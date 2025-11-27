ETV Bharat / state

परीक्षा सुरक्षिततेसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विजिलन्स समिती; कॉपी नियंत्रणासाठी शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये अभ्यासच समन्वय हवा - महेंद्र गणपुले

गेल्या काही वर्षांत राज्यातील काही परीक्षा केंद्रांवर कॉपी, मास कॉपिंग, पेपर लीक यामध्ये शिक्षकांचा सहभाग, सीसीटीव्ही नसणं, वीजखोळंबा अशा अनेक घटना नोंदल्या गेल्या.

Vigilance committee in every district for exam security
परीक्षा सुरक्षिततेसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विजिलन्स समिती (ETV Bharat Reporter)
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे येत्या एसएससी आणि एचएससी परीक्षा (फेब्रुवारी–मार्च 2026) सुरक्षित, पारदर्शक आणि कॉपीमुक्त करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात "जिल्हा-स्तरीय विजिलन्स समित्या" स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याबाबत माहिती देताना महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष त्रिगुण कुलकर्णी यांनी दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा कॉपी मुक्त व्हाव्यात, यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न होणार असल्याचं सांगितलं. मात्र, यावर आता पालक आणि माजी शिक्षकांच्या प्रतिक्रिया येत असून शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यामध्ये अभ्यासासाठी समन्वय असणं अपेक्षित असल्याचं मुख्याध्यापक महामंडळाचे माजी उपाध्यक्ष महेंद्र गणपुले यांनी म्हटलं आहे.

समस्या रोखण्याचा उद्देश : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे सांगण्यात आलं आहे की, समिती फक्त नावापुरती नसेल तर या समितीकडून परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी, परीक्षेदरम्यान आणि परीक्षेनंतरही केंद्रांचे निरीक्षण करणार आहे. यामुळं कॉपी, पेपर लीक, वीजपुरवठा अडचणी, सीसीटीव्ही बंद असणं, अशा समस्या रोखण्याचा उद्देश या समितीच्या स्थापनेचा असेल. तसंच यासाठी शाळा प्रशासनाची मदत देखील घेण्यात येणार आहे, असं मंडळातर्फे सांगण्यात आलं आहे.


समित्या का तयार केल्या जात आहेत? : गेल्या काही वर्षांत राज्यातील काही परीक्षा केंद्रांवर कॉपी, मास कॉपिंग, पेपर लीक यामध्ये शिक्षकांचा सहभाग, सीसीटीव्ही नसणं, वीजखोळंबा अशा अनेक घटना नोंदल्या गेल्या. एचएससी 2025 मध्येच जवळपास 42 कॉपी प्रकरणं पहिल्या दिवशी समोर आली होती. काही केंद्रे "कॉपीचे हॉटस्पॉट" म्हणूनही चिन्हांकित झाली होती. त्यामुळं या वर्षी परीक्षांची विश्वासार्हता आणि व्यवस्थापन पूर्ण सुरक्षिततेत होण्यासाठी कडक व्यवस्था राबवली जात आहे.

कोण असेल प्रत्येक जिल्ह्यात समितीत?

  • जिल्हाधिकारी (अध्यक्ष)
  • पोलीस अधिकारी
  • शिक्षण अधिकारी
  • विद्युत विभाग
  • निरीक्षक / शिक्षक प्रतिनिधी
    ही समिती प्रत्यक्ष परीक्षा केंद्रांना भेट देईल, सीसीटीव्ही तपासेल, वीजपुरवठा, इमारत, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, बसण्याची व्यवस्था यांची पडताळणी करेल.

कोणती सुरक्षात्मक पावलं राबवली जाणार?

  • सर्व परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही आवश्यक
  • प्रश्नपत्रिका वाहतुकीसाठी जीपीएस ट्रॅकिंग व व्हिडिओ रेकॉर्डिंग
  • संवेदनशील केंद्रांवर "वॉर-रूम" मधून थेट मॉनिटरिंग
  • परीक्षा हॉलमध्ये मोबाइल कडक बंदी
  • कॉपी आढळल्यास परीक्षा स्थगित / रद्द करण्याचे अधिकार
  • दोषी शिक्षक / पर्यवेक्षकांवर गुन्हा नोंद

30 लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थी परीक्षेला बसणार : राज्य बोर्डानं याआधीच काही केंद्रांची मान्यता रद्द केली आहे. कारण त्यांनी योग्य सुरक्षा आणि सोयी पुरवल्या नव्हत्या. राज्यात पुणे, मुंबई, औरंगाबाद विभागांसह 30 लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थी या परीक्षेला बसणार आहेत. त्यामुळं इतक्या मोठ्या प्रमाणावर परीक्षा सुरळीत करणं ही मोठी जबाबदारी आहे. ही समिती लागू झाली तर विद्यार्थ्यांना कॉपी करणारे नव्हे, तर अभ्यासाने मेहनत करणारे यांच्यासाठी न्याय्य परीक्षा मिळेल. तरीही हे उपाय प्रत्यक्ष किती काटेकोरपणे राबवले जातात, यावर यश अवलंबून आहे.

अभ्यास व समुपदेशनही गरजेचं : "अशा समित्या 2002 पासून शासन निर्णयानुसार, स्थापन केल्या जात आहेत. मात्र, सध्या या समित्यांच्या कामकाजाबाबत अधिक सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न होणार आहे. फक्त कडक नियम नाही. अभ्यास व समुपदेशनही गरजेचं आहे. या सुधारांबरोबरच विद्यार्थ्यांनाही आणि शिक्षकांनाही अभ्यासक्रम नीट समजावा, परीक्षेचा दबाव कमी करण्यासाठी समुपदेशन असावं, फोकस फक्त मार्क हा नव्हे तर समज आणि अभ्यासाची आवड असावी," असं महेंद्र गणपुले यांनी म्हटलं आहे. तसंच "विजिलन्स समित्या, सीसीटीव्ही, जीपीएस, वॉर-रूम अशी सुरक्षा नक्की महत्त्वाची आहे. पण अंतिम उद्देश कॉपी थांबवणे नव्हे तर शिक्षण खरं करणं आहे. प्रशासन, शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक चारही बाजूंनी जबाबदारी घेतली तरंच महाराष्ट्र एसएससी आणि एचएससी परीक्षा यंदा सर्वात सुरक्षित, पारदर्शक आणि आदर्श पद्धतीनं होऊ शकतील," असं महेंद्र गणपुले सांगतात.

विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण व्हायला मदत होईल : "कॉपीमुक्त अभियानाचे शिक्षक म्हणून मी स्वागत करतो. यामुळं विद्यार्थ्यांमध्ये स्वअभ्यास, प्रामाणिकता व ज्ञानाधारित शिक्षण वाढेल. कॉपी थांबून खरे मूल्यांकन होईल. विद्यार्थी विचार करून लिहायला शिकतील गुण नव्हे, ज्ञान महत्वाचे हे जाणतील. या अभियानामुळं विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण व्हायला मदत होईल," असं मत शिक्षण विकास मंच आणि यशवंतराव चव्हाण सेंटर मुख्य समन्वयक डाॅ.माधव सूर्यवंशी यांनी व्यक्त केलं.

मुंबई
परीक्षा
कॉपी
विद्यार्थी
VIGILANCE COMMITTEE

