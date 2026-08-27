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सुप्रिया सुळेंकडे ओबीसी प्रमाणपत्र? विजय वडेट्टीवारांच्या 'त्या' दाव्यानं महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ!

विजय वडेट्टीवार यांनी सुप्रिया सुळेंबाबीत केलेल्या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. सुप्रिया सुळे यांच्याकडे ओबीसी प्रमाणपत्र असल्याचा दावा वडेट्टीवार यांनी केलाय.

Vijay Vadettivar's sensational claim about Supriya Sule
विजय वडेट्टीवारांचा सुप्रिया सुळेंबाबत खळबळजनक दावा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 27, 2026 at 1:14 PM IST

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नागपूर : काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार) खासदार सुप्रिया सुळे आणि राज्यातील बहुतांश मराठा नेत्यांकडे ओबीसी प्रमाणपत्र असल्याचा खळबळजनक दावा केलाय. राज्यात अर्ध्या अधिक मराठ्यांनी ओबीसीचं प्रमाणपत्र घेतलं आहे, हे मनोज जरांगे पाटलांना माहीत नसेल. पण सुप्रिया सुळे यांच्याकडे सुद्धा ओबीसी प्रमाणपत्र असल्याचा खळबळजनक दावा काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केलाय. ते आज नागपुरात बोलत होते.

27 टक्क्यात घुसखोरी : ''सगळ्या मराठा समाजातील लोकांनी ओबीसींच्या प्रमाणपत्र घेऊन ठेवलं आहे'', असं देखील वडेट्टीवार म्हणाले. ''मला वाटतं आता ओबीसींनी जनरल व्हावं आणि ओबीसी होऊन जावं, त्यांना जायचं, त्यांना देऊन टाका. 27 टक्क्यात घुसखोरी वाढलीय. आरक्षण वाढत नाही, मात्र घुसखोरी झाली आहे त्यामुळे उद्या ओबीसींचं वाटोळं होईल'', असंही ते म्हणाले.

शरद पवारांवर भाष्य : वडेट्टीवार पुढे म्हणाले, ''सगळ्या नेत्यांकडे ,मराठा नेत्यांकडे प्रमाणपत्र आहे. केवळ सुप्रिया सुळे नाही, तर अनेकांकडे प्रमाणपत्र आहे. शरद पवार साहेबांकडे आहे की नाही, हे मला माहीत नाही. प्रमाणपत्र केव्हा घेतलं मला माहीत नाही. पण प्रमाणपत्र आहे.''

TAGGED:

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