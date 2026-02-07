राष्ट्रवादी विलीनीकरण, सुनेत्रा पवार शपथविधीबाबत विजय शिवतारे यांचं परखड मत, पाहा मुलाखत
शिवसेना नेते विजय शिवतारे यांनी ईटीव्ही भारतसोबत बोलताना विविध विषयांवर भाष्य केलं.
Published : February 7, 2026 at 3:37 PM IST
पुणे - जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी शनिवारी मतदान पार पडत आहे. एकीकडं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून कोणताही प्रचार करण्यात आला नाही. मतदार हे अजितदादांना श्रद्धांजली म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसला मतदान करतील, असं सांगितलं जात आहे, तर दुसरीकडं शिवसेनेचे नेते तथा माजी मंत्री विजय शिवतारे यांनी जिल्हा परिषदेत शिवसेनेला मोठं यश मिळणार असून, २२ ते २५ जागा आम्ही जिंकणार असल्याचा विश्वास त्यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केला.
शिवसेनेच्या जास्त जागा येतील - मतदारांमध्ये मोठा उत्साह पाहायला मिळत आहे. पुणे जिल्ह्यात काही ठिकाणी दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येत निवडणूक लढवत आहेत, तर दुसरीकडं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना देखील निवडणूक लढवत आहे. जिल्हा परिषदेच्या ७३ जागांमध्ये शिवसेनेच्या जवळपास २३ ते २५ जागा निवडून येतील आणि जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष हा शिवसेनाशिवाय होणार नसल्याचा विश्वास यावेळी विजय शिवतारे यांनी व्यक्त केला.
जाहीररित्या बोलणं योग्य नाही - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर होत असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या मतदानाच्या वेळेस मतदार हे दादांना श्रद्धांजली म्हणून मतदानासाठी बाहेर पडतील, असा विश्वास राष्ट्रवादीचे नेते व्यक्त करत आहेत. यावर शिवतारे यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, ते जर या गोष्टीचा इन्कॅश करायला जात असतील तर त्यांच्या इतके दुर्गुडी तेच आहेत. आज संपूर्ण राज्यात दादांबद्दल सहानुभूती असताना मतदानासाठी असं जाहीररित्या बोलणं योग्य नाही.
जनतेला ते आवडलं नाही - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांनी घेतलेल्या शपथविधीवर सामान्य नागरिक खूप घाई झाली असल्याचं सांगत आहेत. यावर शिवतारे यांना विचारलं असता ते म्हणाले, "जनतेचं तसं मत झालं आहे. देशात आज अनेक उदाहरणं अशी आहेत की, अंत्यविधीआधीच काही निर्णय घेतले गेले. त्यामुळं हे नवीन नाही. तत्काळ जर काही निर्णय घेतले गेले नाही तर राजकारणात अनेक घडामोडी घडू शकतात. पण, आज जनतेतून जो आवाज येत आहे त्यात जनतेला ते आवडलेलं नाही."
विलीनीकरणाची चर्चा सुरू होती - गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाची चर्चा जोरदार सुरू आहे. याबाबत विजय शिवतारे यांना विचारलं असता "राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या विलीनीकरणाची चर्चा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट सुरू होती हे सगळ्या पक्षांना माहिती आहे. पण, या गोष्टीनं यात खंड पडत आहे असं दिसत आहे," असं मत विजय शिवतारे यांनी व्यक्त केलं.
हेही वाचा -