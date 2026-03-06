ETV Bharat / state

विद्याविहार अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीला बारावीची परीक्षा संपताच नियमित जामीन मंजूर

विद्याविहारमध्ये भरधाव वेगात कारखाली दोघांना चिरडणाऱया अल्पवयीन कार चालकाला कोर्टानं जामीन मंजूर केला आहे.

Vidyavihar accident case
बाल न्याय मंडळ (ETV Bharat Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

March 6, 2026

मुंबई - विद्याविहारमध्ये भरधाव वेगात कारखाली दोघांना चिरडणाऱया अल्पवयीन कार चालकाला शुक्रवारी बाल न्याय मंडळानं जामीन मंजूर केलाय. 5 फेब्रुवारीच्या रात्री झालेल्या या भीषण अपघातात जखमी ध्रुवमिल पटेल यांचा मृत्यू झाला होता, तर त्यांची पत्नी मीनल पटेल गंभीर जखमी झाली होती. याप्रकरणी अटक झालेल्या अल्पवयीन मुलाच्या वडिलांनाही नुकताच जामीन मंजूर झाला होता.

काय आहे प्रकरण? - विद्याविहार येथील सोमय्या कॉलेज गेट क्रमांक 3 समोर 5 फेब्रुवारीच्या रात्री एका 17 वर्षीय अल्पवयीन मुलानं आपल्या भरधाव किया सेलटॉस कारनं स्कूटरला जोरदार धडक दिली होती. या अपघातात दुचाकीवरील मीनल आणि ध्रुवमिल पटेल हे पती-पत्नी गंभीर जखमी झाले होते. या दोघांना उपस्थित लोकांनी तातडीनं नजीकच्या राजावाडी रुग्णालयात दाखल केलं होतं. त्यानंतर त्यांना दुसऱया रूग्णालयात हलवण्यात आलं, जिथं त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. अपघात झाल्यापासून ध्रुवमिल पटेल व्हेंटिलेटरवर होते, मात्र 15 फेब्रुवारी रोजी त्यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. ध्रुवमिल यांची पत्नी मीनल यांच्यावर अनेक शस्त्रक्रिया झाल्या असून, त्या हळूहळू सावरत आहेत.

Vidyavihar accident case
अपघातातील पीडित कुटुंब (ETV Bharat Reporter)

बारावीची परीक्षा संपवून अल्पवयीन झाला हजर - या अपघातास कारणीभूत ठरलेला चालक हा अल्पवयीन आहे. त्यामुळं त्याच्यासह मुलाचे वडील यांच्याविरुद्ध टिळकनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. टिळक नगर पोलिसांनी मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 184 आणि 199 आणि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) च्या कलम 125, 125(अ), 125(ब) आणि 281 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, अल्पवयीन हा बारावीचा विद्यार्थी असल्यानं त्याची परीक्षा सुरू असल्याच्या कारणावरून त्याला कोर्टानं जामीन मंजूर केला होता. परीक्षा संपताच तो आपल्या पालकांसह बाल न्याय हक्क मंडळापुढं हजर झाला असता कोर्टनं त्याला नियमित जामीन मंजूर केला.

आरोपी अत्यंत वेगात कार चालवत होता, असं प्राथमिक तपासात समोर आलंय. त्यामुळे अल्पवयीन मुलाला वाहन चालवण्यासाठी देणं आणि त्यातून झालेला अपघात याची पोलिसांनी गंभीर दखल घेत गाडीचे मालक आणि मुलाचे वडील यांना अटक झाली होती. मात्र, मुंबई सत्र न्यायालयानं त्यांनाही नुकताच जामीन मंजूर केलाय.

मुंबई पोलिसांचा तपास सुरू - मुंबई पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा करून सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली. अपघाताची नेमकी कारणं, निष्काळजीपणा, नेमकी चूक कुणाची? यांसह इतर बाबींचा सखोल तपास सध्या सुरू केला आहे. अल्पवयीनांकडून वाहन चालवण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत असल्यानं, या घटनेमुळे पालकांच्या जबाबदारीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालंय.

आरोपी हा स्टंटबाजी करत असल्याचा पीडित कुटुंबीयांचा दावा - ध्रुवमिलच्या मृत्यूनंतर आता त्याच्या कुटुंबीयांनी याप्रकरणी आरोपीवर कठोर कारवाईची मागणी केलीय. मुंबई पोलिसांनी केवळ मीडियाच्या दबावानंतर कारवाई न करता आपली जबाबदारी ओळखून आम्हाला न्याय द्यावा, अशी भावना त्यांनी 'ई टीव्ही भारत'कडं व्यक्त केली. तसेच घटनेच्यावेळी त्या गाडीत चारजण बसले होते. अपघातानंतर त्यातले दोनजण पळून गेले, त्यांना पोलीस शोधणार आहेत का?, असा पीडित कुटुंबीयांचा सवाल आहे. तसेच जे दोघं अपघातानंतर पकडले गेले ते प्रत्यक्षदर्शींसोबत अरेरावीतच वागत होते, पोलीस ठाणयात आणल्यानंतरही त्यांची अशी बडदास्त ठेवण्यात येत होती की ते आरोपी आहेत असं वाटतच नव्हतं, असा आरोपही कुटुंबीयांनी केला आहे.

