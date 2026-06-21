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विधान परिषद म्हणजे नेमकं काय?; अशी आहे वरिष्ठ सभागृहाची भूमिका, निवड प्रक्रिया आणि अधिकार

विधान परिषद हे कायमस्वरूपी वरिष्ठ सभागृह आहे. विधान परिषद नेमकी काय असते? तिची गरज का भासते? वाचा 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी शशांक लावरे यांचा रिपोर्ट...

vidhan parishad
विधान परिषद (File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 21, 2026 at 12:31 PM IST

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अमरावती : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील 17 जागांसाठी नुकतीच निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. यापैकी पाच जागांवर बिनविरोध निवड झाली, तर उर्वरित 12 जागांसाठी 18 जून रोजी मतदान झालं. या निवडणुकीचा निकाल 22 जून रोजी जाहीर होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांकडून निवडले जाणारे हे प्रतिनिधी राज्याच्या वरिष्ठ सभागृहात जाणार आहेत. मात्र, विधान परिषद नेमकी काय असते? तिची गरज का भासते? आणि विधानसभा व विधान परिषद यांच्यातील नेमका फरक काय? या प्रश्नांची उत्तरं समजून घेणं महत्त्वाचं ठरतं. विधानसभा आणि विधान परिषद यांच्या संदर्भात राज्यशास्त्राचे अभ्यासक प्रा.डॉ. वैभव मस्के यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना महत्त्वपूर्ण माहिती दिली.





सर्वच राज्यांमध्ये नाही विधानपरिषद : भारतातील प्रत्येक राज्यात विधानसभा आहे. मात्र प्रत्येक राज्यात विधानपरिषद आहेच असं नाही. सध्या देशातील केवळ सहा राज्यांमध्ये विधानपरिषद अस्तित्वात आहे. यामध्ये महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या ठिकाणी विधानपरिषद आहे. एखाद्या राज्याच्या विधानसभेने विशेष ठराव मंजूर करून केंद्राकडं शिफारस केल्यानंतरच त्या राज्यात विधान परिषद स्थापन होऊ शकते.

प्रतिक्रिया देताना डॉ.वैभव मस्के (ETV Bharat Reporter)


विधान परिषद वरिष्ठ सभागृह असण्यामागचं कारण : विधानसभा आणि विधान परिषद असे राज्य विधिमंडळाचे दोन भाग आहेत. यामध्ये विधानसभा हे कनिष्ठ सभागृह मानला जातो, तर विधान परिषद हे वरिष्ठ सभागृह मानला जातो. विधानसभेत लोकप्रतिनिधी थेट जनतेतून निवडून येतात. मात्र, समाजातील अभ्यासू, तज्ञ, अनुभवी आणि विविध क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींना विधिमंडळात स्थान मिळावं, त्यांच्या अनुभवाचा राज्याच्या धोरण निर्मितीत उपयोग व्हावा या उद्देशाने विधान परिषदेची संकल्पना निर्माण झाली.

'अशी' आहे महाराष्ट्र विधान परिषदेची रचना : महाराष्ट्र विधान परिषदेची एकूण सदस्य संख्या 78 आहे. या सदस्यांनाही आमदार म्हटलं जातं. या सदस्यांची निवड विविध घटकांमधून होते.



सदस्य निवडीचे प्रमुख स्त्रोत

  • स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघ
  • पदवीधर मतदारसंघ
  • शिक्षक मतदारसंघ
  • विधानसभा सदस्यांकडून निवडले जाणारे सदस्य
  • राज्यपालांकडून नियुक्त सदस्य यामध्ये राज्यपाल कला साहित्य विज्ञान समाजसेवा सहकार अशा क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींमधून सदस्यांची नियुक्ती करतात.


अशी आहे विधान परिषद सदस्य होण्यासाठी अट : विधानसभेचा सदस्य होण्यासाठी किमान वय 25 वर्ष असणं आवश्यक असतं. मात्र, विधान परिषद सदस्य होण्यासाठी उमेदवाराचं वय किमान 30 वर्षे पूर्ण असणं आवश्यक आहे. यामुळं तुलने अधिक अनुभवी व्यक्तींना या सभागृहात संधी मिळते अशी संकल्पना आहे.


