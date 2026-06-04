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विधानपरिषद निवडणूक 2026 : 5 जागा बिनविरोध, उमेदवारांनी वेळेवर अर्ज मागं घेतल्यानं महाविकास आघाडीला धक्का

विधानपरिषद निवडणूक 2026 च्या अर्ज मागे घेण्याचा आज शेवटचा दिवस होता. अनेक उमेदवारांनी आपली उमेदवारी मागे घेतली. उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतल्यानं महाविकास आघाडीला धक्का बसला.

Legislative Council Election 2026
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 4, 2026 at 11:00 PM IST

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मुंबई : विधानपरिषदेच्या 17 जागांसाठी निवडणुकीच्या प्रक्रियेची रणधुमाळी सध्या सुरू आहे. आज अर्ज मागं घेण्याचा शेवटचा दिवस असल्यानं राज्यभरात मोठ्या राजकीय घडामोडी घडल्या. उबाठाच्या काही उमेदवारांनी वेळेवर अर्ज मागं घेतल्यानं महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला. दुसरीकडं कोकण विभागाचे उमेदवार बाळ माने यांना भाजपा नेते तथा मंत्री नितेश राणे हे थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज मागं घेण्यासाठी घेऊन आले. त्यामुळे मोठी चर्चा रंगली. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये देवयानी कृष्णा डोणगावकर यांनी आपला अर्ज मागं घेतल्यानं अपक्ष उमेदवारावर महाविकास आघाडीची भिस्त आहे.

विधानपरिषदेच्या 5 जागा बिनविरोध : पुणे विधानपरिषद निवडणूक 2026 मधून आज राष्ट्रवादी सुनील टिंगरे, भाजपा बंडखोर प्रदीप कंद यांनी माघार घेतली. दुसरीकडं महाविकास आघाडीचे उमेदवार श्रीकांत पाटील यांनी माघार घेतल्यानं विक्रम काकडे बिनविरोध विजयी झाले. छत्रपती संभाजीनगरात महाविकास आघाडीच्या देवयानी डोणगावकर यांनी ऐन वेळेवर आपली उमेदवारी मागं घेतल्यानं मोठी खळबळ उडाली. त्यामुळे महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला. त्यानंतर लगेच उबाठा खासदार संजय राऊत यांनी देवयानी डोणगावकर यांची पक्षातून हकालपट्टी केल्याची घोषणा केली. ऐनवेळी निर्माण झालेल्या अडचणीनंतर गणेश लोखंडे हे महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार असल्याची घोषणा करण्यात आली. "वैयक्तिक कारणांनी आपण माघार घेत असल्याचं देवयानी डोणगावकर यांनी सांगितलं. तर त्यांचे पती कृष्णा पाटील डोणगावकर यांनी, "बिनविरोध निवडणूक होऊ नयेत म्हणून आमचे दोन उमेदवार होते. पण निवडणूक खर्चिक होती, लढण्यात काही फायदा नव्हता. शिवसेनेकडं मदत मिळणार नसल्यानं माघार घेतली," असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

बिनविरोध विजयी उमेदवार :

1) वर्धा-गडचिरोली-चंद्रपूर : अरुण लखाणी, भाजपा

2) पुणे: विक्रम काकडे , राष्ट्रवादी काँग्रेस

3) ठाणे :रवींद्र फाटक , शिवसेना

4) रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग : अनिकेत तटकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस

5) यवतमाळ : दुष्यंत चतुर्वेदी, शिवसेना

विधानपरिषद निवडणूकीचा संपूर्ण कार्यक्रम - (Vidhan Parishad Election 2026)

निवडणुकीची अधिसूचना- 25 मे

अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख- 1 जून

उमेदवारी अर्जांची छाननी- 2 जून

अर्ज माघारीची मुदत- 4 जून

मतदान- 18 जून (स.8 ते दु.4)

मतमोजणी- 22 जून

राज्यातील 12 मतदारसंघातील प्रमुख लढती, आमन-सामने कोण?

1. सोलापूर : राजेंद्र राऊत (भाजपा) विरुद्ध वसंतराव देशमुख (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार)

2. अहिल्यानगर -प्राजक्त तनपुरे (भाजपा) विरुद्ध दत्तात्रय पानसरे (अपक्ष)

3. जळगाव : नंदकिशोर महाजन (भाजपा) विरुद्ध शरद तायडे (उबाठा) विरुद्ध रेश्मा काळे (शिवसेना बंडखोर)

4. सांगली-सातारा : धैर्यशील कदम (भाजपा) विरुद्ध अभयसिंह जगताप (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार ) विरुद्ध किशोर धुमाळ (अपक्ष)

5. नांदेड : अमर राजूरकर (भाजपा) विरुद्ध रामदास पाटील (काँग्रेस)

6. भंडारा-गोंदिया : नरेश ईश्वरकर (काँग्रेस पाठिंबा) विरुद्ध अविनाश ब्राह्मणकर (भाजपा)

7. नाशिक : गोकुळ गीते (अपक्ष) विरुद्ध नरेंद्र दराडे (शिवसेना)

8. अमरावती : हर्षदीप देशमुख (काँग्रेस) विरुद्ध प्रवीण पोटे (भाजपा) विरुद्ध निलेश विश्वकर्मा (वंचित )

9. धाराशिव-लातूर-बीड : बसवराज पाटील (भाजपा) विरुद्ध महेश देशमुख (काँग्रेस)

10.परभणी-हिंगोली : सईद खान (शिवसेना) विरुद्ध डॉ. विवेक नावंदर (उबाठा) विरुद्ध सुशील देशमुख (अपक्ष)

11. छत्रपती संभाजीनगर-जालना : सुहास शिरसाट (भाजपा) विरुद्ध गणेश लोखंडे (ठाकरेंची शिवसेना)

12. नागपूर (पोटनिवडणूक) : डॉ. राजीव पोतदार (भाजपा) विरुद्ध अतुल लोंढे (काँग्रेस)

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TAGGED:

VIDHAN PARISHAD ELECTION UPDATE
DEVENDRA FADNAVIS EKNATH SHINDE
विधानपरिषद निवडणूक 2026
5 जागा बिनविरोध
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