर्भ देत वडेट्टीवार यांनी सरकारवर टीका केली. मोठ्या प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध होत असेल, तर त्याच निधीतून संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याला प्राधान्य द्यावं, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. दुष्काळग्रस्त भागातील परिस्थितीचा संदर्भ देत वडेट्टीवार यांनी मंत्री जयकुमार रावल यांच्या वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनवरही टीका केली. दुष्काळी भागातील लोकांच्या भावना लक्षात घेऊन अशा परिस्थितीत मोठे कार्यक्रम टाळायला हवेत, असे त्यांनी म्हटले. लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी जनतेच्या परिस्थितीचा विचार करून वागले पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप:- मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्त यांच्या निर्णय प्रक्रियेचा संदर्भ देत वडेट्टीवार यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर टीका केली. मतदार याद्यांची पारदर्शकता, नियमांचे पालन आणि निवडणूक प्रक्रियेतील निष्पक्षतेबाबत दोन आयुक्तांनी आक्षेप नोंदवल्याचा दावा त्यांनी केला.SIR प्रक्रियेतील काही नियमांवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. मतदार यादीतील पारदर्शकतेबाबत त्रुटी दूर न केल्यास निवडणूक आयोगाविरोधात मोर्चा काढण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
पदवीधर मतदारसंघावर काँग्रेसचा दावा:- आगामी पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर आणि अमरावती या दोन्ही जागा काँग्रेसने लढवाव्यात, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. पूर्व विदर्भात अभिजीत वंजारी यांनी चांगले काम केले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये चर्चा करून उमेदवार निश्चित केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
- जरांगेंच्या आंदोलनाबाबत प्रतिक्रिया:- मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामागे कोणताही राजकीय डील असल्याचा दावा करण्यासाठी आपल्याकडे ठोस पुरावे नसल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले. मात्र, ओबीसी प्रश्नावर काम करणाऱ्या काही कार्यकर्त्यांकडून अशा प्रकारचे आरोप करण्यात येत असल्याचे त्यांनी नमूद केलं.
- IIT विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येवर चिंता:- IIT मधील विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येचा संदर्भ देताना वडेट्टीवार यांनी ही घटना जातीय द्वेषातून घडल्याचा आरोप केला. शैक्षणिक संस्थांमध्ये जातीय भेदभावाचं वातावरण निर्माण होत असल्यास त्याचे गंभीर सामाजिक परिणाम होऊ शकतात, अशी भीती विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केली.
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