मतदान केंद्रावर व्हीलचेअर नसल्यानं महिला नगरसेविकेचे हाल; उपस्थित नगरसेवकांनी उचलून नेत केलं मतदान
मतदान केंद्रावर व्हीलचेअरची सुविधा नसल्यानं आजारी नगरसेविकाला उचलून नेण्यासाठी नगरसेवकांनाच धाव घ्यावी लागली. त्यावरून पोलीस आणि नगरसेवकांमध्ये वाद झाला.
Published : June 18, 2026 at 1:43 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - औरंगाबाद-जालना स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीसाठी मतदान सुरू असताना छत्रपती संभाजीनगर शहरातील मतदान केंद्रावर मतदारांसाठी मुलभूत सुविधांचा अभाव आढळला. आजारी असल्यानं चालता न येणाऱ्या नगरसेविकेला व्हीलचेअर न मिळाल्यानं इतर नगरसेवकांना त्यांना उचलून मतदान केंद्रात आणावं लागलं.
आजारी मतदारांची सोय का नाही हा जाब विचारल्यानं चुकीच्या भाषेचा वापर करत अवमान केल्याचा आरोप भाजपाचे प्रवक्ते तसेच नगरसेवक प्रमोद राठोड यांनी केला. या प्रकरणी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करणार असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं. औरंगाबाद - जालना स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या मतदार प्रक्रिया पार पडत असताना पंचायत समिती इमारतीत हा प्रकार झाला. छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना जिल्ह्यातील 637 मतदार आज मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत.
आजारी नगरसेविकेला उचलून नेत मतदान - भाजपाच्या नगरसेविका सत्यभामा शिंदे या आजारी असताना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी मतदान केंद्रावर पोहोचल्या. त्यांना चालता येत नसल्यानं मतदान केंद्रापर्यंत जाण्यासाठी व्हीलचेअरची मागणी करण्यात आली. मात्र, तिथे ती व्यवस्था नसल्याचं त्यांना सांगण्यात आलं. त्यावेळी भाजपा नगरसेवक प्रमोद राठोड आणि इतर सदस्यांनी त्यांना खुर्चीवर उचलून मतदान केंद्रात आणलं. मतदारांसाठी व्हीलचेअरची व्यवस्था नसल्यानं उपस्थित सदस्यांनी संताप व्यक्त केला. आजारी नगरसेविकेला मतदानासाठी अडचणींचा सामना करावा लागल्यानं मतदान केंद्रावरील व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. दरम्यान, या प्रकारानंतर भाजपा नगरसेवक प्रमोद राठोड यांनी मतदान अधिकाऱ्यांना जाब विचारला.
नगरसेवकांमध्ये शाब्दिक वाद - यावेळी मतदान केंद्रावर व्हीलचेअर आणि इतर आवश्यक सुविधा उपलब्ध असल्याचा अधिकाऱ्यांकडून दावा करण्यात आला. पोलीस आणि नगरसेवकांमध्ये शाब्दिक वाद झाल्याचं पाहायला मिळालं. मतदान केंद्रावरील सुविधांबाबत झालेल्या या वादामुळे काही काळ तणावाचं वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, त्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आली. मतदान प्रक्रिया सुरळीतपणे सुरू राहिली. या प्रकरणात मतदान केंद्रावर सर्व सोयी उपलब्ध असल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी सविता चौधर यांनी दिली. "मतदारांच्या आधी कोणी आजारी किंवा वैद्यकीय सुविधा आवश्यक असल्याची माहिती मागवण्यात आली होती. त्यावेळी निरंक अशी माहिती देण्यात आली. तरी आम्ही ॲम्ब्युलन्समध्ये सुविधा उपलब्ध होत्या. निवडणूक कर्मचारी सुविधा देईपर्यंत त्यांनी उचलून आणले. सुविधा असूनही त्यांनी ते उपलब्ध होईपर्यंत थांबणे आवश्यक होते", अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी सविता चौधर यांनी दिली.
प्रसूती आधी केले मतदान.- औरंगाबाद जालना स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत महानग पालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगर पालिकामधील सदस्य मतदानाचा हक्क बजावतात. अशातच प्रसूतीची वेळ जवळ असताना सिल्लोड नगर परिषदेच्या नगरसेविका स्नेहल स्वप्नील शिनगारे यांनी ॲम्ब्युलन्समधून येत मतदानाचा हक्क बजावला आहे.
निवडणुकीसाठी पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त- विधान परिषदेच्या 17 पैकी सहा जागांवर उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्या आहेत. तर 11 जागांसाठी मतदान होत आहे. औरंगाबाद - जालना विधान परिषद निवडणुकीसाठी तहसील कार्यालयामध्ये मतदान प्रक्रिया पार पडत आहे. यासाठी 120 पोलीस अधिकारी, अंमलदार कर्मचारी असा पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त लावण्यात आला आहे. मतदान करण्यासाठी जाणाऱ्यांची तपासणी करून मतदान यादीत नाव असल्याची खात्री करुनच मतदान केंद्रावर प्रवेश दिला जात आहे. काही अडचण असल्यास पोलिसांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन पोलीस उपायुक्त पंकज अतुलकर यांनी केलं आहे.