''केंद्र सरकारच्या UPIच्या नव्या नियमांवरून अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होईल, बँका बुडतील'', विजय वडेट्टीवारांची टीका
यूपीआय व्यवहार शुल्कावरून केंद्र सरकारवर टीका करत विजय वडेट्टीवार यांनी यामुळे अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होऊन बँका बुडतील अशी भीती व्यक्त केली आहे.
Published : September 16, 2026 at 2:04 PM IST
नागपूर : यूपीआयच्या (UPI) व्यवहार शुल्कासंदर्भात सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय पेमेंटवर व्यापाऱ्यांना 0.4 टक्के शुल्क भरावे लागणार आहे. केंद्र सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. यावर बोलताना काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. "अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होईल आणि बँका बुडतील, अशी स्थिती मोदींनी करून ठेवलीय," असा आरोप त्यांनी केला.
''केंद्र सरकार निर्लज्जपणा दाखवत आहे''
यूपीआयच्या (UPI) माध्यमातून होणाऱ्या दोन हजार रुपयांच्या व्यवहारावर 12 रुपये बँकांच्या खात्यामध्ये जमा होतील; त्यामुळे व्यापारी हे पैसे ग्राहकांकडून वसूल करणार आहेत. ही सामान्य माणसाची शुद्ध फसवणूक असून, त्यांच्या डोळ्यात धूळफेक आहे. "एक लाखाच्या व्यवहारावर जर सरकार 600 रुपये वसूल करणार असेल, तर हा कुठला न्याय आहे?", असाही प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. लोकांच्या आर्थिक व्यवहारांतून सरकारला वसुलीचा अधिकार आहे का, असाही मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. ते पुढे म्हणाले, ''गरिबांचे पैसे लुटून ते उद्योगपतींना वाटण्याचं काम सरकार करत आहे. सरकारनं उद्योगपतींचे सोळा लाख कोटींचं कर्ज का माफ केलं? केंद्र सरकार निर्लज्जपणा दाखवत आहे.''
सरकारची नियत व जरांगे यांच्या आंदोलनाची समीक्षा होण्याची गरज
मनोज जरांगे पाटील यांना सरकार वारंवार का फसवते की जरांगे स्वतः फसतात? ते मोठ्या त्वेषानं व जोशानं मुंबईच्या दिशेनं चाल करून जातात आणि गुलाल उधळत परत येतात. सरकारची नियत व जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाची समीक्षा होण्याची गरज असल्याचं ते म्हणाले. "ओबीसींचं नुकसान मनोज जरांगे यांच्या मागण्या पूर्ण करताना होत नाही, असं सरकारला वाटत असेल, तर त्या 12 मागण्या कोणत्या, त्या सरकारनं जाहीर कराव्यात," अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली आहे. ''मनोज जरांगे यांच्यासोबत ज्या पद्धतीनं गाड्यांचा ताफा चालत आहे आणि त्यांचा जोश पाहून ते कुठल्या लढाईला चालले आहेत का, असं वाटते. आपण लोकशाहीमध्ये आहोत की राजेशाहीमध्ये, असा प्रश्न पडतो. जरांगेंच्या मागण्या या वारंवार बदलत गेल्या आहेत. जर कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणार असाल, तर आमचा अजिबात विरोध नाही; मात्र, हे नवनवीन गॅझेट शोधून आणतात. सध्या भावनिक साद घालून आणि भावना भडकावून जे चालले आहे, त्या आंदोलनाशी ओबीसींचा काही संबंध नाही. जरांगे यांना सांगणं आहे की, सणासुदीच्या या काळात लोकांना वेठीस धरू नका, आंदोलन करू नका. सरकारनं दोनवेळा परवानगी नाकारली आहे, म्हणजेच परवानगीशिवायच ते आंदोलन होत आहे. सरकारही म्हणते की ही संविधानाच्या चौकटीतील मागणी नाही. जर आंदोलन थांबत नसेल, तर ओबीसींचं आरक्षण वाढवून मराठ्यांना आरक्षण द्या'', असंही वडेट्टीवार म्हणाले.
मंत्रिमंडळ बैठकीत जरांगे यांच्यावर नाराजी
मंत्रिमंडळ बैठकीत मनोज जरांगे पाटील बोलत असलेल्या भाषेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. यावर वडेट्टीवार म्हणाले, "यात सरकारचं अपयश आहे. एवढं मोठं सरकार आहे, ते का शेपूट घालून बसलं आहे? जर मनोज जरांगे यांचं आंदोलन असंवैधानिक असेल, तर ते हाताळण्याची क्षमता राज्य सरकारमध्ये असली पाहिजे."
नरेंद्र मेहता जमीन प्रकरण
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मित्राची जागा नरेंद्र मेहता यांनी बळकावली. या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे तक्रार झाल्यानंतर, मुख्यमंत्र्यांनी नरेंद्र मेहता यांना बोलावून त्यांची कानउघाडणी केली आहे. यावर वडेट्टीवार म्हणाले, "मेहता यांनी भाईंदरमधील जमिनी बळकावून त्यावर पंचतारांकित हॉटेल उभारलं आहे. आता पंतप्रधानांच्या मित्राची जमीन सुटली आहे; आता नरेंद्र मेहतांनी सामान्य माणसांच्या हडपलेल्या जमिनीही सोडाव्यात."
''फडणवीस विरोधी पक्षनेते असताना मागणी करायचे''
"सोयाबीनचं पूर्ण पीक हाताचं गेलं आहे. धानाचं पीकही करपू लागलं आहे. देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षनेते असताना जी मागणी करायचे, आता सत्तेत असताना त्यांची भाषा बदलली आहे. विरोधी पक्षनेते असताना देवेंद्र फडणवीस 'सर्वेक्षणाची वाट न पाहता थेट खात्यात पैसे जमा करा' अशी मागणी करायचे; थेट दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी करायचे. आता तेच फडणवीस 'सर्वेक्षण आणि पडताळणी झाल्यानंतर निर्णय घेऊ' असं म्हणतात. दुष्काळाच्या स्थितीमध्ये सर्वांनी बाहेर फिरले पाहिजे. सर्व विरोधकांनी रस्त्यावर उतरून शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे. विरोधी पक्षातील सर्व नेत्यांनी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहण्याची गरज आहे. गणेशोत्सवानंतर संपूर्ण महाराष्ट्राचे दौरे सुरू करू आणि जिल्हा-जिल्ह्यात आंदोलन करूं", असं वडेट्टीवार म्हणाले.
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