विधान परिषद कायमस्वरूपी सभागृह : विधानसभा पाच वर्षांसाठी निवडली जाते आणि ती बरखास्त होऊ शकते. मात्र विधान परिषद कधीही बरखास्त होत नाही. विधान परिषद सदस्यांचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात आणि त्यांच्या जागी नव्या सदस्यांची निवड होते. महाराष्ट्रात दर दोन वर्षांनी 78 पैकी 26 सदस्य निवृत्त होतात आणि तेवढ्याच जागांसाठी निवडणूक होते. त्यामुळं विधान परिषद हे कायमस्वरूपी सभागृह मानलं जातं.




विधान परिषदेचे अधिकार : विधिमंडळाच्या कामकाजात दोन्ही सभागृहांना महत्त्वाचं स्थान असलं तरी अधिकारांच्या बाबतीत काही महत्त्वाचे फरक आहे. सामान्य विधेयकांवर चर्चा, सूचना, दुरुस्त्या आणि मतप्रदर्शन करण्याचे अधिकार विधान परिषदेला आहेत. मात्र आर्थिक बाबतीत विधान परिषदेचे अधिकार मर्यादित आहेत.



धनविधेयकांबाबत विधान परिषदेची भूमिका मर्यादित : राज्याचा अर्थसंकल्प किंवा धनविधेयक फक्त विधानसभेतच सादर केलं जातं. धनविधेयकाच्या बाबतीत अंतिम अधिकार विधानसभेकडं असतो. विधानसभेला मंजूर केलेले धनविधेयक विधान परिषदेकडे पाठविले जाते. मात्र विधान परिषदेला ते जास्तीत जास्त 14 दिवस रोखून ठेवता येत. या कालावधीत मंजुरी मिळाली नाही तरी ते विधेयक मंजूर झाल्याचं मानलं जातं. यामुळं आर्थिक निर्णयांमध्ये विधानसभेचे वर्चस्व कायम राहतं.



विधान परिषदेला सरकार जबाबदार नाही : राज्यातील मंत्रिमंडळ हे विधानसभेसमोर जबाबदार असतं. विधानसभेत सरकारचा पराभव झाल्यास मुख्यमंत्री आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो. मात्र, विधान परिषदेत एखाद्या विधेयकावर सरकारचा पराभव झाला तरी सरकारला राजीनामा द्यावा लागत नाही. त्यामुळं सरकारच्या अस्तित्वाचा प्रश्न विधानसभेची जोडलेला असतो, विधान परिषदेची नाही.



विधान परिषदेच्या मूळ उद्देशावर प्रश्नचिन्ह : विधान परिषद ही तज्ज्ञ, अभ्यासू आणि अनुभवी व्यक्तींना विधिमंडळात स्थान मिळावं यासाठी निर्माण करण्यात आली. मात्र, अलीकडच्या काळात काही निवडणुकांमध्ये पैशांचा प्रभाव, पक्षनिष्ठेपेक्षा राजकीय गणितं आणि धना दांड्या उमेदवारांचा वाढता प्रभाव दिसून येत असल्यानं विधान परिषदेच्या स्थापने मागील मूळ उद्देश कितपत साध्य होतो. यावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत असं प्रा.डॉ. वैभव मस्के म्हणाले.

  • महाराष्ट्र विधान परिषदेत एकूण 78 सदस्य.
  • विधान परिषद सदस्य होण्यासाठी किमान वय 30 वर्षे असणे आवश्यक.
  • दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात, त्यामुळं परिषद कायमस्वरूपी सभागृह आहे.
  • धनविधेयकांबाबत अंतिम अधिकार विधानसभेकडे.
  • सध्या देशातील केवळ सहा राज्यांमध्ये विधानपरिषद अस्तित्वात.

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