ETV Bharat / state

वडेट्टीवार गटाच्या नगरसेवकांच्या अपहरणाचा प्रयत्न, चंद्रपूर महानगरपालिकेचं राजकारण पेटलं!

विजय वडेट्टीवार यांचं समर्थन करणाऱ्या चंद्रपूर महानगरपालिकेत काँग्रेस नगरसेवकांच्या अपहरणाचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप केला जातोय, यावर विजय वडेट्टीवार यांनी प्रतिक्रिया दिली.

CHANDRAPUR CORPORATION POLITICS
चंद्रपूर महानगरपालिका (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 30, 2026 at 6:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नागपूर : चंद्रपूर महानगरपालिकेत काँग्रेसकडं बऱ्यापैकी संख्याबळ असूनही सत्ता स्थापनेचा मार्ग दिवसेंदिवस कठीण होत असल्याचं चित्र दिसत आहे. त्याचं कारण म्हणजे काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये असलेला उघड संघर्ष टोकाला गेलाय. खासदार प्रतिभा धानोरकर आणि आमदार विजय वडेट्टीवार यांच्या गटात सुरू असलेली रस्सीखेच भाजपाच्या पथ्यावर पडू शकतो. विजय वडेट्टीवार यांचं समर्थन करणाऱ्या नगरसेवकांच्या अपहरणाचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप केला जातोय. त्यामुळं आता या संघर्षाला वेगळंच वळण मिळालं आहे. यावर बोलताना काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले, "या संदर्भात पोलीस चौकशी करत आहेत."

नगरसेवकांना पळवून नेण्याचा प्रयत्न : "मी माहिती घेतोय, मला नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे हे स्पष्टपणे माहिती नाही. मी बारामतीला गेलो होतो. तिकडून रात्री उशिरा आलोय. अपहरणाचा प्रयत्न झाल्याची माहिती मला मिळाली आहे. याप्रकरणी पोलीस चौकशी करत आहेत. पोलीस चौकशी सुरू असल्यामुळं मला या संदर्भात कोणावर आरोप करायचे नाहीत. चाकू, तलवारी, बंदूक घेऊन नगरसेवकांना पळवून नेण्याचा प्रयत्न झाला, असं काही लोकांनी सांगितलं. त्यामुळं ते कोण आहेत? याची चौकशी पोलीस करतील," अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.

माध्यमांशी बोलताना विजय वडेट्टीवार आणि रामू तिवारी (ETV Bharat Reporter)

...ते कोणाच्या जवळचे आहेत हे स्पष्ट होऊ द्या : "ज्याच्यावर या संदर्भातील आरोप झालेत ते काँग्रेसचे पराभूत उमेदवार आहेत, अशी माहिती मला मिळाली आहे. परंतु याबाबत मला नक्की माहिती नाही. त्यामुळं संपूर्ण माहिती घेतल्यानंतर मी बोलेन. गुन्हेगार कोण आहेत? कोणाच्या जवळचे आहेत? याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही," अशी माहिती विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.

नगरसेवकांना धमकावलं, कॉलर पडकली : विजय वडेट्टीवार यांचं समर्थन करणाऱ्या नगरसेवकांना शस्त्र दाखवत अपहरण करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. सहलीसाठी गेलेले एकूण 19 नगरसेवक पुण्याहून परत येत असताना वर्धा येथील टोल नाक्याजवळ 25 ते 30 लोकांनी शस्त्र दाखवत वाहनाची अडवणूक केली. यावेळी त्यांनी आपल्यासोबत येण्यासाठी धमकावलं, असा आरोप नगरसेवक रामू तिवारी यांनी केलेला आहे. एका नगरसेवकाची कॉलर पकडल्याची घटना यावेळी घडली. त्यामुळं वर्धा इथं पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे.

भाजपासाठी संधी : प्रतिभा धानोरकर आणि विजय वडेट्टीवार यांच्यातील संघर्ष टोकाला गेल्यामुळं काँग्रेसचे नगरसेवक दोन गटात विभागले गेलेत. त्यामुळंच चंद्रपूर महानगरपालिकेत भारतीय जनता पार्टीनं सत्ता स्थापन करण्यासंदर्भात हालचाली सुरू केल्या आहेत. काँग्रेसमधील अंतर्गत वादाला कंटाळून पक्षातील काही नगरसेवक बाहेर पडतील आणि ते भाजपाच्या गळाला लागतील, अशी चर्चा सुरू आहे.

असं आहे चंद्रपूर महानगरपालिकेतील संख्याबळ : चंद्रपूर महानगरपालिकेत एकूण 66 नगरसेवक संख्या आहे. त्यापैकी 27 नगरसेवक काँग्रेसकडं आहेत तर 23 नगरसेवक भाजपाकडं आहेत. महानगरपालिकेत काँग्रेस मोठा पक्ष असला तरी सत्ता स्थापन करू शकत नाही. महानगरपालिकेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी 33 नगरसेवक आवश्यक आहेत. परंतु एवढी संख्या त्यांच्याकडं नसल्यामुळं सत्तेची किल्ली शिवसेनेकडं (उबाठा) आहे. महानगरपालिकेत शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे 6 नगरसेवक आहेत. त्यामुळं त्यांची मनधरणी करणं आवश्यक आहे. परंतु काँग्रेसचे 27 नगरसेवक गटामध्ये विभागल्यानं पक्षाची कोंडी झाली आहे.

हेही वाचा :

  1. 'एमआयएम भाजपाची टीम बी' असल्याचा संशय बळावला; एमआयएमच्या तटस्थतेमुळं भाजपानं अकोल्यात राखला महापौरपदाचा गड
  2. नंदुरबार बाजारात दोन लाख क्विंटल लाल मिरचीची आवक; 65 कोटींची उलाढाल
  3. सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्री पद मिळणार? दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाबाबत पवार कुटुंब घेणार निर्णय

TAGGED:

विजय वडेट्टीवार
VIJAY WADETTIWAR CHANDRAPUR
CHANDRAPUR MUNICIPAL CORPORATION
चंद्रपूर महापालिका
CHANDRAPUR CORPORATION POLITICS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.