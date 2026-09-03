DJ विरोधात आवाज उठवणाऱ्या विद्यानंद बापट यांना पुण्यात मारहाण
पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते विद्यानंद बापट यांना मारहाण झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. पुण्यात एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना ही घटना घडली आहे.
विद्यानंद बापट यांना पुण्यात मारहाण (File Photo)
Published : September 3, 2026 at 12:28 PM IST|
Updated : September 3, 2026 at 1:07 PM IST
पुणे : पुण्यात गणेशोत्सव आणि सार्वजनिक सणांमध्ये डीजे, लाऊडस्पीकरच्या दणदणाटाविरोधात सातत्याने आवाज उठवणारे सामाजिक कार्यकर्ते विद्यानंद बापट यांना मारहाण झाल्याची खळबळजनक घटना घडली आहे. गणेशोत्सव किंवा सार्वजनिक उत्सावात डिजे किंवा लाऊडस्पीकर वापरावर बंदी आणावी, अशी मागणी पुण्यातील विद्यानंद बापट यांनी केली असून गेल्या काही दिवसांपासून ते याबद्दल आग्रही भूमिका मांडत आहेत. याबद्दल आज एका वृत्तवाहिनीशी संवाद साधत असताना काही तरुणांनी त्यांना मारहाण केल्याची घटना घडली आहे. यानंतर पोलीस याबद्दलची चौकशी करत आहेत.
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Last Updated : September 3, 2026 at 1:07 PM IST