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व्हिएतनामच्या बोट दुर्घटनेतील 15 भारतीयांचे मृतदेह मुंबईत दाखल; मृतात तमिळनाडूमधील 10 जणांचा समावेश

गेल्या आठवड्यात व्हिएतनाममध्ये झालेल्या बोट दुर्घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्या 15 भारतीय नागरिकांचे मृतदेह घेऊन विमान मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर रात्री उशिरा दाखल झालं आहे.

Vietnam boat tragedy
प्रतिकात्मक (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 13, 2026 at 10:56 PM IST

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मुंबई- हो ची मिन्ह सिटीहून निघालेल्या आणि मुंबईत उतरलेल्या व्हिएतनाम एअरलाइन्सच्या विमानाद्वारे मृतदेह पाठवण्यात आले, असे हनोई येथील भारतीय दूतावासाने सांगितलं. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हो चि मिन्ह सिटी येथून आलेले 'व्हिएतनाम एअरलाईन्स'चे 'व्हीएन 979' (VN 979) हे विमान सोमवारी रात्री 9 वाजून 19 मिनिटांनी छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरले.

मृत्यूमुखी पडलेल्या 15 जणांपैकी 10 जण तामिळनाडूचे आहेत. तर 3 जण आंध्र प्रदेशचे आणि 2 जण केरळचे पर्यटक होते. मृतांमध्ये दोन महिलांचाही समावेश आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हे पर्यटक एका बेटाला भेट देऊन परतत असताना 'हॉन मे रुट न्गोई' बेटापासून सुमारे 400 मीटर अंतरावर ही स्पीडबोट उलटली. मृतदेह कोईम्बतूर, चेन्नई, हैदराबाद आणि तिरुवनंतपुरम येथे नेले जातील, असे सूत्रांनी सांगितले. शुक्रवारी 'फू क्वोक' (Phu Quoc) बेटाजवळील 'हॉन मे रुट न्गोई' (Hon May Rut Ngoai) भागात 32 भारतीय पर्यटक आणि चार स्थानिक कर्मचारी असलेली एक स्पीडबोट उलटली. त्यामध्ये 15 भारतीय पर्यटकांचा मृत्यू झाला. इतर 16 जणांची सुटका करण्यात आली. वैद्यकीय उपचारानंतर ते भारतात परतले आहेत. तर वाचलेल्यांपैकी एक जण अजूनही 'फू क्वोक'मधील रुग्णालयात गंभीर अवस्थेत आहे.

"फु क्वोक येथे झालेल्या दुःखद बोट अपघातानंतर उपचार घेत असलेल्या भारतीय नागरिकावर काल संध्याकाळी एक वैद्यकीय प्रक्रिया यशस्वीरित्या पार पडली. त्याला आज हो चि मिन्ह शहरातील एका रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. त्याचे कुटुंबीयही हो चि मिन्ह शहरात दाखल झाले आहेत," असे हनोई येथील भारतीय दूतावासानं सोमवारी एका स्वतंत्र पोस्टमध्ये म्हटले आहे. रुग्णालयात दाखल असलेल्या वाचलेल्या व्यक्तीची प्रकृती गंभीर आहे, असे एपी वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे. बुडता बुडता वाचल्यानं 49 वर्षीय व्यक्तीच्या फुफ्फुसांना गंभीर इजा झाली आहे. त्याला अनेक जखमा आणि मेंदूत रक्तस्राव झाला आहे.

फु क्वोक हे व्हिएतनामचे सर्वात मोठे बेट आहे. बेटांवर फिरण्याच्या सहलींसाठी ओळखले जाणारे एक प्रमुख पर्यटन स्थळ आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी पर्यटक एका बेटाला भेट देऊन परत येत असताना होन मे रुट न्गोई बेटापासून सुमारे 400 मीटर अंतरावर स्पीडबोट उलटली. अपघाताचे कारण अद्याप समोर आलेले नाही. व्हिएतनाम सरकारनं चौकशीचे आदेश दिले आहेत. व्हीएन एक्सप्रेस इंटरनॅशनलनुसार, स्पीडबोटच्या चालकाला रविवारी ताब्यात घेण्यात आलं आहे.

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TAGGED:

VIETNAM BOAT ACCIDENT
INDIAN EMBASSY IN HANOI
MUMBAI AIRPORT
व्हिएतनाम बोट दुर्घटना
VIETNAM BOAT TRAGEDY

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