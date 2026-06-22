Vidhan Parishad Results 2026 : नाशिकमध्ये अपक्ष उमेदवार गोकुळ गीते विजयी; महायुतीनेच घात केला, पराभूत उमेदवार नरेंद्र दराडे यांचा आरोप
नाशिक विधान परिषद निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला. गोकुळ गीते हे विजयी झाले असून, महायुतीचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांचा पराभव झाला.
Published : June 22, 2026 at 10:08 AM IST|
Updated : June 22, 2026 at 10:19 AM IST
नाशिक/नागपूर/अमरावती - नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला. गोकुळ गीते हे विजयी झाले असून, महायुतीचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांचा पराभव झाला. दरम्यान, महायुतीच्या नेत्यांनी घात केल्याचा आरोप नरेंद्र दराडे यांनी केला.
नाशिकमध्ये निकालाच्या दिवशीही गोंधळ पाहायला मिळाला. गोकुळ गीते यांनी आक्षेप घेतल्याने मतमोजणी ठरलेल्यावेळी 8 वाजता सुरु होऊ शकली नाही. मतमोजणी केंद्रात विद्यमान आमदार उपस्थित असल्यामुळे गोकुळ गीते यांनी आक्षेप घेतला. महायुतीचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांचे बंधू शिक्षक आमदार किशोर दराडे यांच्या उपस्थितीवर गोकुळ गीते यांनी आक्षेप घेतला. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांसमोर झालेल्या सुनावणीत गीते यांच्या आक्षेपाचं निरसन करण्यात आलं.
अपक्ष उमेदवार गोकुळ गीते विजयी
एकूण 619 पैकी 618 मतदान झाले होते.
303 कोटा
गोकुळ गीते - 357 मतदान
नरेंद्र दराडे - 248 मतदान
13 मते अवैध
प्रसाद हिरे - 00
स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ विधान परिषद निवडणुक मतमोजणी (नागपूर पोटनिवडणुक)
भाजपा उमेदवार डॉ. राजीव पोद्दार 552 मतानी विजयी
भाजपा आणि मित्रपक्षकडे 836 पैकी 559 मतं असताना डॉ. राजीव पोद्दार यांना 682 मतं मिळाली, तर काँग्रेस आणि मित्रपक्षांकडे एकूण 211 मतं हक्काची असताना अतुल लोंढे यांना अवघे 130 मतं मिळाली. 11 मतं अवैध ठरले.
छत्रपती संभाजीनगर-जालना विधान परिषद निवडणुकीत भाजपाचे सुहास शिरसाट विजयी
छत्रपती संभाजीनगर-जालना स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीत भाजपाचे उमेदवार सुहास शिरसाट यांनी दणदणीत विजय मिळवला आहे. मतमोजणीत सुहास शिरसाट यांना तब्बल 454 मतं मिळाली, तर शिवसेना - उबाठाचे उमेदवार गणेश लोखंडे यांना 134 मतांवर समाधान मानावं लागले. या निवडणुकीत भाजपा, शिवसेना - उबाठा आणि अपक्ष उमेदवार अशी तिरंगी लढत झाली होती. मात्र, मतमोजणीत सुरुवातीपासूनच सुहास शिरसाट यांनी आघाडी कायम राखत एकतर्फी विजय मिळवला.
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