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नागपूर विधान परिषद निवडणुकीत भाजपाचे डॉ. राजीव पोतदार विजयी; काँग्रेसच्या अतुल लोंढे यांचा पराभव

विधान परिषदेच्या 17 जागांसाठी 18 जून रोजी निवडणूक पार पडली होती. मात्र या निवडणुकीपूर्वीच सहा ठिकाणी महायुतीचे उमेदवार बिनविरोध विजयी झाले होते.

Dr. Rajiv Potdar
भाजपाचे डॉ. राजीव पोतदार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 22, 2026 at 7:59 PM IST

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नागपूर : नागपूर स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या विधान परिषद पोटनिवडणुकीची मतमोजणी पूर्ण झाली असून भारतीय जनता पार्टी पक्षाचे उमेदवार डॉ. राजीव पोतदार यांनी 552 मतांच्या फरकानं विजय मिळवला आहे. या निकालामुळे काँग्रेसला मोठा धक्का बसला आहे.

या निवडणुकीत भाजपा आणि मित्रपक्षांकडे एकूण 836 पैकी 559 मतं हक्काची मानली जात होती, तर काँग्रेसकडे 211 मतांचं संख्याबळ होतं. मात्र, काँग्रेसचे उमेदवार अतुल लोंढे यांना अवघ्या 130 मतांवर समाधान मानावं लागलं. या विजयानंतर डॉ. राजीव पोतदार यांनी काँग्रेसची सुमारे 70 मतं फुटल्याचा दावा केला. दरम्यान, मतमोजणीदरम्यान 11 मतं अवैध ठरली.

राजीव पोतदार वि. अतुल लोंढे यांच्यात लढत : या निवडणुकीत डॉ. राजीव पोतदार आणि अतुल लोंढे यांच्यात थेट लढत झाली. एकूण 836 मतदारांपैकी 823 मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला असून 98.44 टक्के मतदानाची नोंद झाली. मतमोजणीत 11 मतं अवैध ठरली. दरम्यान, AIMIM आणि इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (IUML) पक्षाच्या नगरसेवकांनी तटस्थ भूमिका घेतल्यानं त्याचा फटका काँग्रेसला बसल्याची चर्चा आहे.

निकालानंतर राजीव पोतदार काय म्हणाले? : निकालानंतर प्रतिक्रिया देताना डॉ. राजीव पोतदार म्हणाले की, भाजपा आणि मित्रपक्षांकडे स्पष्ट बहुमत असल्यानं ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी, यासाठी भाजपा नेत्यांनी काँग्रेसकडे विनंती केली होती. मात्र, काँग्रेसनं जाणीवपूर्वक अतुल लोंढे यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवलं. काँग्रेस उमेदवाराला त्यांच्या हक्काची सर्व मतंही मिळाली नसल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच, काँग्रेसची सुमारे 70 मते फुटल्याचा दावाही डॉ. पोतदारांनी केला.

निवडणुकीपूर्वीच सहा ठिकाणी महायुतीचे उमेदवार बिनविरोध : विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीनं दमदार कामगिरी केली. तर महाविकास आघाडीची कामगिरी अतिशय सुमार राहिली. राज्यातील 17 पैकी 16 जागांवर महायुतीचे उमेदवार विजयी झाले आहेत. तर एका जागेवर अपक्ष आणि भाजपा बंडखोराचा विजय झाला. भाजपा 11, शिवसेना 3, राष्ट्रवादी काँग्रेस 2 आणि अपक्ष 1 असा विधान परिषदेचा निकाल लागला आहे.

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TAGGED:

RAJIV POTDAR WINS NAGPUR ELECTION
ATUL LONDHE DEFEAT
NAGPUR MLC ELECTION ATUL LONDHE
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