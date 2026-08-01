मुंबई हिट अँड रन प्रकरण : विद्याविहार येथील भीषण अपघातप्रकरणी 17 वर्षीय आरोपीचा जामीन रद्द
मुंबई सत्र न्यायालयानं विद्याविहार अपघात प्रकरणातील 17 वर्षीय अल्पवयीन आरोपीचा ज्युवेनाइल जस्टिस बोर्डानं दिलेला जामीन रद्द करत त्याला थेट बालसुधारगृहात पाठवण्याचे आदेश दिलेत.
Published : August 1, 2026 at 1:27 PM IST
मुंबई : विद्याविहार इथं झालेल्या भीषण अपघातात एका दाम्पत्याला गंभीर जखमी केल्याचा अपघात घडला होता. यावेळी त्यातील एकाचा मृत्यू झाला होता. मृत्यूला जबाबदार असलेल्या 17 वर्षीय अल्पवयीन मुलाला दिलेला जामीन मुंबईतील सत्र न्यायालयानं शुक्रवारी (दि.31) रद्द केला. तसंच या अल्पवयीन मुलाला थेट बालसुधारगृहात पाठवण्याचे आदेशही न्यायालयानं जारी केले आहेत.
न्यायालयानं का रद्द केला जामीन? : 7 मार्च 2026 रोजी ज्युवेनाइल जस्टिस बोर्डानं या अल्पवयीन मुलाला जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर एप्रिलमध्ये या अपघातामध्ये बचावलेल्या मीनल पटेल यांनी ॲड. रुबेन मॅस्कारेन्हास यांच्यामार्फत मुंबई सत्र न्यायालयात याचिका दाखल करून या जामीनाला आव्हान दिलं होतं. अल्पवयीन मुलाची सुटका ही न्यायाच्या हिताला बाधक असल्याचा दावा करत या प्रकरणातील महत्त्वाचे साक्षी, पुरावे आणि आरोपी आपला प्रभाव आणि समाजातील स्थान वापरून नष्ट करत असल्याचा आरोप न्यायालयात करणयात आला. तसंच या अल्पवयीन मुलाचा जामीन रद्द करून त्याला तातडीनं निरीक्षणगृहात ठेवण्याची मागणी त्यांनी न्यायालयाकडं केली होती. या याचिकेवर मुंबई सत्र न्यायालयातील अतिरिक्त न्यायाधीश मुजीबोद्दीन शेख यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या या युक्तिवादाची दखल घेत न्यायालयानं या अल्पवयीन मुलाचा जामीन रद्द केला. तसंच ज्युवेनाइल जस्टिस बोर्डाला या अल्पवयीन मुलाला तातडीनं ताब्यात घेऊन त्याला बालसुधारगृहात पाठवण्याचे आदेश दिले.
काय आहे प्रकरण? : विद्याविहार येथील सोमय्या कॉलेज गेट क्रमांक 3 समोर 5 फेब्रुवारी 2026 च्या रात्री एका 17 वर्षीय अल्पवयीन मुलानं भरधाव कारनं एका स्कूटरला जोरदार धडक दिली होती. या अपघातात दुचाकीवर स्वार मीनल आणि ध्रुवमिल पटेल हे पती-पत्नी गंभीर जखमी झाले होते. या दोघांना लोकांनी तातडीनं नजीकच्या खासगी राजावाडी रुग्णालयात दाखल केलं होतं. त्यानंतर त्यांना रुग्णालयात हलवण्यात आलं. जिथं त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. अपघात झाल्यापासून ध्रुवमिल पटेल व्हेंटिलेटरवर होते. मात्र 15 फेब्रुवारी रोजी त्यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. तर ध्रुवमिलची पत्नी मीनल यांच्यावर अनेक शस्त्रक्रिया झाल्या असून त्या हळूहळू सावरत आहेत.
बारावीची परिक्षा अल्पवयीन आरोपीनं जामीनावर दिली : अपघातास कारणीभूत ठरलेला चालक हा 17 वर्षीय अल्पवयीन विद्यार्थी आहे. त्यामुळं त्याच्यासह मुलाचे वडील वालजी राजा भूषण (43) यांच्याविरुद्ध टिळकनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. टिळक नगर पोलिसांनी मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 184 आणि 199 तसंच भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) च्या कलम 125, 125(अ), 125(ब) आणि 281 अंतर्गत गुन्हा दाखल केलाय. मात्र, अल्पवयीन आरोपी हा बारावीचा विद्यार्थी असल्यानं त्याची परीक्षा सुरू असल्याच्या कारणावरून त्याला न्यायालयानं जामीन मंजूर केला होता. परीक्षा संपताच आरोपी आपल्या पालकांसह बाल न्याय हक्क मंडळापुढं हजर झाला असता न्यायालयानं त्याला नियमित जामीन मंजूर केला. घटनेच्यावेळी आरोपी अत्यंत वेगात कार चालवत होता. असं प्राथमिक तपासात समोर आलंय. त्यामुळं अल्पवयीन मुलाला वाहन चालवण्यासाठी देणं आणि त्यातून झालेला अपघात याची पोलिसांनी गंभीर दखल घेत गाडीचे मालक आणि मुलाचे वडील वालजी भूषण यांना अटक झाली होती. मात्र पुढं मुंबई सत्र न्यायालयानं त्यांनाही जामीन मंजूर केला होता.
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